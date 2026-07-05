Người dân Thủ đô thưởng thức bữa tiệc âm nhạc tại chương trình hòa nhạc ngoài trời ‘Crescendo - Giao hưởng kết nối’

Công chúng Thủ đô đã được thưởng thức bữa tiệc âm nhạc giao hưởng miễn phí trong không gian công cộng. Điều đặc biệt là chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng.

Tối 4/7, trong không gian mở bên hồ Hoàn Kiếm, chương trình hòa nhạc ngoài trời Crescendo - Giao hưởng kết nối đã mang đến một bữa tiệc âm nhạc giàu cảm xúc, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông và Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà tặng hoa cho dàn nhạc.

Là một trong những sự kiện nghệ thuật trọng điểm của Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo - Hà Nội 2026, đêm nhạc không chỉ tạo nên không gian thưởng thức nghệ thuật đặc sắc mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh Hà Nội - Thành phố Sáng tạo và điểm đến của các sự kiện văn hóa quốc tế.

Đến dự chương trình có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà.

Chương trình diễn ra từ 18h30 đến 20h30 tại khu vực Nhà Bát Giác, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Sự kiện do UBND TP. Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long phối hợp với Công ty Cổ phần Biểu diễn Âm nhạc Nghệ thuật Tỏa Sáng tổ chức thực hiện.

Điểm nhấn của đêm hòa nhạc là sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng Crescendo Festival Orchestra cùng đông đảo nhà nghiên cứu, chuyên gia âm nhạc, nghệ sĩ và các tài năng trẻ xuất sắc đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông và các đại biểu thưởng thức chương trình.

Trong không gian sân khấu được đầu tư công phu giữa lòng Thủ đô, khán giả có cơ hội gặp gỡ những tên tuổi giàu uy tín như Giáo sư piano người Nhật Bản Rintaro Akamatsu, Nhạc trưởng Daniel Park đến từ Hàn Quốc, cùng Nhạc trưởng thế hệ Gen Z Dustin Tiêu của Việt Nam.

Bên cạnh đó, sự góp mặt của các nhà nghiên cứu âm nhạc cùng các nghệ sĩ đến từ Áo, Trung Quốc và Brunei đã góp phần tạo nên một bức tranh âm nhạc đa sắc màu, kết nối nhiều nền văn hóa thông qua ngôn ngữ chung của nghệ thuật.

Được xây dựng như một hành trình trải nghiệm văn hóa, chương trình dẫn dắt khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc bằng những tác phẩm kinh điển của thế giới, xen lẫn những giai điệu quen thuộc mang đậm bản sắc Việt Nam.

Một tiết mục trong chương trình.

Mở đầu chương trình là tác phẩm Summer của danh soạn Antonio Vivaldi qua phần trình diễn violin của Trịnh Minh Hiền. Những thanh âm sôi động đã nhanh chóng khuấy động không gian bên hồ Hoàn Kiếm, mở ra một đêm hòa nhạc đầy cảm hứng.

Ngay sau đó, nhạc trưởng trẻ Dustin Tiêu chỉ huy dàn nhạc trình diễn tác phẩm Một vòng Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào về quê hương, đất nước.

Không khí giao lưu quốc tế tiếp tục được lan tỏa qua ca khúc Hello Vietnam với sự kết hợp giữa nghệ sĩ đến từ Áo Shamiyeh Christina và đại diện Việt Nam Nguyễn Hữu Quân, mang đến thông điệp kết nối giữa các nền văn hóa thông qua âm nhạc.

Khán giả tiếp tục được chu du qua nhiều vùng miền của Việt Nam bằng những làn điệu dân ca được chuyển soạn tinh tế cho dàn nhạc và các nhạc cụ phương Tây.

Bản dân ca Trống cơm được thể hiện bằng phần song tấu piano của Nguyễn Huy Phương và Nguyễn Trinh Hương với kỹ thuật điêu luyện nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc vốn có.

Trong khi đó, nghệ sĩ Lê Thu mang làn điệu quan họ Qua cầu gió bay lên tiếng đàn guitar giàu cảm xúc.

Đặc biệt, phần trình diễn Bèo dạt mây trôi của tài năng nhí 13 tuổi Nguyễn Minh Việt đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả cũng như bạn bè quốc tế có mặt tại chương trình.

Không chỉ gây ấn tượng bởi chất lượng nghệ thuật, đêm hòa nhạc còn tạo nên sự gần gũi khi đưa âm nhạc hàn lâm đến với không gian công cộng, nơi người dân và du khách có thể dễ dàng tiếp cận, thưởng thức.

Từ sân khấu, hệ thống kỹ thuật cho đến sự chuẩn bị của đội ngũ nghệ sĩ, tất cả đều góp phần tạo nên một chương trình được đầu tư bài bản và dàn dựng công phu.

Thông qua ngôn ngữ của âm nhạc, Crescendo - Giao hưởng kết nối đã tạo nên sự giao thoa giữa các nền văn hóa, kết nối nghệ sĩ trong nước và quốc tế, đồng thời khẳng định sức sống của các giá trị nghệ thuật trong đời sống đương đại.

Chương trình không chỉ mang đến một không gian thưởng thức âm nhạc chất lượng cao cho người dân Thủ đô mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình, Thành phố Sáng tạo và điểm đến của những chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật quy mô quốc tế.

Trước đó, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long cho biết, Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo - Hà Nội 2026 được định hướng trở thành sự kiện âm nhạc quốc tế thường niên của Thủ đô.

Theo định hướng này, liên hoan sẽ góp phần khẳng định Hà Nội là trung tâm âm nhạc của cả nước, từng bước vươn tầm khu vực; đồng thời tạo diễn đàn giao lưu, hợp tác giữa các nghệ sĩ, giảng viên và chuyên gia âm nhạc trong nước với quốc tế.

﻿ ﻿ "Crescendo - Giao hưởng kết nối" đã mang đến một bữa tiệc âm nhạc giàu cảm xúc, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Với những giá trị nghệ thuật và ý nghĩa kết nối cộng đồng, đêm hòa nhạc Crescendo - Giao hưởng kết nối đã góp thêm một dấu ấn đáng nhớ trong chuỗi hoạt động của Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo - Hà Nội 2026, góp phần khẳng định vị thế của Thủ đô như một điểm hẹn văn hóa và âm nhạc của khu vực.

Từ những bản nhạc cổ điển kinh điển của thế giới đến những làn điệu dân ca ngọt ngào của Việt Nam, tất cả đã thêu dệt nên một bức tranh âm nhạc đa sắc, thể hiện tinh thần hữu nghị và kết nối bền chặt giữa các dân tộc, góp phần khẳng định vị thế của Hà Nội là điểm đến của các sự kiện âm nhạc và giao lưu văn hóa quốc tế.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Crescendo - Giao hưởng kết nối” đã góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, đồng thời thể hiện quyết tâm, cam kết của Hà Nội nhằm hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa trong thời kỳ mới.