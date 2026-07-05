Móng Cái tan hoang không nhận ra sau bão số 1

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, vào 5h sáng nay, sau khi đổ bộ đất liền gần 10 tiếng đồng hồ, tâm bão trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây, chỉ cách Móng Cái khoảng 63km về phía bắc. Bão vẫn đang duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10, suy yếu không đáng kể so với thời gian đổ bộ, và di chuyển với tốc độ rất chậm, chỉ khoảng 5 - 10km/h. Dự báo trong ngày hôm nay, bão tiếp tục di chuyển theo hướng bắc đông bắc với tốc độ 10 - 15 km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, trong sáng và trưa ngày 5/7, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô và Cát Hải) vẫn có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9 - 10, sóng biển cao 2 - 3m, biển động mạnh. Khu vực ven biển Quảng Ninh tiếp tục có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, sau 10 giờ sáng gió trên đất liền dự báo sẽ giảm dần.