Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Móng Cái tan hoang không nhận ra sau bão số 1

Quốc Nam

TPO - Rạng sáng 5/7, bão số 1 (Maysak) quần thảo nhiều giờ với sức gió giật cấp 12 đã để lại cảnh tàn phá nặng nề tại TP. Móng Cái cũ (Quảng Ninh). Hàng loạt cây cối gãy đổ, 600ha đầm tôm ngập trắng, 20 tàu cá đắm chìm cùng tình trạng mất điện diện rộng khiến nhịp sống nơi đây bị đảo lộn nghiêm trọng.

738396562-1539645427954755-4435818885281473003-n.jpg
Rạng sáng 5/7, bão số 1 (Maysak) đổ bộ vào khu vực các phường thuộc TP Móng Cái cũ, tỉnh Quảng Ninh. Theo cơ quan khí tượng thủy văn, sau khi đổ bộ đất liền, bão số 1 di chuyển rất chậm, quần thảo nhiều giờ trên đất liền, gây gió giật tới cấp 12 tại Móng Cái gây thiệt hại nặng nề cho địa phương.
1783233441271-449000627476636524-449000627476636524-d391bc6ccb213b20074230fd579d859f-7623.jpg
Ghi nhận của PV Báo Tiền Phong, cây đổ nằm ngổn ngang trên đường kéo theo làm đứt dây điện khiến các phường Móng Cái 1, 2, 3 mất điện toàn bộ.
1783233441433-449000627476636524-449000627476636524-0a3a5adfa9e9a4291a6471dbd6b9039a-3357.jpg
Thông tin từ phường Móng Cái 1, toàn phường có khoảng 600ha diện tích nuôi trồng thủy sản tại các khu Hải Hòa 1, Hải Hòa 2 và Hải Hòa 6 bị ngập, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất của người dân, đặc biệt là các đầm nuôi tôm đang chuẩn bị thu hoạch.
1783233441752-449000627476636524-449000627476636524-1ff1f80cb6d251e2418ffa2f91c8cdd2.jpg
Cùng với đó, khoảng 10 cột điện chiếu sáng bị hư hỏng; gần 800 cây xanh các loại bị gãy, đổ; khoảng 20 mái tôn nhà dân bị tốc; trụ cổng Trạm Kiểm soát Biên phòng Mũi Ngọc bị đổ sập.
1783233441556-449000627476636524-449000627476636524-3432d345c8c2f4e981ca54be12505970.jpg
Tranh thủ bão tan, chính quyền cùng người dân và lực lượng chức năng tổ chức cưa cây đổ gãy, thu dọn sau bão để nhanh chóng cấp điện phục vụ Nhân dân.
739496721-1539645504621414-7047608571392879181-n.jpg
Hệ thống nhà chờ, mái tôn trước khu vực Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái bị gió quật đổ nằm ngổn ngang trên đường.
1783233442031-449000627476636524-449000627476636524-d84ed689577be6f5d398b4c42ae4014f.jpg
Thông tin từ phường Móng Cái 2 và 3, nước trên sông Ka Long dâng cao do mưa lớn gây ngập toàn bộ hệ thống đường hai bên bờ sông. Cầu phao KM3+4-Cảng ICD Thành Đạt, phường Móng Cái 3 bị ngập do nước lũ dâng cao.
1783233442135-449000627476636524-449000627476636524-e7253195ecec397d3df31bf55097f4f5-8409.jpg
Bão gây đổ bảng biển, mái tôn tại khu vực phố ẩm thực ngay gần cầu Ka Long thuộc phường Móng Cái 2.
737412800-882293508272708-3076666451761422912-n.jpg
Trưa ngày 5/7, Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh và Đồn Biên phòng Trà Cổ, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp cứu sống 3 thuyền viên trên tàu bị chìm do bão tại khu vực Chương Cát, Mũi Ngọc thuộc phường Móng Cái 1.
737494308-1542980354038862-1620949953699854539-n.jpg
Bão kèm theo gió giật làm đắm và hư hỏng khoảng 20 tàu cá của ngư dân. Hiện tại chính quyền phường đang chờ thủy triều lên để tiến hành trục vớt, đưa số tàu cá thiệt hại về khu vực neo đậu an toàn.
738990906-1972067083497095-1622611014306597169-n.jpg
Một số công trình bờ kè chắn sóng, đường đi bị sóng đánh hư hỏng.
2526140-img-4190-12061305.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh - Quản Minh Cường sau khi đi thị sát thiệt hại của bão tại các địa phương thuộc TP Móng Cái cũ đã chỉ đạo các địa phương cần tiếp tục tập trung cao độ, huy động cả hệ thống chính trị khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục thiệt hại. Trước hết phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, ngập úng, chịu ảnh hưởng của triều cường và các yếu tố thời tiết bất lợi.
738625658-1539645537954744-8611175564531772730-n.jpg
Bí thư yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục sự cố về điện, tổ chức cắt tỉa, thu dọn cây xanh gãy đổ, giải tỏa các điểm ách tắc, bảo đảm giao thông thông suốt, tạo điều kiện để người dân sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, vào 5h sáng nay, sau khi đổ bộ đất liền gần 10 tiếng đồng hồ, tâm bão trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây, chỉ cách Móng Cái khoảng 63km về phía bắc. Bão vẫn đang duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10, suy yếu không đáng kể so với thời gian đổ bộ, và di chuyển với tốc độ rất chậm, chỉ khoảng 5 - 10km/h. Dự báo trong ngày hôm nay, bão tiếp tục di chuyển theo hướng bắc đông bắc với tốc độ 10 - 15 km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, trong sáng và trưa ngày 5/7, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô và Cát Hải) vẫn có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9 - 10, sóng biển cao 2 - 3m, biển động mạnh. Khu vực ven biển Quảng Ninh tiếp tục có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, sau 10 giờ sáng gió trên đất liền dự báo sẽ giảm dần.

Quốc Nam
#bão #Móng Cái #thiệt hại #khắc phục #ngập lụt #tàu cá #Quảng Ninh #thành phố Móng Cái #Móng Cái thiệt hại do bão #bão số 1 #bão Maysak

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe