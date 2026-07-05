Trung Quốc và Nga chuẩn bị tập trận chung trên biển

TPO - Hải quân Trung Quốc và Nga sẽ triển khai cuộc tập trận chung trên vùng biển và vùng trời ngoài khơi TP. Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc trong tuần tới.

Một chiến hạm của Trung Quốc.

Trong thông cáo đưa ra ngày 5/7, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết: “Sau cuộc tập trận, một số lực lượng của hai bên sẽ tiếp tục đến các khu vực liên quan trên Thái Bình Dương để tiến hành tuần tra chung trên biển”.

Theo phía Trung Quốc, đây là cuộc tập trận được tổ chức thường niên, nhằm “cùng nhau ứng phó các thách thức an ninh và duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực”.

Theo bản tin của hãng thông tấn nhà nước Nga RIA, nhóm gồm 1 tuần dương hạm, 1 tàu hộ tống, 1 tàu ngầm diesel-điện và 1 tàu cứu hộ thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã cập cảng Thanh Đảo, để tham gia cuộc tập trận dự kiến diễn ra từ ngày 6 - 13/7.

Trước đó, Trung Quốc và Nga điều máy bay ném bom cùng máy bay chiến đấu để thực hiện “tuần tra chiến lược trên không chung” tại vùng trời trên biển Nhật Bản, biển Hoa Đông và khu vực phía tây Thái Bình Dương.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết đây là cuộc tuần tra tầm xa lần thứ 11 giữa không quân hai nước, nhằm thể hiện “quyết tâm và năng lực cùng bảo vệ hòa bình, ổn định khu vực”.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã điều máy bay chiến đấu ứng phó và theo dõi hoạt động của các máy bay Trung Quốc và Nga.

Theo Tokyo, lực lượng tham gia cuộc tuần tra gồm 4 máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc, 2 máy bay ném bom Tu-95 của Nga, 2 máy bay tuần tra Tu-142 của Nga, 2 tiêm kích J-16 của Trung Quốc và 1 tiêm kích Su-30 của Nga.

Bản đồ đường bay do Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố cho thấy một số máy bay ném bom đã bay qua eo biển Miyako gần tỉnh Okinawa, tiến vào khu vực phía tây Thái Bình Dương, đến phía nam đảo Shikoku trước khi quay trở lại theo lộ trình cũ.

Các hoạt động này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục căng thẳng.

Nguồn cơn của những mâu thuẫn bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái, khi Thủ tướng Sanae Takaichi phát biểu rằng, bất kỳ cuộc tấn công nào của Trung Quốc vào đảo Đài Loan cũng sẽ là “khủng hoảng mang tính sống còn” đối với Nhật Bản và có thể buộc Tokyo phải can thiệp bằng quân sự.

Trong tuần này, Bắc Kinh bổ sung 20 công ty Nhật Bản vào danh sách kiểm soát xuất khẩu.

Nhật Bản hiện đang từng bước tăng cường năng lực tấn công, bao gồm triển khai tên lửa tầm xa hơn trên những hòn đảo xa và thúc đẩy xuất khẩu vũ khí sát thương theo chính sách mới.

Cuối tháng 6, Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản thông báo đã triển khai bệ phóng tên lửa Type-12 tới đảo cực nam Minamitorishima, động thái được cho là nhằm đáp trả việc Trung Quốc mở rộng hiện diện ở Thái Bình Dương.

Trong khi đó, quân đội Mỹ đưa hệ thống tên lửa tầm trung Typhon đầy uy lực tới tỉnh Kagoshima để tập trận chung với Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.