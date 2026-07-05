5 chiến tướng đầu tiên của Anh trai vượt ngàn chông gai

TPO - Tập 2 của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 mang đến 28 tiết mục với ba màn đối đầu. Chương trình có nhiều cú lội ngược dòng và những câu chuyện vượt qua giới hạn bản thân.

Đông Hùng đu dây, Lê Xuân Tiền và Tùng Mint chấn thương

Tiếp nối sức nóng từ tập mở màn, tập 2 giới thiệu phần trình diễn của 3 cặp đấu còn lại thuộc Công diễn Hội ngộ.

Anh trai vượt ngàn chông gai tập 2 kéo dài hơn 5 tiếng 44 phút, kết thúc lúc quá nửa đêm. Dù vậy, chương trình vẫn thu hút rất đông khán giả, có thời điểm vượt mốc 100.000 người xem.

Ở cặp đấu thứ ba, màn so tài giữa Anh tài hào hoa (Thuận Nguyễn, Lê Xuân Tiền và Tùng Mint) và Anh tài nội lực (Đông Hùng, Hoàng Rob và Phùng Minh Cương) được xem là cuộc đối đầu của hai màu sắc đối lập.

Nhóm của Lê Xuân Tiền vượt trở ngại chấn thương để trình diễn.

Trước giờ diễn, Thuận Nguyễn chia sẻ nỗi ám ảnh nhiều năm khi thường bị gắn với hình ảnh "bình hoa di động", trở thành động lực để anh nỗ lực hoàn thiện bản thân. Nhóm cũng trải qua không ít khó khăn khi Lê Xuân Tiền gặp chấn thương ngay trước đêm diễn, còn Tùng Mint vẫn phải chịu đau sau tai nạn phim trường để hoàn thành phần dance break.

Lê Xuân Tiền khóc sau tiết mục, cho biết hạnh phúc vì đã vượt qua giới hạn bản thân.

Ở phía đối lập, Đông Hùng thừa nhận từng lo lắng khi Phùng Minh Cương chưa có kinh nghiệm ca hát.

Nhóm của Đông Hùng giành chiến thắng.

Hoàng Rob cũng gặp áp lực khi vừa bị sốt, vừa phải tự sửa cây violin bị gãy chỉ vài giờ trước khi lên sân khấu. Tiết mục càng gây ấn tượng với màn đu dây mạo hiểm của Đông Hùng. Kết quả bình chọn từ khán giả giúp Anh tài nội lực giành chiến thắng ở cặp đấu này.

Những cú lội ngược dòng

Cặp đấu thứ tư chứng kiến màn bứt phá của Anh chàng nhà bên trước đối thủ được đánh giá rất mạnh là Tổ đội sóng ngầm.

OSAD mở màn phần thi của Anh chàng nhà bên bằng giai điệu quen thuộc của Người âm phủ. Hoàng Tôn vừa đàn piano vừa thể hiện ca khúc Em không quay về, còn Thái Lê Minh Hiếu lần đầu đưa bài hát debut Rơi vào tình yêu lên sân khấu với bản phối mới. Điểm nhấn cuối phần trình diễn là ca khúc hoàn toàn mới Move on do cả ba cùng sáng tác.

Cặp đấu thứ tư chứng kiến màn bứt phá của Anh chàng nhà bên trước đối thủ được đánh giá rất mạnh là Tổ đội sóng ngầm.

Ở phía đối diện, Thái VG, Cheng và It's Charles. phát triển ca khúc mới Dạt vào tim em từ cảm hứng của bài dân ca Bèo dạt mây trôi. Thái VG gây bất ngờ khi thể hiện phần giai điệu giàu cảm xúc thay vì chỉ rap như thường thấy.

Dù vậy, chiến thắng cuối cùng vẫn thuộc về Anh chàng nhà bên.

Nguyễn Văn Chung khóc vì con gái

Màn đối đầu cuối cùng là sự cạnh tranh của Biệt đội tái xuất (BB Trần, Jun Phạm, Duy Khánh, Thanh Duy và Neko Lê) và Anh tài tình (Nguyễn Văn Chung, Hoàng Dũng, Vương Anh Tú và 14 Casper) cũng để lại nhiều dấu ấn.

Lợi thế của Biệt đội tái xuất là kinh nghiệm sân khấu của năm thành viên. Nhóm lựa chọn hình tượng những nhân vật game bước vào bản đồ mới, kết hợp kỹ năng trình diễn, thần thái và dàn dựng sân khấu.

Hoàng Dũng, Nguyễn Văn Chung lần đầu tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai.

BB Trần cắt mái tóc dài gắn bó suốt một thập kỷ để đánh dấu sự thay đổi ở mùa giải năm nay.

Anh tài tình làm mới bản hit Nàng thơ để cạnh tranh với đội BB Trần, song nhóm vẫn chấp nhận thất bại trước Biệt đội tái xuất.

Khoảnh khắc của nhóm ở hậu trường cũng xúc động khi Nguyễn Văn Chung khóc sau lời nhắn nhủ của con gái.

"Khi tham gia ghi hình, tôi phải giấu hết tất cả mọi người vì lý do bảo mật và cũng muốn làm mọi người bất ngờ, nhất là bé Ri, vì biết con rất thích chương trình mùa trước. Tôi đã nhờ 33 anh tài ký tên vào cuốn sổ để tặng con, và việc lại nhìn thấy con xuất hiện trong Trạm tiếp lửa khiến tôi bất ngờ và xúc động, cả năm rồi không được nhìn thấy con. Những lời nói của con khiến tôi thêm quyết tâm và tự tin hơn trên sân khấu", nhạc sĩ chia sẻ.

Về lý do không viết X-Part cho ca khúc, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói "không muốn băm nát bài hát", giữ sự vừa vặn và thể hiện thái độ tôn trọng tác giả.

Công bố dàn chiến tướng

Sau khi khép lại toàn bộ các cặp đấu, chương trình công bố bảng xếp hạng điểm hỏa lực cá nhân. BB Trần dẫn đầu, theo sau là Jun Phạm, Duy Khánh, Hoàng Dũng và Thanh Duy. Đồng thời, năm chiến tướng đầu tiên của mùa giải là BB Trần, Đông Hùng, Huỳnh Lập, Hoàng Tôn và Đinh Mạnh Ninh. Danh hiệu Chiến thắng của chiến thắng thuộc về Anh tài nội lực.

Sau khi khép lại toàn bộ các cặp đấu, chương trình công bố bảng xếp hạng điểm hỏa lực cá nhân.

Không có nghệ sĩ nào phải dừng cuộc chơi sau Công diễn Hội ngộ, nhưng toàn bộ 10 nhóm cũ chính thức giải thể để bước sang chặng đua mới.

Lợi thế thuộc về dàn chiến tướng khi được chọn bài và trở thành thủ lĩnh trước.

Duy Khánh và Toki Thành Thỏ tiếp tục chung đội với BB Trần như lời hứa từ trước, Trịnh Thăng Bình nhường suất X-Song cho OSAD để gia nhập đội Đinh Mạnh Ninh, còn 14 Casper tuy xếp cuối bảng hỏa lực vẫn tự tin nhận vai trò producer cho đội Đông Hùng.