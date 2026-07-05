Nguyễn Văn Chung phá vỡ giới hạn

TPO - Nguyễn Văn Chung nắm trong tay gia tài cả nghìn bài hát đa dạng mọi thể loại nhưng chưa một lần dám bước lên sân khấu để thể hiện "đứa con tinh thần". Tại sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai, nam nhạc sĩ đã phá vỡ giới hạn của chính mình.

Anh trai mùa 2 để dành trận chiến "nặng đô" giữa 2 đội Biệt đội tái xuất và Anh tài tình cho thời khắc cuối cùng của Vòng công diễn hội ngộ. Tại đây, dàn "anh tài" mùa một với Jun Phạm, Thanh Duy, BB Trần, Duy Khánh và Neko Lê hợp thành một đội. Nhóm nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Hoàng Dũng, Vương Anh Tú và 14 Casper cùng quy tụ để tạo nên đội hình "tỷ view".

Ê-kíp game show đã chấp nhận đánh đổi, buộc sắp xếp nhiều đội hình có chất lượng không đồng đều để tập trung tinh túy cho trận chiến cuối cùng. Một bên là Biệt đội tái xuất tạo nên những màn trình diễn bùng nổ, đúng chất các "anh tài" đã có kinh nghiệm ở sân chơi này. Bên còn lại là dàn nhạc sĩ hàng đầu thị trường, cùng nhau tạo nên phiên bản mới lạ và cuốn hút cho Nàng thơ.

Cuối cùng, Biệt đội tái xuất giành chiến thắng nghẹt thở.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lần đầu tham gia game show.

Nỗi niềm của Nguyễn Văn Chung

Trong dàn "anh tài" tham gia game show mùa 2, Nguyễn Văn Chung nằm trong nhóm được quan tâm nhiều nhất. Nam nhạc sĩ kết hợp cùng Hoàng Dũng, Vương Anh Tú và 14 Casper, đều là những nhạc sĩ có tiếng, trên lý thuyết sẽ dễ dàng bắt trúng tần số với chủ nhân bản hit Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Tuy nhiên, có một rào cản khiến Nguyễn Văn Chung tự ti là việc 3 người còn lại đều hát tốt, trong khi bản thân anh tự ti vì điều này.

Nguyễn Văn Chung nói: "Tôi rất xúc động vì chưa từng đi diễn ở một sân khấu nào. Và tôi chưa từng dám hát một bài nào của mình. Đây là lần đầu tôi được hát trên một sân khấu dàn dựng đẹp như vậy. Quan trọng là tôi được hát với những người anh em mà tôi trân trọng, yêu quý. Tôi coi mình như một người mới đến đây để học hỏi anh em. Lần đầu tôi được đứng trên sân khấu và được mọi người cổ vũ".

Đúng là Nguyễn Văn Chung chưa từng đi diễn trước khi tham gia game show Anh trai vượt ngàn chông gai. Trước đây, nam nhạc sĩ từng lên tiếng về việc bản thân anh dù có muốn hát hay không cũng không thể, vì thực lực chưa đủ để làm ca sĩ. Trong đội Anh tài tình, Nguyễn Văn Chung là người nổi tiếng nhất, kinh nghiệm nhất và hiểu về âm nhạc hơn tất cả.

Nhưng chủ nhân bản hit Chiếc khăn gió ấm khiêm tốn nói về bản thân, dành những lời "có cánh" cho đồng đội. Đó là yếu tố đầu tiên giúp Nguyễn Văn Chung chiếm được cảm tình từ khán giả khi lần đầu cầm micro và bước ra sân khấu lớn trình diễn ca khúc của mình.

Nguyễn Văn Chung chọn Em say rồi - bản hit mà anh sáng tác cho Thương Võ - để mang lên sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai. Đây là phương án tối ưu cho nam nhạc sĩ với chất nhạc Ballad chậm rãi, bố cục không quá phức tạp và phù hợp cho quãng giọng của anh. Giọng hát của Nguyễn Văn Chung trên sóng truyền hình đã đi qua công đoạn xử lý ở phòng thu, có auto-tune, hiệu chỉnh (melodyne) và mixing bài bản, do đó không thể nghe chính xác nam nhạc sĩ hát tốt cỡ nào.

Chọn Em say rồi vì muốn cùng nhóm viết nên một câu chuyện tình yêu đầy đủ các cung bậc cảm xúc. Mình đã nhường cho các em chọn trước, mong muốn kể một câu chuyện trọn vẹn cho khán giả, hơn là việc mình phải khoe "tôi đã sáng tác những bài hit này này này".



Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ trên trang cá nhân.

Tiết mục của Nguyễn Văn Chung bị áp đảo bởi 14 Casper, Vương Anh Tú và Hoàng Dũng. Đến phần hát nhóm, nhạc sĩ sinh năm 1983 cũng từ tốn so với 3 đồng nghiệp. Viễn cảnh này không khiến khán giả bất ngờ, thậm chí Hoàng Dũng phải tiết chế nhiều phần để nâng đỡ 2 đàn anh và đàn em 14 Casper phô diễn giọng hát nhiều hơn.

Đội Anh tài tính tập trung vào chất lượng âm nhạc trong tiết mục chung. Nhóm giao cho 14 Casper và Vương Anh Tú viết X-Part (phân đoạn mới) để làm mới Nàng thơ. Màn hòa giọng của 4 nhạc sĩ chỉ ở mức tròn vai, thiếu một đoạn cao trào, bè phối cảm xúc để làm bùng nổ sân khấu. Bù lại, 2 đoạn X-Part tạo ra sự hứng thú cho người nghe và phiên bản mới của Nàng thơ có tiềm năng để leo "top trending" trong thời gian tới.

Ngược về màn trình diễn của nhóm Biệt đội tái xuất, những người đã có kinh nghiệm kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc nặng về yếu tố trình diễn, vũ đạo nhóm và đầu tư chỉn chu vào thời trang, có concept và sự thu hút vượt trội so với các đội ở tập Công diễn đầu tiên. Jun Phạm, BB Trần, Thanh Duy, Duy Khánh và Neko Lê có nhiều fan hơn và họ nắm lợi thế hẳn trong cuộc cạnh tranh với đội hình nhạc sĩ ở phần sân bên kia.

Hoàng Dũng, Thái Lê Minh Hiếu, Hoàng Tôn và Đông Hùng, những nghệ sĩ được chú ý trong tập phát sóng thứ 2.

Nghịch lý ở đội hình có Đông Hùng

Sự xuất hiện của Đông Hùng là yếu tố thu hút sự chú ý lớn từ khán giả ở sân khấu biểu diễn đầu tiên tại Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2. Đông Hùng cùng Phùng Minh Cương và Hoàng Rob hợp thành đội Anh tài nội lực. Nhưng thực tế xảy ra ở đội hình này hoàn toàn trái ngược, vì chỉ một mình Đông Hùng cho thấy nội lực trong giọng hát.

Giọng hát của Đông Hùng quá chênh lệch so với 2 đồng đội. Phùng Minh Cương là diễn viên xiếc, lần đầu tiếp cận âm nhạc. Hoàng Rob là Violinist (nghệ sĩ vĩ cầm solo), cũng có lần hiếm hoi bước lên một sân khấu và trình diễn như ca sĩ thực thụ. Đông Hùng ra mắt ấn tượng với ca khúc Những bàn chân lặng lẽ.

Đến tiết mục nhóm, giọng ca sinh năm 1993 phải tiết chế nhiều phần để không lấn át 2 Phùng Minh Cương và Hoàng Rob. Chung cuộc, đội Anh tài nội lực thất bại trước Anh tài hào hoa (Tùng Mint, Thuận Nguyễn và Lê Xuân Tiền) - cũng đều là những nghệ sĩ tay ngang lần đầu va chạm sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp.

Trận chiến cân bằng nhất ở tập phát sóng thứ 2 xảy ra giữa đội Anh chàng nhà bên và Tổ đội sóng ngầm. Anh chàng nhà bên quy tụ đội hình chất lượng với Hoàng Tôn, Osad và Thái Lê Minh Hiếu, có cả 4 yếu tố là vocalist (giọng hát chính), rap, performer và sản xuất âm nhạc. Tổ đội sóng ngầm có Thái VG, Cheng và It's Charles, cũng mạnh ở 3 các yếu tố là vocal, rap, sản xuất âm nhạc nhưng khuyết mất một nhân tố sáng sân khấu.

Chiến thắng cuối cùng thuộc về bộ ba Hoàng Tôn, Osad, Thái Lê Minh Hiếu và điều này chắc chắn phải xảy ra để tương xứng với sự ủng hộ từ khán giả.

Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 chỉ mới đi qua chặng khởi đầu và sẽ còn nhiều biến số phía trước. Sau màn chào sân của các "anh tài", khán giả phần nào định vị được những nghệ sĩ thiện chiến ở game show mùa 2. Đó là Hà An Huy, Thơm, Trịnh Thăng Bình, Đinh Mạnh Ninh, Hoàng Tôn và Hoàng Dũng, những "anh trai" đang kiêm 2 vai trò ca sĩ/nhạc sĩ, sẽ có nhiều đất thể hiện tại game show.

Những nhân tố đặc biệt mạnh hẳn về một sở trường như Đông Hùng sẽ cần thêm thời gian để tỏa sáng. Trong dàn nghệ sĩ trẻ ở Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2, Thái Lê Minh Hiếu đang nổi lên, thành hiện tượng mạng xã hội với ngoại hình sáng, giọng hát, vũ đạo và khả năng làm chủ sân khấu đều ở mức ổn - xứng đáng với hình ảnh của một "ngọc thô" bước ra từ game show Tân binh toàn năng.