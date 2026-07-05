Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ thể hiện nỗ lực của Đảng, Nhà nước, Quân đội nhằm tri ân những đóng góp của các anh hùng liệt sỹ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chiều 5/7, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ đã kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ sẽ diễn ra sáng 6/7 tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh).

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã kiểm tra chi tiết toàn bộ kịch bản chương trình, các khâu tổ chức chuẩn bị cho buổi Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Phó thủ tướng nêu rõ, buổi lễ có ý nghĩa rất đặc biệt, vì vậy Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Ủy ban Nhân dân Thành phố, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ của Quân khu 7 và Thành phố Hồ Chí Minh rà soát mọi khâu, chuẩn bị thật chu đáo để đảm bảo buổi lễ diễn ra tốt đẹp, an toàn, trang trọng, thể hiện đúng truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn” truyền thống của dân tộc Việt Nam, khẳng định cam kết trách nhiệm cao nhất của Đảng, Nhà nước đối với gia đình của các anh hùng liệt sỹ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chỉ đạo công tác chuẩn bị Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mời toàn bộ nhân chứng lịch sử, đại diện tất cả các lực lượng tham gia công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tham dự buổi lễ; chuẩn bị chu đáo, đầy đủ vật chất tại địa điểm dâng hương viếng hương hồn các liệt sỹ cũng như tại nhà quàn hài cốt các liệt sỹ để tổ chức dâng hương, tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sỹ, đồng bào yêu nước một cách trang trọng, theo đúng phong tục văn hóa truyền thống.

Về các công việc ngay sau Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ của Quân khu 7 và Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và triển khai quy trình chi tiết các khâu khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sỹ; lấy mẫu xác định thông tin liệt sỹ; bảo quản di vật, hài cốt liệt sỹ; tổ chức tưởng niệm trang trọng trước khi tổ chức truy điệu và đưa các liệt sỹ về các nghĩa trang.

Nhà quàn hài cốt liệt sỹ sau khi khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Đặc biệt quan tâm đến công tác xác định thông tin liệt sỹ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ của Quân khu 7 và Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng phối hợp với các đơn vị, cơ quan có năng lực, chức năng trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sỹ, trên cơ sở di vật, danh tính các liệt sỹ có thể xác định được để mở rộng phạm vi tìm kiếm thông tin về liệt sỹ; phối hợp với cơ quan chức năng của địa phương tổ chức sớm lấy mẫu thử ADN của thân nhân liệt sỹ.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý các đơn vị liên quan quan tâm, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về kết quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng đến công chúng trong và ngoài nước, thể hiện sự nỗ lực của Đảng, Nhà nước, Quân đội tưởng nhớ, tri ân những đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sỹ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.