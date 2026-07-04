Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Khoác áo hải quân, 'chiến sĩ tí hon' Đà Nẵng học sống tự lập

Giang Thanh

TPO - Khoác màu áo hải quân, các em nhỏ Đà Nẵng bắt đầu hành trình trải nghiệm tại chương trình "Chiến sĩ tí hon" để học kỹ năng sống, ý thức kỷ luật và tinh thần sẻ chia trong kỳ nghỉ hè.

tp-chien-si-ti-hon-5.jpg
Ngày 4/7, 40 chiến sĩ nhí chính thức khởi động hành trình trải nghiệm để trưởng thành hè năm 2026 "Chiến sĩ tí hon". Đây là chương trình do Cung Thiếu nhi Đà Nẵng﻿ cơ sở 2 tổ chức dành cho các em thiếu nhi trên địa bàn. Ảnh: Giang Thanh
tp-chien-si-ti-hon-4.jpg
Chương trình diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 4/7 đến ngày 5/7), dành cho thiếu nhi từ 8 tuổi đến 15 tuổi với mong muốn giúp các em có thêm sân chơi lành mạnh, bổ ích trong dịp hè, đồng thời, rèn luyện kỹ năng sống, tính tự lập, tinh thần kỷ luật và ý thức trách nhiệm.
tp-chien-si-ti-hon-1.jpg
Các chiến sĩ nhí được chia thành 4 tiểu đội để cùng sinh hoạt và tham gia các hoạt động trong hành trình 2 ngày.
tp-chien-si-ti-hon-3.jpg
Sau lễ xuất quân, các chiến sĩ nhí được tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Quân khu 5, trải nghiệm một ngày làm chiến sĩ hải quân tại Lữ đoàn 161 - Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thăm Nhà trưng bày Hoàng Sa, Bảo tàng Đà Nẵng...
tp-chien-si-ti-hon-2.jpg
Bên cạnh đó, các em cũng được tham gia hoạt động teambuilding, rèn luyện kỹ năng sống, giao lưu "Điều em muốn nói"...
tp-chien-si-ti-hon-6.jpg
Theo anh Bùi Thiên Vỹ - Phó Giám đốc Cung Thiếu nhi Đà Nẵng, đây là một trong những hoạt động nhằm đa dạng hóa các sân chơi trải nghiệm hè﻿ cho thiếu nhi, giúp các em rèn luyện thể chất, phát triển năng khiếu, phát huy tinh thần sáng tạo.
tp-chien-si-ti-hon-7.jpg
tp-chien-si-ti-hon-8.jpg
"Các chiến sĩ nhí sẽ được tìm hiểu và trải nghiệm môi trường sinh hoạt giàu tính kỷ luật của môi trường quân đội. Bên cạnh đó, các hoạt động đa dạng trong hành trình "Chiến sĩ tí hon" được kỳ vọng sẽ giúp các em rèn luyện những thói quen tốt, ý thức tự lập để sau này trở thành những học sinh ngoan, những người công dân tốt", anh Vỹ nói.
tp-chien-si-ti-hon-10.jpg
Hào hứng với 2 ngày làm chiến sĩ, em Nguyễn Minh Châu (học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Duy Trinh) cho biết đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị hành lý và háo hức chờ đợi hành trình sắp tới.
tp-chien-si-ti-hon-13.jpg
"Đây không chỉ là dịp để được vui chơi, tham quan mà còn là cơ hội để học cách sống tự lập, rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết và biết quan tâm, yêu thương và giúp đỡ mọi người. Em tin rằng sau hành trình này, mỗi bạn sẽ trưởng thành﻿ hơn, tự tin hơn và mang về cho mình thật nhiều kỷ niệm đẹp cùng những bài học quý giá, trở thành con ngoan, trò giỏi, biết yêu thương gia đình và sống có trách nhiệm hơn", Minh Châu nói.
tp-chien-si-ti-hon-11.jpg
tp-chien-si-ti-hon-12.jpg
Sau chuỗi hoạt động trải nghiệm, các chiến sĩ nhí sẽ được ngồi lại và chia sẻ về những kỷ niệm trong suốt hành trình, đồng thời, được trao giấy chứng nhận "Chiến sĩ tí hon", đánh dấu cột mốc trưởng thành ý nghĩa trong dịp hè.
tp-chien-si-ti-hon-15.jpg
Được biết, với tinh thần "Trải nghiệm hôm nay - Trưởng thành ngày mai", trong dịp hè năm 2026, Cung Thiếu nhi Đà Nẵng cơ sở 2 sẽ tổ chức 2 đợt chương trình "Chiến sĩ tí hon﻿", tạo thêm cơ hội trải nghiệm, trưởng thành cho các em thiếu nhi, đặc biệt là các em ở xã, phường phía Nam TP. Đà Nẵng.
Giang Thanh
#Chương trình trải nghiệm hè cho thiếu nhi #Hoạt động rèn luyện kỹ năng sống #Trải nghiệm môi trường quân đội #Phát triển tinh thần tự lập và kỷ luật #Chương trình 'Chiến sĩ tí hon' Đà Nẵng #Đà Nẵng #Cung Thiếu nhi Đà Nẵng #Chiến sĩ tí hon

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe