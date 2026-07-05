Tranh tài Hội thi Tin học trẻ toàn quốc

TPO - T.Ư Đoàn tổ chức Vòng Khu vực miền Bắc và miền Trung Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXII, năm 2026, với sự tham gia của 2.973 thí sinh dự thi, tăng 30% so với năm 2025.

Vòng khu vực Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXII, năm 2026 được tổ chức tại tỉnh Bắc Ninh, và thành phố Huế. Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Tài năng trẻ là cơ quan thường trực Ban Tổ chức Hội thi. Đây là một trong những sân chơi trí tuệ quy mô và uy tín nhất dành cho học sinh đam mê công nghệ thông tin trên cả nước.

Trải qua 32 năm tổ chức, Hội thi ngày càng khẳng định được sức hút và vai trò quan trọng trong việc ươm mầm tài năng công nghệ.

Vòng khu vực Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2026 được tổ chức tại tỉnh Bắc Ninh, và thành phố Huế.

Hội thi năm nay quy tụ 1.222 thí sinh thuộc đội tuyển chính thức của 30 Tỉnh, Thành Đoàn; 1.751 thí sinh đăng ký dự thi theo diện "tự do".

Khu vực miền Bắc là nơi có số lượng đăng ký đông đảo nhất với gần 1.100 thí sinh.

Năm 2026, Ban Tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc đã có những điều chỉnh mang tính đột phá nhằm bám sát xu hướng phát triển năng lực của thời đại số. Đáng chú ý, Ban tổ chức đưa Bảng Toán tư duy và Tư duy thuật toán dành cho khối Tiểu học và Trung học Cơ sở trở thành bảng thi chính thức, nhằm đánh giá và rèn luyện tư duy logic cho học sinh ngay từ sớm.

Vòng loại quốc gia năm nay đã thu hút gần 4.000 thí sinh tự do tham gia, ghi nhận mức tăng trưởng 70% so với năm 2024.

Bảng Toán tư duy và Tư duy thuật toán dành cho khối Tiểu học và Trung học Cơ sở trở thành bảng thi chính thức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm nay.

Theo Ban tổ chức, Hội thi Tin học trẻ toàn quốc không chỉ là một bài thử thách học thuật mà còn là tiền đề quan trọng trên hành trình khẳng định bản lĩnh và trí tuệ Việt của các em học sinh. Sự kiện được tổ chức bám sát tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cam kết luôn đồng hành, tạo điều kiện để các em học sinh phát huy tài năng, làm chủ công nghệ và trở thành những công dân số thực thụ.