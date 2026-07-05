Lần đầu tổ chức Lễ hội Hương quế Trà Leng

TPO - Lần đầu lễ hội Hương quế Trà Leng được tổ chức tại xã miền núi TP. Đà Nẵng, quy tụ nhiều hoạt động văn hóa, thương mại và trải nghiệm đặc sắc. Sự kiện kỳ vọng quảng bá thương hiệu quế Trà Leng, thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại và nâng cao giá trị kinh tế của đặc sản vùng cao.

Tối 4/7, tại khu dân cư Bằng La, xã Trà Leng (TP. Đà Nẵng), Lễ hội Hương quế Trà Leng khai mạc với chủ đề Hương quế Trà Leng - Niềm tin và khát vọng vươn xa.

Khai mạc lễ hội Hương quế Trà Leng.

Chương trình được dàn dựng theo hình thức nghệ thuật tổng hợp, kết hợp phim tư liệu, sân khấu hóa, hoạt cảnh, âm nhạc và các yếu tố văn hóa truyền thống, tái hiện hành trình hình thành, phát triển của vùng đất Trà Leng cùng cây quế - loài cây đã gắn bó với sinh kế của người dân qua nhiều thế hệ.

Lễ hội diễn ra trong hai ngày (4-5/7) người dân và du khách trải nghiệm chuỗi hoạt động đa dạng đặc sắc như phiên chợ quế, biểu diễn cồng chiêng, trò chơi dân gian và nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa.

Song song đó là các chương trình tham quan vùng quế Trà Leng, khám phá hệ sinh thái, đời sống cộng đồng và những giá trị văn hóa đặc sắc gắn với cây quế của đồng bào miền núi.

Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc tại lễ hội.

Theo Chủ tịch UBND xã Trà Leng - Châu Minh Nghĩa, lễ hội là dịp để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất và người trồng quế giao lưu, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, chế biến, mở rộng thị trường tiêu thụ và thúc đẩy chuỗi giá trị quế Trà Leng gắn với phát triển thương mại, du lịch.

Địa phương cũng kỳ vọng thông qua lễ hội sẽ góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào Ca Dong, Mơ Nông, Xơ Đăng.

"Thông qua lễ hội, chúng tôi mong muốn quảng bá hình ảnh quế Trà Leng, giới thiệu tiềm năng của cây quế trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tạo động lực để thương hiệu quế Trà Leng tiếp tục vươn xa", ông Châu Minh Nghĩa nói.