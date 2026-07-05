Đi du lịch lúc còn trẻ hay tiết kiệm để già mới đi?

TPO - Đi du lịch khi còn trẻ hay chờ đến khi công việc ổn định, tài chính vững vàng mới bắt đầu tận hưởng cuộc sống? Đây đang là câu hỏi đặt ra nhiều luồng quan điểm khác nhau trong giới trẻ hiện nay.

Tuổi trẻ là “xách balo lên và đi”

Là người yêu thích khám phá, Hà Vy (21 tuổi, phường Kon Tum, Quảng Ngãi) cho rằng những năm tháng tuổi trẻ không chỉ dành cho học tập hay công việc mà còn là khoảng thời gian phù hợp để đi du lịch nhiều hơn, gặp gỡ những điều mới và tích lũy trải nghiệm cho bản thân. Với Vy, thay vì chờ đến khi mọi điều kiện đều đầy đủ mới bắt đầu đi, cô lựa chọn thực hiện những chuyến đi trong khả năng của mình ngay từ bây giờ.

Hà Vy thường chọn đi du lịch tại các địa điểm gần địa phương cô sinh sống.

Nữ sinh kể lại chuyến đi Đà Lạt cùng nhóm bạn vào năm ngoái là trải nghiệm khiến cô nhớ nhất. Thời điểm đó, kinh phí không quá dư dả nên cả nhóm phải lên kế hoạch từ sớm, săn vé giá rẻ, chia nhau chi phí lưu trú và tự lên lịch trình để tiết kiệm. Mỗi người đều chủ động dành dụm một khoản nhỏ từ tiền làm thêm hoặc chi tiêu cá nhân trong nhiều tháng trước chuyến đi.

“Mình nhớ có hôm cả nhóm phải dậy từ hơn 4 giờ sáng để đi săn mây. Lúc đó vừa lạnh vừa buồn ngủ nhưng khi nhìn thấy mặt trời lên thì ai cũng thấy rất xứng đáng. Mình nhận ra điều đáng nhớ nhất không phải là mình đã tiêu bao nhiêu tiền, mà là cảm giác được cùng nhau trải qua những khoảnh khắc như vậy”, Vy chia sẻ.

Sau chuyến đi đó, cả nhóm của Vy còn đặt ra một mục tiêu riêng: Mỗi năm cố gắng thực hiện ít nhất một chuyến đi cùng nhau, dù chỉ là hành trình ngắn trong vài ngày hoặc đến những địa điểm gần.

Hà Vy đi du lịch cùng bạn bè.

Theo Vy, không nhất thiết phải gắn với những hành trình xa xỉ hay các kỳ nghỉ đắt đỏ. Đôi khi chỉ cần đặt chân tới một vùng đất mới, hòa vào nhịp sống khác hoặc gặp gỡ những con người mới cũng đủ để tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ.

“Sau này có thể mình kiếm được nhiều tiền hơn, đi được những nơi đẹp hơn. Nhưng chưa chắc mình còn giữ được cảm giác háo hức, vô tư và sẵn sàng đi chỉ vì muốn trải nghiệm như hiện tại. Mình nghĩ tuổi trẻ không chỉ để tích lũy tiền bạc mà còn là lúc để tích lũy kỷ niệm và những trải nghiệm cho riêng mình”, cô nói.

Một bài đăng trên mạng xã hội Facebook đặt ra câu hỏi: “Liệu có nhất thiết phải tranh thủ đi du lịch khi còn trẻ?” thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Từ đây, nhiều luồng ý kiến khác nhau được đưa ra. Dưới bài đăng, nhiều người dùng mạng xã hội đã chia sẻ những trải nghiệm đáng nhớ của bản thân trong những năm tháng tuổi trẻ.

Tuổi nào cũng đáng để trải nghiệm

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng không có độ tuổi nào là quá sớm hay quá muộn để trải nghiệm, bởi mỗi thời điểm trong cuộc sống đều mang lại những góc nhìn và cảm xúc rất riêng.

Một người dùng mạng xã hội bình luận: “Càng nhiều tuổi tôi càng cảm nhận cái đẹp rõ hơn, cảm xúc cũng sâu hơn. Khi đến một nơi mới với nhiều kiến thức và trải nghiệm sống hơn thì cách mình nhìn nhận mọi thứ cũng khác đi”.

Chị Thu Hằng (31 tuổi, phường Long Biên, Hà Nội) cho biết cách tận hưởng du lịch của chị đã thay đổi khá nhiều theo thời gian. Nếu trước đây chị thường ưu tiên những chuyến đi dày lịch trình để khám phá thật nhiều địa điểm thì hiện tại, chị Hằng lại yêu thích những hành trình thiên về nghỉ ngơi và cảm nhận không gian sống địa phương.

“Ngày trước khoảng 21 - 22 tuổi, mình đi du lịch chủ yếu để trải nghiệm, check-in và cố gắng đi được càng nhiều nơi càng tốt. Nhưng càng lớn, mình càng thích những chuyến đi chậm hơn, có thời gian ngồi lâu ở một nơi để quan sát và cảm nhận cuộc sống xung quanh”, chị Hằng chia sẻ.

Theo chị Hằng, khi còn trẻ, một số người thường bị cuốn vào cảm giác phải tranh thủ trải nghiệm thật nhiều trước khi bước vào guồng quay công việc và trách nhiệm cá nhân. Tuy nhiên, ở độ tuổi hiện tại, chị cho rằng mỗi giai đoạn của cuộc sống đều mang đến một kiểu tận hưởng riêng và không nên đặt áp lực rằng chỉ tuổi trẻ mới phù hợp để đi du lịch.

“Có lẽ mỗi độ tuổi sẽ nhìn một chuyến đi theo một cách khác nhau. Khi còn trẻ, người ta đi để khám phá thế giới, còn khi trưởng thành hơn, đôi khi lại đi để hiểu bản thân mình nhiều hơn”, chị cho biết.