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Bão suy yếu, mưa vẫn tiếp tục ở miền Bắc

Nguyễn Hoài

TPO - Trưa nay (5/7), sau khi đi sâu vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, không ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta. Tuy nhiên, mưa lớn vẫn tiếp tục ở miền Bắc.

Vào 13h chiều nay, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) với cường độ cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9.

Dự báo trong chiều và đêm nay, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng đông bắc, suy yếu dần thành một vùng áp thấp và tan dần, không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Dù bão đã tan nhưng từ chiều tối 5/7 đến sáng ngày 6/7, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai và Tuyên Quang tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 130mm.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 5/7, các nơi khác của Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 6/7, mưa lớn diện rộng ở các khu vực trên có xu hướng giảm dần.

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Nhiều khu vực ở miền Bắc tiếp tục có mưa dông rải rác trong chiều tối và đêm nay.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, từ đêm nay đến ngày 6/7, trên các sông nhỏ, thượng nguồn các sông chính Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4m.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động (BĐ)1-BĐ2. Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du khu vực Bắc Bộ.

Nhận định xa hơn, từ ngày 6-11/7, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khoảng 10 ngày tới, nắng nóng chưa có dấu hiệu xuất hiện ở miền Bắc, thời tiết nhìn chung mát mẻ với ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất chỉ từ 30-33 độ.

Thanh Hoá đến Huế và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ trong những ngày tới ít mưa, ban ngày trời nắng nhưng ít khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng và gay gắt, riêng khu vực Thanh Hoá đến Huế có thể xuất hiện mưa dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Tây Nguyên và Nam Bộ những ngày tới tiếp tục hình thái thời tiết điển hình của mùa mưa, ban ngày trời nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ nơi có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguyễn Hoài
#bão số 1 năm 2026 #bão Maysak #áp thấp nhiệt đới #thời tiết #nắng nóng #thiên tai #mưa dông

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