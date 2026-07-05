Công an làm việc 13 trường hợp đưa tin sai sự thật về vụ án mạng ở Đắk Lắk

TPO - Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, xử lý 13 trường hợp đăng tải, chia sẻ bài viết lợi dụng vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng để xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước.

Lực lượng Công an mời làm việc đối với trường hợp L.V.T. (sinh năm 1960), trú phường Cư Bao. Ảnh: CAT Đắk Lắk.

Liên quan vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng ở Đắk Lắk, chiều 5/7, Công an tỉnh Đắk Lắk đã có khuyến cáo, đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trước các thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, ngày 2/7, tại đường Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột, xảy ra vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng làm ông H.H.H. (sinh năm 1979, trú xã Ea Knốp) tử vong tại hiện trường. Sau khi gây án, đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra, truy xét, truy bắt đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thế nhưng, trong khi các lực lượng chức năng đang tập trung điều tra vụ án, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh, video do người dân ghi lại tại hiện trường. Lợi dụng vụ việc này, các thế lực thù địch, phản động và một số tài khoản mạng xã hội đã cắt ghép, bịa đặt, xuyên tạc thông tin về vụ án; cố tình suy diễn vụ việc theo hướng mang động cơ chính trị hoặc cho rằng chính quyền buông lỏng công tác bảo đảm an ninh, trật tự nhằm kích động dư luận, gây hoang mang trong nhân dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ trì, phối hợp với công an các đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, xác minh, bóc gỡ các nội dung vi phạm, ngăn chặn thông tin xấu, độc lan truyền trên không gian mạng.

Qua rà soát, lực lượng công an đã phát hiện 13 trường hợp đăng tải, chia sẻ bài viết lợi dụng vụ án để xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước. Công an các đơn vị, địa phương đã mời làm việc đối với các chủ tài khoản Facebook, TikTok có hành vi đăng tải, chia sẻ, bình luận nội dung sai sự thật để làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại cơ quan công an, đa số các trường hợp thừa nhận do thiếu hiểu biết, làm theo tâm lý đám đông nên đã đăng tải, chia sẻ nội dung chưa được kiểm chứng; đồng thời tự nguyện gỡ bỏ các bài viết, bình luận vi phạm và viết bản cam kết không tái phạm. Đối với các trường hợp cố tình đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật nhằm mục đích chống phá, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Lực lượng Công an mời làm việc đối với trường hợp Đ.Đ.B. (sinh năm 1960), trú xã Krông Năng.

Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thông tin lan truyền trên mạng xã hội; tuyệt đối không tin, không chia sẻ, không bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Hãy theo dõi và chia sẻ thông tin chính thống từ Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an và Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk để góp phần "phủ xanh" thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật, thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

“Không gian mạng là ảo nhưng trách nhiệm pháp lý là thật! Mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để bịa đặt, xuyên tạc, vu khống, kích động hoặc phát tán thông tin sai sự thật đều vi phạm Luật An ninh mạng năm 2025 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2026) và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tùy tính chất, mức độ vi phạm, người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự”, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo.

Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị mỗi người dân hãy là người sử dụng mạng xã hội văn minh, có trách nhiệm; chủ động kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, giữ vững an ninh, trật tự và không tiếp tay cho các đối tượng lợi dụng không gian mạng để phát tán thông tin sai sự thật.