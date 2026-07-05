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Giới trẻ

Tiểu thư Anh từ chối đặc quyền hoàng gia, sống kín tiếng tự lập

Tú Oanh

TPO - Tiểu thư Louise thu hút sự chú ý tại lễ tốt nghiệp đại học. Sinh ra với thân phận thành viên Hoàng gia Anh, cô từ chối các đặc quyền, chọn lối sống kín tiếng và tự lập.

People đưa tin Tiểu thư Louise, con gái của Hoàng tử Edward và Công nương Sophie - Công tước và Nữ công tước xứ Edinburgh, đã tốt nghiệp Đại học St. Andrews ở Scotland, với bằng cử nhân Văn học Anh, hôm 2/7.

Đoạn video do tạp chí Hello! chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy cô gái 22 tuổi bước lên bục nhận bằng trong chiếc áo thụng tốt nghiệp truyền thống của trường, phối cùng váy và sơ mi. Thay vì sử dụng tước hiệu hoàng gia, cô được xướng tên là "Louise Mountbatten-Windsor". Được biết, Mountbatten-Windsor là họ chính thức dành cho các thành viên Hoàng gia Anh.

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Tiểu thư Louise tốt nghiệp đại học. Ảnh: IG

Vào cùng ngày, tài khoản Instagram của Hoàng gia Anh cũng chia sẻ hai bức ảnh chụp tiểu thư Louise và cha mẹ cô nhân dịp trọng đại này.

Trước Louise, Hoàng tử William và Công nương Kate cũng trưởng thành từ Đại học St. Andrews. Nơi đây cũng chứng kiến câu chuyện tình yêu đẹp như mơ của Vua và Hoàng hậu Anh tương lai. Họ gặp nhau vào năm 2001.

Louise dường như tiếp nối “truyền thống” này khi được cho là đang hẹn hò với bạn học cùng trường, Felix da Silva-Clamp. Cánh săn ảnh bắt gặp nhiều khoảnh khắc họ bên nhau, có cả ảnh trao nhau cái ôm thân mật.

Con gái của Công tước và Nữ công tước xứ Edinburgh bắt đầu học tại trường vào tháng 9/2022.

Giống như người anh họ quyền lực, Louise được đảm bảo sự riêng tư trong thời gian học đại học. Nhờ đó, cuộc sống sinh viên của cô trôi qua trong yên bình như hầu hết bạn bè đồng trang lứa.

Rời khỏi giảng đường, tiểu thư Louise chưa vội tìm kiếm việc làm, thay vào đó cô có kế hoạch nghỉ ngơi một năm (gap year). Theo People, gap year là lựa chọn phổ biến đối với giới trẻ ở Anh và nhiều quốc gia phương Tây khác, mang lại cho người trẻ cơ hội đi du lịch, tình nguyện hoặc có thêm nhiều trải nghiệm khác trước khi dấn thân vào guồng quay của thị trường lao động.

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Tiểu thư Louise cùng bạn trai tin đồn tại lễ tốt nghiệp.

Sau lễ tốt nghiệp, tiểu thư Louise dự kiến tham dự sự kiện Duke of Edinburgh Gold Award (Giải thưởng Vàng Công tước xứ Edinburgh) tại Cung điện Holyroodhouse ở Edinburgh, Scotland.

Đây là giải thưởng do cố Hoàng tế Philip - ông nội của Louise, thành lập vào những năm 1950, nhằm khuyến khích các nam thanh niên (16-24 tuổi) phát triển bản thân, xây dựng kỹ năng sống và tinh thần cống hiến cho cộng đồng. Về sau, giải thưởng được mở rộng cho cả nữ thanh niên, thu hút sự tham gia của hàng triệu người trẻ tuổi trên toàn cầu. Năm nay, tiểu thư Louise có tên trong danh sách được vinh danh. Trước đây, cha cô và Công nương Kate từng được trao giải thưởng danh giá này.

Để nhận được giải thưởng này, người tham gia phải hoàn thành được các thử thách khắt khe như tích cực hoạt động thiện nguyện và phục vụ cộng đồng, nâng cao kỹ năng cá nhân, rèn luyện và đạt thành tích trong thể thao, thám hiểm và thử thách sinh tồn, còn phải có những chuyến đi thực tế và làm việc với người lạ.

Tiểu thư Louise, có tên khai sinh là Louise Alice Elizabeth Mary Mountbatten-Windsor, là con đầu lòng của vợ chồng Công tước và Nữ công tước xứ Edinburgh.

Cô chào đời tại bệnh viện Frimley Park ở Surrey (Anh) vào tháng 11/2003, sớm hơn một tháng so với dự kiến.

Lúc mới lọt lòng, cô chỉ nặng khoảng 2,1 kg. Trong khi đó, Công nương Sophie bị mất máu nghiêm trọng. Do đó, hai mẹ con không được gặp nhau ngay khi mới sinh, mà phải chờ đến vài tuần sau đó.

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Tiểu thư Louise từng mắc chứng lác trong do sinh non. Ảnh: Getty Images

Louise mắc chứng lác trong (esotropia) - tình trạng một hoặc cả hai mắt bị lệch, quay vào trong hướng về phía mũi, phổ biến ở trẻ sinh non. Chứng bệnh này khiến thị lực của Louise không tốt như người bình thường, phải trải qua hai đợt phẫu thuật.

Hiện tại, thị lực của tiểu thư Gen Z không còn trở ngại. Theo Công nương Sophie, trải nghiệm khó khăn của con gái đã truyền cảm hứng để bà thúc đẩy chiến dịch liên quan đến vấn đề mù lòa có thể phòng ngừa.

Daily Mail cho biết những người thân thiết mô tả Louise là cô gái ngọt ngào, khiêm tốn và giản dị.

Mặc dù có quyền lựa chọn, Louise không công khai nhận tước hiệu hoàng gia hay sử dụng kính ngữ "Her Royal Highness" (điện hạ) khi bước sang tuổi 18. Tương tự, em trai của cô, James - Bá tước xứ Wessex, cũng từ chối đặc quyền đó sau khi đủ 18 tuổi vào năm 2025.

Louise và James không phải là thành viên phải thực hiện nghĩa vụ hoàng gia. Cha mẹ cho họ quyền lựa chọn có sử dụng tước hiệu hoàng gia khi đến tuổi trưởng thành hay không.

"Chúng tôi cố gắng nuôi dạy các con với nhận thức rằng phải tự làm việc để kiếm sống", Công nương Sophie nói với tờ The Sunday Times vào năm 2020.

Đúng như kỳ vọng của cha mẹ, tiểu thư Louise theo đuổi lối sống khiêm nhường, tự lập. Trước khi bắt đầu học đại học, Louise làm thêm tại trung tâm bán cây cảnh, với mức lương 9 USD/giờ.

Cô cũng từng phục vụ tại căn tin trường đại học và là thành viên của Quân đoàn Huấn luyện Sĩ quan dự bị (UOTC). Cô đồng thời là vận động viên đua xe ngựa kéo chuyên nghiệp - bộ môn mà ông nội cô góp phần tạo ra.

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Tú Oanh
#Tiểu thư Louise #Hoàng gia Anh #Đại học St. Andrews #Hoàng tử Edward #Hoàng tử William #Công nương Kate

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