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Người tạo hiệu ứng bùng nổ cho Hòa Minzy, Quang Hùng MasterD ở concert Thanh xuân

Duy Nam

TPO - Đằng sau tiết mục mở màn kết hợp mapping trên mô hình ngọn đuốc hoành tráng và nhiều hiệu ứng ấn tượng xuyên suốt hơn 3 tiếng concert Thanh xuân là nhiều tuần làm việc hết công suất của ê-kíp thực hiện visual art.

Bên cạnh yếu tố về âm nhạc, dàn dựng, đạo cụ hoành tráng, concert Thanh xuân còn gây chú ý với những visual art (hiệu ứng) ấn tượng, giúp thổi bùng cảm xúc của 20.000 khán giả có mặt ở Trường đua F1 Mỹ Đình. Những hiệu ứng này không chỉ góp phần truyền tải thông điệp đúng với tinh thần nhiệt huyết và khát vọng tuổi trẻ mà còn giúp khán giả có một bữa tiệc thị giác mãn nhãn.

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Những hiệu ứng mãn nhãn của concert Thanh xuân. Ảnh: BTC.

Áp lực truyền tải thông điệp về Thanh xuân

Chịu trách nhiệm thiết kế visual art cho các màn trình diễn của concert Thanh xuân, anh Trần Chương - Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông TC Việt Nam - cho biết gặp nhiều áp lực về trách nhiệm.

“Một concert quy mô lớn không chỉ đơn thuần là tạo ra những hình ảnh đẹp, mà hình ảnh phải kể được câu chuyện và truyền tải được thông điệp và chạm vào cảm xúc của khán giả”, anh cho biết.

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Anh Trần Chương - người chịu trách nhiệm thiết kế visual art cho các màn trình diễn của concert Thanh xuân.

Bên cạnh đó, anh Chương và các đồng nghiệp còn gặp áp lực về thời gian, bởi khối lượng nội dung rất lớn, nhiều tiết mục với màu sắc hoàn toàn khác nhau. “Mỗi bài đều phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, đảm bảo vừa đáp ứng yêu cầu của đạo diễn, nghệ sĩ, vừa mang tính sáng tạo và có sự kết nối xuyên suốt trong toàn bộ chương trình”, anh nói.

Anh Chương cho rằng khó khăn lớn nhất không nằm ở việc làm cho visual đẹp, mà làm sao để visual truyền tải được thông điệp đúng với tinh thần nhiệt huyết và khát vọng tuổi trẻ của từng tiết mục.

“Mỗi bài hát đều có câu chuyện và cảm xúc riêng, nên nếu không hiểu nội dung thì rất khó tạo ra những hình ảnh thực sự phù hợp. Vì vậy, trước khi thiết kế, tôi luôn dành thời gian nghe kỹ bài hát, tìm hiểu thông điệp mà đạo diễn và nghệ sĩ muốn truyền tải. Từ đó mới bắt đầu lựa chọn ngôn ngữ hình ảnh, màu sắc và hiệu ứng phù hợp”, anh chia sẻ.

Với anh, visual không phải là yếu tố nổi bật hơn sân khấu hay nghệ sĩ, mà là một phần giúp kết nối âm nhạc, cảm xúc và khán giả. Khi khán giả cảm nhận được trọn vẹn tinh thần của tiết mục thì đó mới là một visual thành công.

Đối với anh, khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi mọi thứ bắt đầu chạy đúng như những gì cả ê-kíp đã chuẩn bị suốt nhiều tuần liền. Đứng ở khu vực FOH, nhìn visual, ánh sáng, âm nhạc và phần trình diễn của nghệ sĩ hòa quyện với nhau, anh Chương cảm thấy tự hào vì những cố gắng của cả ê-kíp.

Sau chương trình, điều khiến anh vui nhất là những phản hồi tích cực từ khán giả, đạo diễn và các nghệ sĩ. “Đó không chỉ là sự ghi nhận dành cho ê-kíp mà còn là động lực để chúng tôi tiếp tục đầu tư, sáng tạo và mang đến những sản phẩm chất lượng hơn trong các dự án tiếp theo”, anh nói.

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Các tiết mục của concert Thanh xuân đều có hiệu ứng mãn nhãn. Ảnh: BTC.

Quang Hùng MasterD có yêu cầu rất khắt khe

Nhìn lại concert Thanh xuân với hơn 30 tiết mục, anh Chương chia sẻ sự ấn tượng với quy mô và mức độ đầu tư của toàn bộ chương trình. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất với anh là phần mở đầu của concert với màn intro kết hợp mapping trên mô hình ngọn đuốc.

“Đó là tiết mục đòi hỏi sự phối hợp rất chặt chẽ giữa visual LED, mapping, ánh sáng và âm nhạc cùng các diễn viên múa. Khi tất cả yếu tố hòa quyện với nhau, hiệu ứng sân khấu tạo ra thực sự rất mạnh, mở màn đầy cảm xúc và tạo được sự choáng ngợp cho khán giả ngay từ những phút đầu tiên”, anh chia sẻ.

Bên cạnh đó, tiết mục của Quang Hùng MasterD cũng là điểm nhấn khiến anh ấn tượng. “Quang Hùng hiện là nghệ sĩ rất được yêu thích, không chỉ tại Việt Nam mà còn có lượng khán giả đông đảo ở các thị trường quốc tế. Vì vậy, phần visual dành cho tiết mục của Quang Hùng MasterD cũng có những yêu cầu rất khắt khe từ phía nghệ sĩ và ê-kíp”, anh cho biết.

Theo anh, với tiết mục của Quang Hùng, màn hình led không chỉ cần đẹp mà còn phải thể hiện đúng cá tính âm nhạc, phong cách trình diễn cũng như tầm ảnh hưởng về thương hiệu của nam ca sĩ.

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Tiết mục của Hòa Minzy, Quang Hùng Master D để lại ấn tượng nhờ những visual độc đáo. Ảnh: BTC.

Theo anh Chương, concert Thanh xuân là một trong những dự án lớn và nhiều thử thách nhất mà anh và các cộng sự ở TC Media từng đảm nhận. Khó khăn không chỉ nằm ở khối lượng công việc rất lớn mà còn ở yêu cầu kiểm duyệt vô cùng kỹ lưỡng. Từng hình ảnh, từng chi tiết đều phải được rà soát nhiều lần để tránh những sai sót liên quan đến yếu tố chính trị, văn hóa, lịch sử hoặc những nội dung chưa thực sự phù hợp với bối cảnh của từng bài hát.

“Tuy khá áp lực, chính sự chỉn chu đó đã giúp toàn bộ chương trình đạt chất lượng cao nhất khi lên sân khấu. Đối với tôi, mỗi dự án lớn đều mang đến những bài học và kinh nghiệm mới. Và concert Thanh Xuân là dấu mốc rất đáng nhớ, không chỉ bởi quy mô của chương trình mà còn bởi tinh thần làm việc hết mình của toàn bộ ê-kíp để tạo nên đêm diễn thành công”, anh chia sẻ.

Anh Trần Chương - Giám đốc Công ty TNHH Truyền Thông TC Việt Nam, là đơn vị chuyên về thiết kế visual art, các giải pháp công nghệ hình ảnh cho các chương trình nghệ thuật. Trong thời gian gần đây, TC Media có cơ hội đồng hành cùng nhiều chương trình lớn như lễ hội Countdown Quảng Ninh, Carnaval Hạ Long 2026, Lễ hội Văn hóa Dân tộc Chăm, cùng nhiều chương trình nghệ thuật chính luận, lễ hội văn hóa. Concert Thanh Xuân là dự án để lại cho anh Trần Chương và các đồng nghiệp nhiều cảm xúc cũng như những dấu ấn đặc biệt.

Ảnh: BÁO TIỀN PHONG

Duy Nam
#Concert Thanh xuân #Hòa Minzy #Quang Hùng MasterD

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