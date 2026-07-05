Việt Hương gặp sự cố

TPO - Việt Hương giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Phim Việt Nam dự thi tại DANAFF IV với vai diễn trong Cục vàng của ngoại. Khoảnh khắc nữ nghệ sĩ vấp ngã khi lên sân khấu nhận giải vì quá xúc động thu hút sự chú ý của khán giả tại lễ bế mạc tối 4/7.

Ngày 4/7, nghệ sĩ Việt Hương được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc phim Việt Nam tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ IV nhờ vai diễn bà Hậu trong bộ phim Cục vàng của ngoại.

Khoảnh khắc bước lên phát biểu, nữ nghệ sĩ vấp ngã vì quá xúc động, khiến khán phòng bất ngờ. Sự cố chỉ diễn ra trong ít giây. Nữ nghệ sĩ lấy lại bình tĩnh để hoàn thành phần phát biểu.

Khi được xướng tên thắng giải, Việt Hương cho biết đây là năm thứ hai liên tiếp Việt Hương giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ở hạng mục Phim Việt Nam dự thi tại DANAFF. Cô xem giải thưởng là sự ghi nhận đáng quý cho nỗ lực trong hành trình theo đuổi nghệ thuật.

Việt Hương giành chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc tại DANAFF.

Việt Hương nói cô từng lỡ hẹn với DANAFF từ năm trước. Việc có mặt tại Đà Nẵng và đứng trên sân khấu nhận giải lần này mang ý nghĩa đặc biệt. Cô gửi lời cảm ơn đạo diễn Khương Ngọc, ê-kíp thực hiện Cục vàng của ngoại cùng toàn bộ đồng nghiệp đã đồng hành để bộ phim đến với khán giả.

Nữ nghệ sĩ dành lời tri ân đến khán giả luôn theo dõi và ủng hộ cô suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Tình cảm của khán giả là động lực để cô tiếp tục tìm kiếm những vai diễn mới.

Trong phần phát biểu, nữ nghệ sĩ nhắc đến gia đình. Cô cho biết giải thưởng đến đúng dịp vợ chồng cô và nhạc sĩ Hoài Phương kỷ niệm 20 năm ngày cưới, là món quà tinh thần đặc biệt với cả hai.

“Đây là món quà đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày cưới của vợ chồng tôi. Thật hạnh phúc khi được có mặt tại đây để nhận giải thưởng đáng nhớ”, Việt Hương chia sẻ thêm.

Nữ nghệ sĩ cũng cho biết 2026 đánh dấu cột mốc tuổi 50. Với cô, được cầm trên tay giải thưởng điện ảnh vào thời điểm này là một dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp và cuộc sống.

Vai bà Hậu trong Cục vàng của ngoại được đánh giá là một trong những vai diễn nhiều cảm xúc của Việt Hương trong những năm qua. Bộ phim khai thác đề tài gia đình, ký ức tuổi thơ và tình thân giữa các thế hệ, với sự tham gia của dàn diễn viên gồm Việt Hương, Hồng Đào, Lê Khánh, Hữu Châu và Băng Di. Tác phẩm nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả sau khi ra mắt.

Ở hạng mục phim Việt Nam dự thi, lễ trao giải năm nay ghi nhận nhiều kết quả bất ngờ. Tử chiến trên không được xướng tên ở giải Phim Việt Nam hay nhất, vượt qua nhiều ứng viên đáng chú ý như Mưa đỏ, Mang mẹ đi bỏ và Anh hùng. Bẫy tiền nhận giải Kịch bản xuất sắc nhất.

Truy tìm Long Diên Hương giành Giải đặc biệt của Ban giám khảo. Đạo diễn Dương Minh Chiến được trao giải Đạo diễn xuất sắc nhất nhờ tác phẩm. Ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc phim Việt Nam dự thi, Thái Hòa được vinh danh sau màn thể hiện được giới chuyên môn đánh giá cao.

DANAFF IV diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7 với chủ đề "Nhịp cầu châu Á", quy tụ hơn 100 bộ phim đến từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong một tuần diễn ra liên hoan phim, hàng trăm suất chiếu, các hội thảo chuyên môn và hoạt động giao lưu với nghệ sĩ được tổ chức, thu hút đông đảo khán giả cũng như giới làm nghề.

Lễ bế mạc quy tụ nhiều gương mặt của điện ảnh Việt như NSND Trần Lực, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, NSƯT Mai Thu Huyền, Tăng Thanh Hà, Ma Ran Đô, Lê Hạ Anh, Thùy Anh, Hoàng Hà cùng nhiều nghệ sĩ và nhà làm phim quốc tế.