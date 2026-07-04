Khoác áo hải quân, 'chiến sĩ tí hon' Đà Nẵng học sống tự lập

TPO - Khoác màu áo hải quân, các em nhỏ Đà Nẵng bắt đầu hành trình trải nghiệm tại chương trình "Chiến sĩ tí hon" để học kỹ năng sống, ý thức kỷ luật và tinh thần sẻ chia trong kỳ nghỉ hè.