Khoác áo hải quân, 'chiến sĩ tí hon' Đà Nẵng học sống tự lập

TPO - Khoác màu áo hải quân, các em nhỏ Đà Nẵng bắt đầu hành trình trải nghiệm tại chương trình "Chiến sĩ tí hon" để học kỹ năng sống, ý thức kỷ luật và tinh thần sẻ chia trong kỳ nghỉ hè.
"Các chiến sĩ nhí sẽ được tìm hiểu và trải nghiệm môi trường sinh hoạt giàu tính kỷ luật của môi trường quân đội. Bên cạnh đó, các hoạt động đa dạng trong hành trình "Chiến sĩ tí hon" được kỳ vọng sẽ giúp các em rèn luyện những thói quen tốt, ý thức tự lập để sau này trở thành những học sinh ngoan, những người công dân tốt", anh Vỹ nói.
Sau chuỗi hoạt động trải nghiệm, các chiến sĩ nhí sẽ được ngồi lại và chia sẻ về những kỷ niệm trong suốt hành trình, đồng thời, được trao giấy chứng nhận "Chiến sĩ tí hon", đánh dấu cột mốc trưởng thành ý nghĩa trong dịp hè.