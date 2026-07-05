Ngọc nữ bị bắt

TPO - Ngọc nữ 22 tuổi Suzu Sannomiya bị bắt vì nghi đồng tàng trữ ketamine cùng bạn trai. Dù kết quả xét nghiệm ma túy âm tính, nữ diễn viên bị cơ quan điều tra khởi tố do liên quan số chất cấm được phát hiện trên ô tô của cả hai.

Theo Yahoo News, cảnh sát tỉnh Kochi (Nhật Bản) đang điều tra vụ người mẫu, diễn viên trẻ Suzu Sannomiya (22 tuổi) bị bắt với cáo buộc đồng tàng trữ ketamine cùng TikToker Aoki Keishiro (28 tuổi).

Vụ việc bắt nguồn tại khu trung tâm giải trí của thành phố Kochi. Cảnh sát nhận được tin báo của người dân về việc xuất hiện người đàn ông có dấu hiệu sử dụng chất cấm trong quán bar. Lực lượng chức năng triển khai kiểm tra, xác định người đàn ông trong tin báo là Aoki Keishiro - TikToker và nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Khi bị yêu cầu kiểm tra, Aoki từ chối hợp tác, không chấp nhận lấy mẫu nước tiểu và có ý định rời khỏi hiện trường.

Quá trình khám xét chiếc ô tô do Aoki sử dụng, cảnh sát phát hiện khoảng 2,67 gram ketamine được cất trong chiếc ba lô đặt ở hàng ghế sau. Ngày 10/6, Aoki bị bắt vì nghi vi phạm Luật Kiểm soát chất ma túy và chất hướng thần của Nhật Bản.

Cảnh sát mở rộng điều tra vụ Suzu Sannomiya (trái) và Aoki Keishiro tàng trữ ma túy.

Thời điểm kiểm tra, Suzu Sannomiya có mặt trên xe. Nữ diễn viên tự nguyện đến làm việc với cảnh sát và hợp tác trong quá trình xác minh. Kết quả xét nghiệm nước tiểu không phát hiện dấu hiệu sử dụng ma túy, vì vậy ban đầu Suzu Sannomiya chưa bị bắt giữ.

Sau khi tiếp tục thu thập chứng cứ, cảnh sát cho biết dữ liệu từ điện thoại và quá trình điều tra cho thấy Suzu Sannomiya và Aoki Keishiro đi chung nhiều ngày, bao gồm việc cùng nghỉ ngơi trên ôtô nơi lực lượng chức năng thu giữ số ketamine.

Từ tình tiết trên, cơ quan điều tra cho rằng có căn cứ xem xét khả năng hai người quản lý số chất cấm, tiến hành điều tra theo hướng nghi vấn đồng tàng trữ. Ngày 26/6, Suzu Sannomiya bị bắt để phục vụ công tác điều tra.

Nữ diễn viên phủ nhận toàn bộ cáo buộc trong quá trình lấy lời khai. Cô khẳng định số ketamine không thuộc về cô, không biết trong xe có giấu chất cấm. Aoki Keishiro cũng không thừa nhận hành vi phạm tội, khai rằng chiếc ba lô là của mình nhưng không biết bên trong chứa ketamine.

Cảnh sát tỉnh Kochi tiếp tục điều tra nguồn gốc số ketamine, mục đích tàng trữ cũng như mức độ liên quan của từng nghi phạm. Nhà chức trách chưa công bố kết luận cuối về vụ án.

Ngọc nữ có hơn 120.000 người theo dõi trên Instagram.

Theo NEWS Post Seven, mối quan hệ giữa Suzu Sannomiya và Aoki Keishiro kéo dài nhiều năm. Hai người từng hẹn hò, sau đó chia tay rồi tái hợp gần đây. Bộ đôi từng cùng nhau đi du lịch tại Tây Ban Nha và một số quốc gia châu Âu trước khi xảy ra vụ việc.

Suzu Sannomiya sinh năm 2004, bắt đầu được biết đến sau khi tham gia chương trình hẹn hò thực tế Today, I Fell in Love - Summer Sky Arc của nền tảng ABEMA vào năm 2020. Nhờ ngoại hình sáng sân khấu, cô nhanh chóng trở thành người mẫu hoạt động trong lĩnh vực thời trang, xuất hiện tại nhiều sự kiện như Tokyo Girls Collection và Kansai Collection.

Năm 2022, Suzu Sannomiya vượt qua hơn 3.000 thí sinh giành Giải thưởng Bình chọn của độc giả tại cuộc thi Miss Magazine 2022. Cô mở rộng hoạt động sang lĩnh vực diễn xuất và tham gia bộ phim điện ảnh Goodbye, Erymantos. Bên cạnh công việc người mẫu và diễn viên, Suzu Sannomiya là gương mặt có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với hơn 100.000 người theo dõi.