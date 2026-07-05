Hải Phòng kịp đưa bệnh nhi nguy kịch từ đảo Cát Bà vào đất liền cấp cứu

TPO - Chiều 5/7, Đồn Biên phòng Cát Hải (TP Hải Phòng) đã phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương đưa một bệnh nhi trong tình trạng nguy kịch từ đảo Cát Bà vào đất liền cấp cứu.

Trước đó, khoảng 13h30, Đồn Biên phòng Cát Hải nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ Trung tâm Y tế đặc khu Cát Hải đối với trường hợp bệnh nhi Lê Gia Huy (SN 2013), bị xuất huyết tiêu hóa dẫn đến thiếu máu nghiêm trọng, diễn biến hết sức nguy kịch và vượt quá khả năng điều trị tại đảo.

Thời điểm này, do ảnh hưởng của bão số 1, tuyến phà Cái Viềng chưa hoạt động, việc đi lại giữa đảo và đất liền bị gián đoạn, khiến công tác vận chuyển bệnh nhân gặp nhiều khó khăn.

Bệnh nhi được lực lượng chức năng đưa từ đảo Cát Bà về đất liền cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Cát Hải đã báo cáo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng và UBND đặc khu Cát Hải để xin ý kiến chỉ đạo.



Đồng thời, huy động tổ công tác gồm 3 cán bộ, chiến sĩ cùng một xuồng máy cao tốc cơ động đến khu vực bến phà Cái Viềng.

Tại đây, lực lượng Biên phòng phối hợp chặt chẽ với các bác sĩ Trung tâm Y tế đặc khu Cát Hải tổ chức vận chuyển bệnh nhi vượt biển về đất liền cấp cứu. Nhờ sự phối hợp kịp thời, đồng bộ giữa các lực lượng, bệnh nhi đã được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cấp cứu an toàn.