‘Vượt mưa’ đưa cầu hơn 3.800 tỷ đồng vượt sông Hậu về đích đúng hạn

Tại chuyến kiểm tra hiện trường công trình cầu Đại Ngãi 1 giữa tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu có giải pháp phấn đấu rút ngắn thời gian thi công, để sớm đưa dự án về đích trước hạn từ 3-6 tháng so với kế hoạch.