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Pháp luật

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Người đàn ông sửa vé số để lừa đổi thưởng

Nguyễn Tiến

TPO - Một người bán vé số dạo ở Tây Ninh bị lừa hơn 1 triệu đồng và 20 tờ vé số sau khi đổi thưởng cho đối tượng sử dụng vé số giả.

Ngày 5/7, Công an xã Lương Hòa (tỉnh Tây Ninh) cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Luân (SN 1978, ngụ xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi sử dụng vé số trúng thưởng giả nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

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Dùng vé số trúng thưởng giả lừa người bán vé số dạo, một đối tượng bị bắt.
﻿Ảnh: Công an Tây Ninh

Theo điều tra ban đầu, chị N.T.K.H. (SN 1973, ngụ TPHCM), hành nghề bán vé số dạo tại ấp 2, xã Lương Hòa, bị hai thanh niên đi xe máy Air Blade màu đen, biển số 66S1-140.23, tiếp cận nhờ đổi thưởng 13 tờ vé số kiến thiết mở thưởng ngày 26/6/2026.

Các tờ vé số này có hai số cuối là 19, trùng với kết quả giải Tám trị giá 100.000 đồng/tờ. Tin tưởng vé số là thật, chị H. đã đổi cho hai đối tượng số tiền mặt 1,1 triệu đồng cùng 20 tờ vé số mở thưởng ngày 27/6/2026.

Tuy nhiên, khi mang số vé trên đến đại lý đổi thưởng, chị H. được xác định các tờ vé đã bị cắt dán, chỉnh sửa hai số cuối nên trình báo Công an xã Lương Hòa.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Lương Hòa triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng truy xét và bắt giữ Nguyễn Văn Luân cùng phương tiện gây án là xe máy Air Blade biển số 66S1-140.23.

Làm việc với cơ quan công an, Luân thừa nhận hành vi cắt, sửa vé số để tạo vé trúng thưởng giả nhằm chiếm đoạt tài sản. Qua xác minh, đối tượng từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chấp hành xong án phạt tù vào tháng 8/2024, chưa được xóa án tích nhưng tiếp tục tái phạm.

Công an xã Lương Hòa khuyến cáo người dân, đặc biệt là người bán vé số dạo và các đại lý, cần kiểm tra kỹ ngày mở thưởng, dãy số và tình trạng nguyên vẹn của tờ vé trước khi đổi thưởng. Khi phát hiện vé số có dấu hiệu cắt dán, tẩy xóa hoặc nghi ngờ hành vi lừa đảo, cần giữ lại tang vật, ghi nhận đặc điểm đối tượng và phương tiện liên quan, đồng thời báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời xử lý.

Nguyễn Tiến
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