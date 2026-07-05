Clip bắt giữ ô tô chở gần 4.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu ở Tây Ninh

TPO - Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp các đơn vị chức năng bắt giữ ô tô chở gần 4.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, tài xế khai nhận vận chuyển thuê để lấy tiền công.

Clip: Bắt giữ ô tô chở gần 4.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu ở Tây Ninh

Ngày 5/7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây vừa chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây và các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ một ô tô vận chuyển số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu.

Chở thuê gần 4.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, nam thanh niên bị bắt giữ.

﻿Ảnh: Biên phòng Tây Ninh

Theo thông tin ban đầu, lực lượng chức năng kiểm tra ô tô nhãn hiệu MG màu trắng, biển kiểm soát 71A-187.30 do Nguyễn Trung Hậu (SN 2005, ngụ xã Cầu Khởi, tỉnh Tây Ninh) điều khiển. Trên xe còn có Nguyễn Thị Hiền (SN 2008, ngụ xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh) ngồi ở ghế phụ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên phương tiện có 3.990 bao thuốc lá ngoại nhập lậu mang các nhãn hiệu Hero, Jet và Scott.

Tại cơ quan chức năng, Nguyễn Trung Hậu khai nhận được thuê vận chuyển số thuốc lá nói trên với tiền công 600.000 đồng.

Hiện toàn bộ tang vật cùng những người liên quan đã được bàn giao cho Công an xã Đông Thành tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.