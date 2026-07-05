7 ngày chìm đắm trong 'bữa tiệc điện ảnh' ở Đà Nẵng

TPO - Sau 7 ngày diễn ra sôi động, Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) khép lại bằng lễ trao giải, vinh danh những tác phẩm và nghệ sĩ xuất sắc. Hơn 100 bộ phim từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hơn 1.000 nghệ sĩ, nhà làm phim đã tạo nên một "bữa tiệc điện ảnh" giàu cảm xúc, kết nối điện ảnh Việt Nam với khu vực và thế giới.

Bữa tiệc điện ảnh thịnh soạn

Lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng lần thứ tư (DANAFF IV) - năm 2026 được tổ chức tối 4/7, khép lại tuần lễ điện ảnh sôi nổi, năng động. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh liên hoan phim đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng đại biểu, các nghệ sĩ, nhà làm phim, công chúng, bạn bè trong nước và quốc tế.

Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng không chỉ tôn vinh nghệ thuật điện ảnh mà còn góp phần thúc đẩy công nghiệp sáng tạo, quảng bá hình ảnh Việt Nam và Đà Nẵng ra thế giới. Thông qua sự kiện, thành phố kỳ vọng tiếp tục xây dựng thương hiệu thành phố sự kiện, trung tâm giao lưu văn hóa của khu vực, đồng thời tạo tiền đề cho các dự án hợp tác và những tác phẩm điện ảnh mới trong tương lai.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng - phát biểu tại lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng lần thứ IV - năm 2026.

"Chúng tôi tin tưởng rằng những kết nối được hình thành hôm nay sẽ tiếp tục được duy trì, phát triển thành những dự án hợp tác, những ý tưởng sáng tạo, những tác phẩm điện ảnh và những giá trị mới trong thời gian tới", bà Nguyễn Thị Anh Thi nêu.

TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Giám đốc DANAFF - đánh giá DANAFF IV là bữa tiệc điện ảnh thịnh soạn với hơn 100 bộ phim được tuyển chọn từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ cho gần 200 buổi chiếu phim. Liên hoan phim còn có sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu, khách mời, trong đó có gần 300 đại biểu quốc tế, với sự hưởng ứng nhiệt thành của hàng chục ngàn khán giả yêu điện ảnh.

TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, Giám đốc DANAFF - đánh giá DANAFF IV là bữa tiệc điện ảnh thịnh soạn.

"Mỗi kỳ liên hoan phim đều để lại những con số, nhưng điều đáng nhớ hơn lại là những dấu mốc. Và DANAFF IV đã tạo nên nhiều dấu mốc để chúng ta cảm nhận rất rõ ràng: điện ảnh vẫn luôn có sức mạnh kỳ diệu để kết nối con người, vượt qua mọi khoảng cách về ngôn ngữ, địa lý và văn hóa. Bốn năm chưa phải là quãng thời gian dài đối với một liên hoan phim. Nhưng DANAFF IV cho chúng ta quyền tin rằng hành trình ấy đang đi đúng hướng", TS. Ngô Phương Lan nêu.

Bên cạnh các hạng mục tranh giải, liên hoan năm nay lần đầu tổ chức DANAFF Industry Days, mở rộng các chương trình ươm mầm tài năng, phát triển dự án và kết nối thị trường. Đây cũng là mục tiêu DANAFF luôn hướng để ngành điện ảnh hoạt động quanh năm, góp phần đưa điện ảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới.

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Bên cạnh các hạng mục tranh giải, các hoạt động hội thảo chuyên môn, chương trình ươm mầm tài năng, phát triển dự án và kết nối thị trường, giao lưu với đoàn làm phim được tổ chức xuyên suốt liên hoan phim.

Hàng loạt tác phẩm, nghệ sĩ được vinh danh

Điểm nhấn của đêm bế mạc là lễ trao giải, vinh danh những tác phẩm và nghệ sĩ xuất sắc của DANAFF IV. Ở hạng mục Phim Việt Nam dự thi, Tử chiến trên không thắng lớn khi giành giải Phim Việt Nam hay nhất, đồng thời mang về giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Thái Hòa.

Truy tìm long diên hương cũng tạo dấu ấn với cú đúp Giải Đặc biệt của Ban giám khảo và Đạo diễn xuất sắc nhất dành cho Dương Minh Chiến. Việt Hương được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với Cục vàng của ngoại, trong khi Oscar Dương nhận giải Kịch bản xuất sắc nhất với Bẫy tiền.

Ở hạng mục Phim châu Á dự thi, tác phẩm Ấn Độ Một bữa no (Full plate) giành giải Phim châu Á hay nhất và giúp nữ diễn viên Kirti Kulhari đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Lặng câm (Numb) của Nhật Bản nhận Giải Đặc biệt của Ban giám khảo. Bộ phim Cứu rỗi của Thổ Nhĩ Kỳ thắng lớn với hai giải Đạo diễn xuất sắc nhất dành cho Emin Alper và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất dành cho Caner Cindoruk. Giải Kịch bản xuất sắc nhất thuộc về Zhuo Kailuo với Xế nghèo.

Ngoài các hạng mục chính, Hẹn em ngày nhật thực của đạo diễn Lê Thiện Viễn được khán giả bình chọn là Phim Việt Nam được yêu thích nhất. Giải NETPAC dành cho phim Việt Nam xuất sắc được trao cho Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thị Thái Huyền. Giải Phê bình cho phim châu Á xuất sắc thuộc về Khi trái cọ rơi (ROID) của đạo diễn Mejbaur Rahman Sumon (Bangladesh).

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Hơn 1.000 nghệ sĩ khoe sắc, khoe tài

Hơn 1.000 đại biểu, nghệ sĩ, nhà làm phim trong nước và quốc tế cùng hội tụ, tạo nên một "đại tiệc" của điện ảnh châu Á. Trên thảm đỏ và sân khấu, hàng loạt gương mặt tên tuổi như Tăng Thanh Hà, Kaity Nguyễn, Thái Hòa, Việt Hương, Hoàng Hải, Hoàng Hà, Thùy Anh, Nguyễn Quang Dũng, Bùi Thạc Chuyên, Phạm Thiên Ân, Dương Diệu Linh...

Không chỉ quy tụ dàn sao Việt, sự kiện còn có sự tham gia của nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng trong điện ảnh thế giới như nữ diễn viên Jane Seymour, nhà sản xuất Hollywood Bill Mechanic, đạo diễn Jerome Baron, đạo diễn Royston Tan, đạo diễn Rahhat Shah Kazmi...

Đêm bế mạc cũng mang đến không gian nghệ thuật giàu cảm xúc với các tiết mục của Lâm Bảo Ngọc, Hồ Trung Dũng, GOM Show Band và hàng trăm nghệ sĩ biểu diễn. Sự quy tụ của hơn 1.000 khách mời, nghệ sĩ và nhà làm phim tiếp tục khẳng định sức hút ngày càng lớn của DANAFF, đồng thời đưa Đà Nẵng trở thành điểm hẹn mới của điện ảnh khu vực.

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