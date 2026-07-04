Long Châu tiếp tục mở đường đưa thuốc thế hệ mới từ Anh quốc về Việt Nam

Ngay sau Nhật Bản và Úc, một giải pháp điều trị tăng kali máu tiên tiến, ứng dụng hoạt chất sodium zirconium cyclosilicate (SZC) đã có mặt sớm tại hệ thống Long Châu. Đây là dấu mốc tiếp theo trong chiến lược đưa các thuốc hiếm và thuốc thế hệ mới trên thế giới đến gần hơn với người bệnh Việt Nam, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận các liệu pháp điều trị hiện đại, đặc biệt đối với nhóm bệnh nhân suy tim, bệnh thận mạn và các đối tượng có nguy cơ tăng kali máu.

Tiên phong đưa đột phá y khoa từ Anh quốc đến gần người bệnh tăng kali máu tại Việt Nam

Vừa qua, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu tiên phong giới thiệu một đột phá y khoa giúp kiểm soát tăng kali máu cho bệnh nhân suy tim, bệnh thận mạn và nhóm nguy cơ cao. Qua đó, đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường sớm tiếp cận liệu pháp thế hệ mới này chỉ sau Nhật Bản và Úc.

Tăng kali máu là tình trạng nồng độ kali trong máu vượt quá 5 mmol/l (trong khi giá trị bình thường là từ 3,5 đến 5 mmol/l) thường gặp ở người bệnh thận mạn và suy tim, nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Một số nghiên cứu quốc tế chỉ ra tình trạng này khiến người bệnh nhập viện nhiều hơn và là nguyên nhân gây tử vong ở 3,1% trường hợp suy thận giai đoạn cuối.

Long Châu tiên phong đưa phát minh y khoa từ Anh quốc đến Việt Nam, mở bước ngoặt điều trị cho bệnh nhân tăng kali máu. Ảnh: Hoàng Khánh

Trên thực tế, việc điều trị đang gặp nhiều thách thức khi đây là tình trạng mạn tính và dễ tái phát. Các nghiên cứu cho thấy, 56% bệnh nhân thận mạn tăng kali máu tái phát trong vòng 6 tháng (3). Bên cạnh đó, theo chuyên gia y tế, tăng kali máu còn ảnh hưởng đến việc tối ưu điều trị bệnh nền. Do đây là nguyên nhân thường gặp khiến bệnh nhân phải giảm liều hoặc ngừng điều trị với các thuốc ức chế RAAS - nhóm thuốc có vai trò thiết yếu trong việc cải thiện tình trạng tim mạch và thận. (4)

Trong bối cảnh nhu cầu kiểm soát tăng kali máu còn chưa được đáp ứng đầy đủ, đặc biệt ở nhóm bệnh nhân suy tim và bệnh thận mạn, Long Châu giới thiệu giải pháp y khoa từ Anh quốc ứng dụng hoạt chất sodium zirconium cyclosilicate (SZC). Giải pháp này đang được sử dụng ở các nước tiên tiến, giúp cộng đồng có thêm “chìa khóa” hỗ trợ kiểm soát chỉ số kali máu theo hướng bền vững.

Nghiên cứu lâm sàng trên 1.760 bệnh nhân trưởng thành cho thấy, hoạt chất này đã chứng minh khả năng giảm lượng kali trong máu sau 1 giờ, giúp 92% bệnh nhân đạt được nồng độ kali bình thường trong vòng 48 giờ. Hiệu quả điều trị ổn định trong vòng 1 năm. Đáng chú ý, việc kiểm soát tốt tăng kali máu có thể hỗ trợ duy trì điều trị bằng thuốc ức chế RAAS. Bệnh nhân được tối ưu bảo vệ tim - thận mà không cần phải ngưng thuốc nền tảng để đạt được mục tiêu ổn định chỉ số kali máu. (5)

Việc bổ sung giải pháp kiểm soát tăng kali máu tiếp tục hiện thực hóa chiến lược của Long Châu trong việc đưa các thuốc thế hệ mới đến gần hơn với người bệnh Việt Nam. Bước đi này đồng thời góp phần hoàn thiện mô hình chăm sóc tim - thận tại cộng đồng thông qua việc mở rộng khả năng tiếp cận các liệu pháp điều trị hiện đại.

Long Châu mở rộng danh mục với 12 loại thuốc tiên tiến, nâng cao khả năng tiếp cận cho người Việt

Việc nhanh chóng bổ sung danh mục thuốc mới là một phần trong chiến lược dài hạn vì sức khỏe cộng đồng của Long Châu, nhằm đưa các phát minh y khoa mới trên thế giới đến gần hơn với hàng triệu người bệnh trong nước. Tính đến nay, 12 loại thuốc hiếm, thuốc tiên tiến đã có mặt trên toàn hệ thống.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, Long Châu dự kiến đưa hơn 30 loại thuốc hiếm, thuốc thế hệ mới về Việt Nam. Ảnh: Hoàng Khánh

Theo báo cáo của tổ chức nghiên cứu ngành y dược, trong giai đoạn 2012 - 2021, thế giới có khoảng 460 thuốc phát minh, nhưng người dân Việt Nam chỉ đang tiếp cận khoảng 9% - thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới (6).

Từ thực tế này, Long Châu xác định sứ mệnh là “cánh tay nối dài” đưa các nhóm thuốc phát minh, thuốc điều trị bệnh hiếm và các bệnh lý phức tạp cần giải pháp chuyên sâu đến gần người dân. Theo đó, người bệnh gia tăng cơ hội được điều trị tiên tiến ngay trong nước mà không cần đi ra nước ngoài, giảm đáng kể gánh nặng tài chính, hạn chế tình trạng “chảy máu ngoại tệ”. Quan trọng hơn, việc được chăm sóc trong môi trường quen thuộc còn giúp cải thiện tinh thần và chất lượng sống của bệnh nhân.

Trên hành trình này, hệ thống 2.678 nhà thuốc phủ rộng khắp 34 tỉnh thành sẽ tiếp tục phát huy vai trò điểm chạm y tế “gần dân, sát dân”, nâng cao khả năng tiếp cận các giải pháp thế hệ mới, chất lượng và công bằng.