Dùng dao tấn công vợ cũ, đập phá tiệm hoa rồi bỏ trốn

TPO - Một người đàn ông tại Đồng Tháp đã dùng dao tấn công vợ cũ bị thương, sau đó đến đập phá tiệm hoa và làm bị thương một người tại đây.

Viện KSND khu vực 1 - tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc người đàn ông dùng dao tấn công vợ cũ và gây rối trật tự tại địa phương.

Tiệm hoa bị H. đến đập phá, làm bị thương 1 người tại đây.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 4/7, anh Huỳnh Ngọc Minh K. (23 tuổi, ngụ xã Mỹ Tịnh An, Đồng Tháp) nghe thấy tiếng kêu cứu của chị ruột là Huỳnh Ngọc Minh T. (28 tuổi) trong nhà. Khi chạy sang phòng riêng của chị T., anh K. phát hiện Lê Gia H. (28 tuổi) - chồng cũ của chị T., đang dùng dao kề vào cổ chị T., làm chị bị thương.

Anh K. lập tức lao vào can ngăn để chị T. chạy thoát ra ngoài. Sau khoảng 5 phút giằng co, H. buông dao rồi rời khỏi hiện trường. Chị T. sau đó được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cấp cứu với vết thương ở vùng cổ.

Đến khoảng 19h cùng ngày, H. tiếp tục xuất hiện tại một tiệm hoa tươi trên địa bàn xã Mỹ Tịnh An, đập phá cửa hàng. H. còn sử dụng kéo tại tiệm hoa tấn công anh Võ Hoàng Nhật Trường (35 tuổi), khiến nạn nhân bị thương. Anh Trường được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi gây án, H. đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an đang tổ chức truy bắt H.