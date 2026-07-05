Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Ba người con của cố Lãnh tụ Tối cao Iran xuất hiện tại tang lễ cha

Minh Hạnh

TPO - Ba người con của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei cầu nguyện bên cạnh quan tài của cha mình và bốn thành viên khác trong gia đình vào ngày 5/7, nhưng ông Mojtaba Khamenei - người con trai kế nhiệm ông làm lãnh tụ tối cao của Iran - đã không xuất hiện.

671603-9433533-updates.jpg
Ba người con trai của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tham dự tang lễ của cha mình tại Đại sảnh Imam Khomeini (Tehran). (Ảnh: Reuters)

Đài truyền hình nhà nước Iran đã chiếu cảnh ông Mostafa, Meysam và Masoud Khamenei cầu nguyện bên cạnh những chiếc quan tài được đặt trong sân Đại điện Imam Khomeini ở Tehran.

Đại giáo chủ Ali Khamenei cùng một số thành viên khác trong gia đình đã thiệt mạng trong cuộc không kích ngày 28/2, khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Chiến dịch, kéo dài nhiều tuần trước khi các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn mong manh, đã gây thương vong và tàn phá trên khắp Iran.

Chính quyền Iran hiện đang tổ chức tang lễ quy mô lớn để tưởng nhớ ông Ali Khamenei, bao gồm cả việc đưa thi hài của ông đến các địa điểm tôn giáo ở nước láng giềng Iraq.

Sau một ngày được quàn tại nhà thờ để các lãnh đạo cấp cao của Iran và các quan chức nước ngoài đến viếng, quan tài của ông Khamenei đã được đưa ra ngoài trời vào ngày 4/7, đặt dưới một lớp kính, cùng với quan tài của con gái, con rể, con dâu và cháu gái 14 tháng tuổi của ông.

Đông đảo người dân Iran đã đến Đại điện Imam Khomeini để tiễn đưa Đại giáo chủ Ali Khamenei. Mạng lưới đường sắt đô thị Iran cho biết đã ghi nhận 7 triệu lượt đi lại từ cuối ngày 4/7 đến sáng 5/7, khi người dân đổ xô về khu vực trung tâm.

4lhq6qdyvnnqlgelkg3qe2k6d4.jpg
ldi2iaxghnme5jilzknbdpbz2i.jpg
6a2nzz52rjnx3nhkfs5e5ksw5m.jpg
Đông đảo người dân Iran đến viếng cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei. (Ảnh: Reuters)

Cho đến nay vẫn chưa có thông tin công khai hay hình ảnh nào được công bố về ông Mojtaba, người được cho là đã bị thương trong vụ tấn công khiến cha ông và các thành viên khác trong gia đình thiệt mạng. Ông đã bị thương nặng ở một hoặc cả hai chân, những người thân cận với ông nói với Reuters.

Một người dự tang lễ cho biết, cô đã hy vọng được nhìn thấy lãnh tụ tối cao mới trong tang lễ.

"Cho đến giây phút cuối cùng, trước khi buổi cầu nguyện bắt đầu, tôi vẫn luôn nói với những người xung quanh rằng tôi hy vọng ông Mojtaba Khamenei sẽ đến. Đó là ước nguyện duy nhất của chúng tôi”, người phụ nữ trẻ trang điểm và đeo kính râm nói với hãng thông tấn bán chính thức Tasnim trong một cuộc phỏng vấn.

Minh Hạnh
Reuters
#tang lễ cố Lãnh tụ Tối cao Iran #Ali Khamenei #thủ đô Tehran #Mojtaba Khamenei #Đại giáo chủ Ali Khamenei

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe