‘Vượt mưa’ đưa cầu hơn 3.800 tỷ đồng vượt sông Hậu về đích đúng hạn

TPO - Thời tiết của mùa mưa ảnh hưởng đến việc thi công cầu Đại Ngãi 1, nhà thầu và công nhân triển khai nhiều giải pháp để tranh thủ thi công những khi thuận lợi, bù tiến độ để đưa cây cầu về đích đúng hạn.
Với gói thầu cầu Đại Ngãi 1, còn một số khó khăn, vướng mắc, như giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng tăng cao. Bên cạnh đó, mưa lớn kéo dài ảnh hưởng rất lớn đến công tác thi công, đặc biệt thi công bê tông nhựa và đắp đất.
Để bù đắp lại khoảng thời gian bị ảnh hưởng do thời tiết, đơn vị thi công tăng thời lượng làm việc từ 8 tiếng lên 10 tiếng mỗi ngày khi trời không mưa, đi liền với các chế độ cho công nhân yên tâm bám trụ công trường, duy trì thi công liên tục.
Riêng tại hiện trường trụ B23 thường xuyên có hơn 50 nhân công trực tiếp thi công. Tại khu vực nhà xưởng duy trì gần 20 nhân sự để thực hiện công tác hậu cần, gia công cấu kiện phụ trợ. Ảnh: Công nhân ăn trưa tại công trường trụ chính B23.
Tại chuyến kiểm tra hiện trường công trình cầu Đại Ngãi 1 giữa tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu có giải pháp phấn đấu rút ngắn thời gian thi công, để sớm đưa dự án về đích trước hạn từ 3-6 tháng so với kế hoạch.