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Xã hội

‘Vượt mưa’ đưa cầu hơn 3.800 tỷ đồng vượt sông Hậu về đích đúng hạn

Cảnh Kỳ

TPO - Thời tiết của mùa mưa ảnh hưởng đến việc thi công cầu Đại Ngãi 1, nhà thầu và công nhân triển khai nhiều giải pháp để tranh thủ thi công những khi thuận lợi, bù tiến độ để đưa cây cầu về đích đúng hạn.

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Cầu Đại Ngãi nằm﻿ trên quốc lộ 60, qua sông Hậu, nối Vĩnh Long - Cần Thơ (tỉnh Trà Vinh - Sóc Trăng trước đây).
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Dự án có tổng mức đầu tư﻿ hơn 7.962 tỷ đồng, khởi công tháng 10/2023, gồm gói thầu cầu Đại Ngãi 1 và cầu Đại Ngãi 2. Trong đó, cầu Đại Ngãi 2 có vốn hơn 1.727 tỷ đồng đã hoàn thành đưa vào khai thác. Ảnh: Cầu Đại Ngãi 1 phía bờ Vĩnh Long.
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Gói thầu cầu Đại Ngãi 1 có giá trị hợp đồng hơn 3.800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành tháng 6/2028.
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Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) - chủ đầu tư﻿ cho biết, hiện nhà thầu thi công đồng loạt cầu Đại Ngãi 1 và đường dẫn. Công trường đang có 111 máy móc, thiết bị cùng 346 nhân sự thi công.
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Lũy kế tới nay khối lượng thi công đạt 72% hợp đồng, riêng tiến độ thi công phần cầu chính vượt tiến độ, nhưng phần đường đang chậm.
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Với gói thầu cầu Đại Ngãi 1, còn một số khó khăn, vướng mắc, như giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng tăng cao. Bên cạnh đó, mưa lớn kéo dài ảnh hưởng rất lớn đến công tác thi công, đặc biệt thi công bê tông nhựa và đắp đất.
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Ông Huỳnh Văn Lung - Chỉ huy phó công trường trụ chính B23 của cầu Đại Ngãi 1, cho biết, mùa mưa nên công tác thi công gặp không ít trở ngại, nhưng nhà thầu cùng anh em công nhân đang triển khai nhiều giải pháp ứng phó với thời tiết, bám sát tiến độ đề ra.
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Để bù đắp lại khoảng thời gian bị ảnh hưởng do thời tiết, đơn vị thi công tăng thời lượng làm việc từ 8 tiếng lên 10 tiếng mỗi ngày khi trời không mưa, đi liền với các chế độ cho công nhân yên tâm bám trụ công trường, duy trì thi công liên tục.
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Riêng tại hiện trường trụ B23 thường xuyên có hơn 50 nhân công trực tiếp thi công. Tại khu vực nhà xưởng duy trì gần 20 nhân sự để thực hiện công tác hậu cần, gia công cấu kiện phụ trợ. Ảnh: Công nhân ăn trưa tại công trường trụ chính B23.
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Theo nhà thầu, số nhân sự tại công trường có 70% là người có kinh nghiệm của công ty được điều động theo sát dự án từ đầu, 30% lao động tại địa phương.
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Dù ảnh hưởng bởi mùa mưa, nhà thầu vẫn nỗ lực để đạt tiến độ đề ra.
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Đường dẫn phía bờ Vĩnh Long đang được hoàn thiện.

Tại chuyến kiểm tra hiện trường công trình cầu Đại Ngãi 1 giữa tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu có giải pháp phấn đấu rút ngắn thời gian thi công, để sớm đưa dự án về đích trước hạn từ 3-6 tháng so với kế hoạch.

Cảnh Kỳ
#cầu Đại Ngãi #sông Hậu #dự án giao thông #thi công cầu #đèo Cả #tiến độ #mùa mưa

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