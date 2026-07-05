Thủ đoạn tinh vi phía sau đường dây cá độ bóng đá xuyên nhiều tỉnh thành

TPO - Mua tài khoản tổng từ người lạ trên Telegram, chia nhỏ thành nhiều cấp để bán lại cho người chơi, các đối tượng đã thiết lập đường dây cá cược bóng đá trực tuyến quy mô lớn, hoạt động ở nhiều tỉnh thành.

Ngày 5/7, Công an tỉnh Sơn La thông tin, đơn vị vừa triệt xóa một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Cụ thể, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện đường dây được tổ chức chặt chẽ, phân cấp thành nhiều tầng, hoạt động với quy mô lớn, có sự tham gia của nhiều đối tượng ở các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng đấu tranh, triệt xóa đường dây trong thời gian sớm nhất.

Quá trình đấu tranh, lực lượng công an đã đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, triệt phá thành công đường dây, bắt giữ 4 đối tượng gồm: Quách Sỹ Khánh (SN 1982), Nguyễn Trường Đại (SN 1983), Nguyễn Văn Hậu (SN 1991) và Văn Cường (SN 1966), đều trú tại phường Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã mua tài khoản master và agent của một đối tượng chưa rõ lai lịch thông qua ứng dụng Telegram. Sau đó, các đối tượng phân nhỏ thành nhiều tài khoản cấp dưới để bán cho người chơi đăng nhập tham gia đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá.

Bước đầu điều tra xác định tổng số tiền các đối tượng giao dịch trong đường dây cá cược bóng đá qua mạng lên tới hàng tỷ đồng.

Hiện Phòng Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.