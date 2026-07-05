Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tranh tài Hội thi Tin học trẻ toàn quốc

Lưu Trinh

TPO - T.Ư Đoàn tổ chức Vòng Khu vực miền Bắc và miền Trung Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXII, năm 2026, với sự tham gia của 2.973 thí sinh dự thi, tăng 30% so với năm 2025.

Vòng khu vực Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXII, năm 2026 được tổ chức tại tỉnh Bắc Ninh, và thành phố Huế. Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Tài năng trẻ là cơ quan thường trực Ban Tổ chức Hội thi. Đây là một trong những sân chơi trí tuệ quy mô và uy tín nhất dành cho học sinh đam mê công nghệ thông tin trên cả nước.

Trải qua 32 năm tổ chức, Hội thi ngày càng khẳng định được sức hút và vai trò quan trọng trong việc ươm mầm tài năng công nghệ.

4hoi-thi-tin-hoc-tre.jpg
5hoi-thi-tin-hoc-tre.jpg
Vòng khu vực Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2026 được tổ chức tại tỉnh Bắc Ninh, và thành phố Huế.

Hội thi năm nay quy tụ 1.222 thí sinh thuộc đội tuyển chính thức của 30 Tỉnh, Thành Đoàn; 1.751 thí sinh đăng ký dự thi theo diện "tự do".

Khu vực miền Bắc là nơi có số lượng đăng ký đông đảo nhất với gần 1.100 thí sinh.

Năm 2026, Ban Tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc đã có những điều chỉnh mang tính đột phá nhằm bám sát xu hướng phát triển năng lực của thời đại số. Đáng chú ý, Ban tổ chức đưa Bảng Toán tư duy và Tư duy thuật toán dành cho khối Tiểu học và Trung học Cơ sở trở thành bảng thi chính thức, nhằm đánh giá và rèn luyện tư duy logic cho học sinh ngay từ sớm.

Vòng loại quốc gia năm nay đã thu hút gần 4.000 thí sinh tự do tham gia, ghi nhận mức tăng trưởng 70% so với năm 2024.

2hoi-thi-tin-hoc-tre.jpg
3hoi-thi-tin-hoc-tre.jpg
Bảng Toán tư duy và Tư duy thuật toán dành cho khối Tiểu học và Trung học Cơ sở trở thành bảng thi chính thức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm nay.

Theo Ban tổ chức, Hội thi Tin học trẻ toàn quốc không chỉ là một bài thử thách học thuật mà còn là tiền đề quan trọng trên hành trình khẳng định bản lĩnh và trí tuệ Việt của các em học sinh. Sự kiện được tổ chức bám sát tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cam kết luôn đồng hành, tạo điều kiện để các em học sinh phát huy tài năng, làm chủ công nghệ và trở thành những công dân số thực thụ.

Những thí sinh xuất sắc nhất vượt qua Vòng Khu vực sẽ chính thức giành vé bước vào Vòng Chung kết toàn quốc, dự kiến diễn ra tại tỉnh Lâm Đồng vào cuối tháng 8/2026.

Lưu Trinh
#Hội thi Tin học trẻ toàn quốc #Phát triển năng lực công nghệ #Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo #Đào tạo tư duy logic cho học sinh #Khởi động tài năng công nghệ Việt

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe