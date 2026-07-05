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Cứu sống ba thuyền viên bị chìm tàu trong bão ở Móng Cái

Hoàng Dương

TPO - Sau hơn 12 giờ mất liên lạc khi tàu gặp sự cố trên vùng biển Móng Cái (Quảng Ninh) do ảnh hưởng của bão số 1, ba thuyền viên đã được lực lượng chức năng tiếp cận, đưa vào bờ an toàn.

Trưa 5/7, Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Đồn Biên phòng Trà Cổ, Trạm Biên phòng Mũi Ngọc cứu thành công ba thuyền viên trên tàu vận tải gặp nạn tại khu vực Chương Cát, vùng biển Mũi Ngọc, phường Móng Cái 1.

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Cứu sống ba thuyền viên bị chìm tàu trong bão ở Móng Cái.

Trước đó, khoảng 0h15 cùng ngày, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Đình Huân (sinh năm 1979, trú tại phường Cẩm Phả), chủ tàu vận tải QN-8706, về việc tàu do anh Nguyễn Thế Hùng làm thuyền trưởng gặp sự cố.

Do ảnh hưởng của bão số 1, trong quá trình hoạt động trên biển, tàu QN-8706 bị nước tràn vào dẫn đến chìm. Thời điểm gặp nạn, trên tàu có ba thuyền viên gồm thuyền trưởng Nguyễn Thế Hùng và hai người khác. Sau khi tàu chìm, toàn bộ thuyền viên mất liên lạc.

Ngay sau khi nhận thông tin, Đội Cảnh sát đường thủy phối hợp với lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương triển khai phương án tìm kiếm, cứu nạn.

Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực biển Mũi Ngọc chịu ảnh hưởng của bão số 1, gió mạnh, sóng lớn khiến các phương tiện cứu hộ chưa thể tiếp cận hiện trường ngay trong đêm.

Các lực lượng chức năng duy trì quân số thường trực, theo dõi diễn biến thời tiết và khu vực tàu gặp nạn để tổ chức cứu hộ khi điều kiện bảo đảm an toàn.

Đến 12h45 ngày 5/7, lực lượng cứu hộ tiếp cận được khu vực tàu chìm, tìm thấy và đưa cả ba thuyền viên vào bờ an toàn.

Các thuyền viên bị thương nhẹ, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái để kiểm tra, sơ cứu. Hiện sức khỏe và tinh thần của cả ba người đã ổn định.

Cũng tại khu vực biển Mũi Ngọc, trước đó chiều 4/7, hai phương tiện thủy gồm một tàu vận tải chở cát và một tàu chở container bị trôi dạt do ảnh hưởng của thời tiết xấu.

Đến nay, cả hai phương tiện đã dạt vào bãi cạn an toàn, toàn bộ thuyền viên trên tàu đều bảo đảm an toàn. Lực lượng chức năng đang tiếp tục theo dõi, chờ thời điểm thủy triều phù hợp để hỗ trợ đưa các phương tiện về nơi neo đậu.

Hoàng Dương
#cứu hộ #thuyền viên #bão #Móng Cái #Quảng Ninh #tàu chìm #cứu nạn

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