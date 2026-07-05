Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Trung Quốc và Nga chuẩn bị tập trận chung trên biển

Bình Giang

TPO - Hải quân Trung Quốc và Nga sẽ triển khai cuộc tập trận chung trên vùng biển và vùng trời ngoài khơi TP. Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc trong tuần tới.

screen-shot-2026-07-05-at-182849.png
Một chiến hạm của Trung Quốc.

Trong thông cáo đưa ra ngày 5/7, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết: “Sau cuộc tập trận, một số lực lượng của hai bên sẽ tiếp tục đến các khu vực liên quan trên Thái Bình Dương để tiến hành tuần tra chung trên biển”.

Theo phía Trung Quốc, đây là cuộc tập trận được tổ chức thường niên, nhằm “cùng nhau ứng phó các thách thức an ninh và duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực”.

Theo bản tin của hãng thông tấn nhà nước Nga RIA, nhóm gồm 1 tuần dương hạm, 1 tàu hộ tống, 1 tàu ngầm diesel-điện và 1 tàu cứu hộ thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã cập cảng Thanh Đảo, để tham gia cuộc tập trận dự kiến diễn ra từ ngày 6 - 13/7.

Trước đó, Trung Quốc và Nga điều máy bay ném bom cùng máy bay chiến đấu để thực hiện “tuần tra chiến lược trên không chung” tại vùng trời trên biển Nhật Bản, biển Hoa Đông và khu vực phía tây Thái Bình Dương.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết đây là cuộc tuần tra tầm xa lần thứ 11 giữa không quân hai nước, nhằm thể hiện “quyết tâm và năng lực cùng bảo vệ hòa bình, ổn định khu vực”.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã điều máy bay chiến đấu ứng phó và theo dõi hoạt động của các máy bay Trung Quốc và Nga.

Theo Tokyo, lực lượng tham gia cuộc tuần tra gồm 4 máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc, 2 máy bay ném bom Tu-95 của Nga, 2 máy bay tuần tra Tu-142 của Nga, 2 tiêm kích J-16 của Trung Quốc và 1 tiêm kích Su-30 của Nga.

Bản đồ đường bay do Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố cho thấy một số máy bay ném bom đã bay qua eo biển Miyako gần tỉnh Okinawa, tiến vào khu vực phía tây Thái Bình Dương, đến phía nam đảo Shikoku trước khi quay trở lại theo lộ trình cũ.

Các hoạt động này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục căng thẳng.

Nguồn cơn của những mâu thuẫn bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái, khi Thủ tướng Sanae Takaichi phát biểu rằng, bất kỳ cuộc tấn công nào của Trung Quốc vào đảo Đài Loan cũng sẽ là “khủng hoảng mang tính sống còn” đối với Nhật Bản và có thể buộc Tokyo phải can thiệp bằng quân sự.

Trong tuần này, Bắc Kinh bổ sung 20 công ty Nhật Bản vào danh sách kiểm soát xuất khẩu.

Nhật Bản hiện đang từng bước tăng cường năng lực tấn công, bao gồm triển khai tên lửa tầm xa hơn trên những hòn đảo xa và thúc đẩy xuất khẩu vũ khí sát thương theo chính sách mới.

Cuối tháng 6, Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản thông báo đã triển khai bệ phóng tên lửa Type-12 tới đảo cực nam Minamitorishima, động thái được cho là nhằm đáp trả việc Trung Quốc mở rộng hiện diện ở Thái Bình Dương.

Trong khi đó, quân đội Mỹ đưa hệ thống tên lửa tầm trung Typhon đầy uy lực tới tỉnh Kagoshima để tập trận chung với Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.

Bình Giang
Theo Reuters, Japan Times
#Trung Quốc #Nga #Tập trận #Căng thẳng Trung - Nga

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe