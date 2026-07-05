Ba người con của cố Lãnh tụ Tối cao Iran xuất hiện tại tang lễ cha

TPO - Ba người con của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei cầu nguyện bên cạnh quan tài của cha mình và bốn thành viên khác trong gia đình vào ngày 5/7, nhưng ông Mojtaba Khamenei - người con trai kế nhiệm ông làm lãnh tụ tối cao của Iran - đã không xuất hiện.

Ba người con trai của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tham dự tang lễ của cha mình tại Đại sảnh Imam Khomeini (Tehran). (Ảnh: Reuters)

Đài truyền hình nhà nước Iran đã chiếu cảnh ông Mostafa, Meysam và Masoud Khamenei cầu nguyện bên cạnh những chiếc quan tài được đặt trong sân Đại điện Imam Khomeini ở Tehran.

Đại giáo chủ Ali Khamenei cùng một số thành viên khác trong gia đình đã thiệt mạng trong cuộc không kích ngày 28/2, khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Chiến dịch, kéo dài nhiều tuần trước khi các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn mong manh, đã gây thương vong và tàn phá trên khắp Iran.

Chính quyền Iran hiện đang tổ chức tang lễ quy mô lớn để tưởng nhớ ông Ali Khamenei, bao gồm cả việc đưa thi hài của ông đến các địa điểm tôn giáo ở nước láng giềng Iraq.

Sau một ngày được quàn tại nhà thờ để các lãnh đạo cấp cao của Iran và các quan chức nước ngoài đến viếng, quan tài của ông Khamenei đã được đưa ra ngoài trời vào ngày 4/7, đặt dưới một lớp kính, cùng với quan tài của con gái, con rể, con dâu và cháu gái 14 tháng tuổi của ông.

Đông đảo người dân Iran đã đến Đại điện Imam Khomeini để tiễn đưa Đại giáo chủ Ali Khamenei. Mạng lưới đường sắt đô thị Iran cho biết đã ghi nhận 7 triệu lượt đi lại từ cuối ngày 4/7 đến sáng 5/7, khi người dân đổ xô về khu vực trung tâm.

Đông đảo người dân Iran đến viếng cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei. (Ảnh: Reuters)

Cho đến nay vẫn chưa có thông tin công khai hay hình ảnh nào được công bố về ông Mojtaba, người được cho là đã bị thương trong vụ tấn công khiến cha ông và các thành viên khác trong gia đình thiệt mạng. Ông đã bị thương nặng ở một hoặc cả hai chân, những người thân cận với ông nói với Reuters.

Một người dự tang lễ cho biết, cô đã hy vọng được nhìn thấy lãnh tụ tối cao mới trong tang lễ.

"Cho đến giây phút cuối cùng, trước khi buổi cầu nguyện bắt đầu, tôi vẫn luôn nói với những người xung quanh rằng tôi hy vọng ông Mojtaba Khamenei sẽ đến. Đó là ước nguyện duy nhất của chúng tôi”, người phụ nữ trẻ trang điểm và đeo kính râm nói với hãng thông tấn bán chính thức Tasnim trong một cuộc phỏng vấn.