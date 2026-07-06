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Pháp luật

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Khởi tố vụ hàng chục đối tượng mang giáo mác, nẹt pô đại náo khu vực hồ Đại Lải

Viết Hà

TPO - Sau quá trình truy xét, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 thanh thiếu niên trong vụ nhóm người điều khiển đoàn xe mô tô mang theo hung khí, lạng lách, đánh võng.

Ngày 6/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng” liên quan vụ nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô mang theo hung khí, gây rối trên địa bàn tỉnh vào rạng sáng 21/6.

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Hình ảnh các đối tượng cầm dao phóng lợn gây rối trật tự công cộng.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, khoảng 2 giờ ngày 21/6, trong quá trình tuần tra, Tổ công tác phát hiện khoảng 20 xe mô tô chở 29 thanh thiếu niên di chuyển từ tỉnh Tuyên Quang đến khu vực hồ Đại Lải, thuộc phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Các đối tượng chủ yếu không đội mũ bảo hiểm; nhiều xe không gắn hoặc che biển kiểm soát; mang theo dao phóng lợn, kiếm, ống tuýp sắt, vỏ chai bia.

Khi di chuyển, đoàn xe chạy với tốc độ khoảng 70-90 km/h, liên tục nẹt pô, lạng lách, đánh võng, dàn hàng ngang, hú hét, khua hung khí, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ toàn bộ 29 đối tượng tham gia vụ việc, trong đó phần lớn là thanh, thiếu niên, nhiều trường hợp đã bỏ học.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định 4 đối tượng cầm đầu nhóm gồm: Phan Trung Hiếu (SN 2007), Phùng Đại Minh (SN 2008), Trương Duy Đạt (SN 2008) và Nguyễn Tuấn Hoàn (SN 2007), đều trú tại tỉnh Tuyên Quang.

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4 đối tượng bị khởi tố vì tội gây rối trật tự công cộng.

Đối với các đối tượng còn lại, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ vai trò, mức độ tham gia của từng trường hợp, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Riêng các trường hợp dưới 18 tuổi sẽ được áp dụng các quy định của pháp luật về xử lý người chưa thành niên phạm tội hoặc vi phạm pháp luật.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, việc khẩn trương điều tra, khởi tố các đối tượng giữ vai trò cầm đầu nhóm trong vụ án, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.

Viết Hà
#khởi tố vụ gây rối trật tự công cộng #Công an tỉnh Phú Thọ #thanh thiếu niên mang hung khí #lạng lách đánh võng #dàn hàng ngang trên đường #gây rối trật tự công cộng #mang dao phóng lợn #tỉnh Phú Thọ

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