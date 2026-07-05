Bắt đất 'đẻ' ra tiền

TPO - Quyết định về quê khởi nghiệp, nhiều thanh niên ở xã vùng sâu Đắk Lắk tiên phong chuyển đổi mô hình kinh tế, nghiên cứu kỹ thuật trồng các loại cây nông nghiệp có sản lượng cao, phù hợp với thổ nhưỡng địa phương. Bước đầu, những mô hình này mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó, tạo thêm nhiều việc làm và hỗ trợ thanh niên cùng phát triển kinh tế.

Đến tham quan mô hình trồng ớt của anh Lò Văn Sơn (xã Ea Bung, tỉnh Đắk Lắk), nhiều đoàn viên, thanh niên trầm trồ trước vườn cây xanh tốt và sai trĩu quả.

Chia sẻ quá trình khởi nghiệp và kinh nghiệm sản xuất, anh Sơn cho biết, năm 2020, anh bắt đầu tìm hiểu, học hỏi và mạnh dạn triển khai mô hình trồng ớt với diện tích ban đầu 1 héc-ta. Anh chịu khó nghiên cứu kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm và áp dụng hiệu quả vào sản xuất, mô hình đã từng bước mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Anh Sơn chia sẻ về mô hình trồng ớt.

Năm 2024, thông qua sự kết nối, hỗ trợ của đoàn xã, anh Sơn được tiếp cận nguồn vốn vay thanh niên khởi nghiệp từ Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền 50 triệu đồng. Qua đó, giúp anh mở rộng quy mô sản xuất, nhân rộng diện tích trồng lên 10 héc-ta/năm.

Anh chia sẻ, mỗi héc-ta cho năng suất trên 18 tấn, sau khi trừ chi phí đầu tư, lợi nhuận thu được đạt khoảng 150–200 triệu đồng/vụ/héc ta. Không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình, mô hình còn tạo việc làm cho nhiều đoàn viên, thanh niên tại địa phương.

Mô hình tạo việc làm cho nhiều đoàn viên, thanh niên.

Từ hiệu quả đạt được, anh Sơn đã thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Ea Súp và hiện giữ vai trò Giám đốc hợp tác xã, góp phần liên kết sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Trong thời gian tới, anh mong muốn tiếp tục mở rộng quy mô, nhân rộng mô hình nhằm tạo thêm nhiều việc làm và hỗ trợ thanh niên cùng phát triển kinh tế.

Đoàn viên, thanh niên tham quan học hỏi mô hình trồng ớt.

Mới đây, Đoàn xã Ea Bung phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức cho đoàn viên, hội viên tham quan, học hỏi mô hình trồng ớt phát triển kinh tế của anh Sơn. Qua đó, giúp đoàn viên, thanh niên tiếp cận thực tế những mô hình kinh tế tiêu biểu, từ đó khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý chí vươn lên, mạnh dạn khởi nghiệp ngay trên chính quê hương mình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bắt đất "đẻ" ra tiền

Trong phong trào thanh niên phát triển kinh tế tại địa phương, đoàn viên Hoàng Trung Hiếu (xã Ea Riêng, tỉnh Đắk Lắk) là một tấm gương sáng về tinh thần dám nghĩ, dám làm.

Anh Hiếu (trái) chia sẻ về mô hình dưa lưới.

Đến thăm vườn dưa lưới của anh Hiếu đang vào mùa thu hoạch. Mọi người ngỡ ngàng trước những hàng dưa thẳng tắp, sai trĩu quả.

Vườn dưa lưới của anh Hiếu.

Anh Hiếu chia sẻ, năm 2016, sau khi tốt nghiệp cao đẳng ngành công nghệ thông tin, anh quyết định về quê khởi nghiệp. Về đây, nhận thấy người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, anh nung nấu biến vùng đất này thành nơi đẻ ra tiền. Anh tự tìm kiếm thông tin để học cách trồng các loại cây nông nghiệp có sản lượng cao, phù hợp với thổ nhưỡng địa phương. Nhận thấy điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu nơi mình sinh sống phù hợp để trồng dưa lưới nên anh quyết định khởi nghiệp với mô hình này.

Vườn dưa lưới của anh Hiếu đang vào mùa thu hoạch.

Anh mạnh dạn chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đầu tư trồng thử nghiệm 3 sào dưa. Ban đầu, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của giá cả thị trường, anh không nản lòng, từng bước khắc phục, tiếp tục đầu tư để phát triển thêm mô hình. Nhờ áp dụng quy trình sản xuất phù hợp và chăm sóc bài bản, mô hình bước đầu cho hiệu quả tích cực, thu nhập khoảng 80 triệu đồng mỗi vụ sau khi trừ chi phí. Mỗi năm thu hoạch 3 vụ.

Đoàn viên, thanh niên đến tham quan, trải nghiệm, học tập và ủng hộ sản phẩm.

Anh Hiếu chia sẻ, nông nghiệp vốn chịu ảnh hưởng nhiều bởi khí hậu, việc trồng dưa lưới trong nhà màng giúp ứng phó với thời tiết thay đổi thất thường. Bên cạnh đó còn cách ly được với côn trùng gây bệnh.

Mô hình của anh được nhiều đoàn viên, thanh niên đến tham quan, trải nghiệm, học tập. Bên cạnh đó, anh còn kinh doanh thêm thuốc trừ sâu và phân bón.