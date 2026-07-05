Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Dùng dao tấn công vợ cũ, đập phá tiệm hoa rồi bỏ trốn

Chúc Trí

TPO - Một người đàn ông tại Đồng Tháp đã dùng dao tấn công vợ cũ bị thương, sau đó đến đập phá tiệm hoa và làm bị thương một người tại đây.

Viện KSND khu vực 1 - tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc người đàn ông dùng dao tấn công vợ cũ và gây rối trật tự tại địa phương.

z8009266142636-6fa966c2cebc87b5997d3a2eadf9b54a.jpg
Tiệm hoa bị H. đến đập phá, làm bị thương 1 người tại đây.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 4/7, anh Huỳnh Ngọc Minh K. (23 tuổi, ngụ xã Mỹ Tịnh An, Đồng Tháp) nghe thấy tiếng kêu cứu của chị ruột là Huỳnh Ngọc Minh T. (28 tuổi) trong nhà. Khi chạy sang phòng riêng của chị T., anh K. phát hiện Lê Gia H. (28 tuổi) - chồng cũ của chị T., đang dùng dao kề vào cổ chị T., làm chị bị thương.

Anh K. lập tức lao vào can ngăn để chị T. chạy thoát ra ngoài. Sau khoảng 5 phút giằng co, H. buông dao rồi rời khỏi hiện trường. Chị T. sau đó được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cấp cứu với vết thương ở vùng cổ.

Đến khoảng 19h cùng ngày, H. tiếp tục xuất hiện tại một tiệm hoa tươi trên địa bàn xã Mỹ Tịnh An, đập phá cửa hàng. H. còn sử dụng kéo tại tiệm hoa tấn công anh Võ Hoàng Nhật Trường (35 tuổi), khiến nạn nhân bị thương. Anh Trường được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi gây án, H. đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an đang tổ chức truy bắt H.

Chúc Trí
#đồng tháp #tấn công #vợ cũ #tiệm hoa #bạo lực #đấu tranh #truy bắt

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe