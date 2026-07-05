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Pháp luật

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Nổ súng bắn người trước Trung tâm Y tế, người đàn ông lĩnh án 10 năm tù

Nguyễn Ngọc

TPO - A Thin mang theo súng đến khu vực trước Trung tâm Y tế xã Rờ Kơi (tỉnh Quảng Ngãi) rồi nổ súng bắn người. Dù nạn nhân may mắn thoát chết, bị cáo vẫn bị tòa tuyên 10 năm tù tội về tội giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 5/7, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thông tin đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử trực tuyến đối với bị cáo A Thin (32 tuổi, trú xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo cáo trạng, khoảng 11h ngày 25/12/2025, sau khi sử dụng ma túy đá, A Thin nhớ lại việc trước đó từng bị cán bộ Công an xã Rờ Kơi nhắc nhở vì hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nên nảy sinh tâm lý thù hằn.

Thin lấy khẩu súng nén khí bắn đạn chì, được cơ quan chức năng xác định là vũ khí quân dụng, cùng số đạn chì mua qua mạng xã hội rồi điều khiển xe máy đến khu vực ngã ba Tỉnh lộ 675, gần Trung tâm Y tế xã Rờ Kơi để chờ.

Khi phát hiện anh N.T.H. đi từ trụ sở Công an xã đi vào Trung tâm Y tế xã Rờ Kơi, A Thin lập tức nổ súng bắn người. Viên đạn trúng khuy áo ở ngực anh H. nhưng không gây thương tích, giúp nạn nhân may mắn thoát chết.

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Phiên tòa được xét xử trực tuyến, bị cáo A Thin bị tuyên 10 năm tù.

Sau khi gây án, A Thin bỏ chạy khỏi hiện trường, tháo rời khẩu súng để phi tang rồi lẩn trốn tại khu vực nghĩa trang thôn Đăk Đe.

Xác định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng do đối tượng sử dụng súng gây án, Công an xã Rờ Kơi đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp điều tra, truy xét.

Qua truy vết, khoanh vùng, công an xã đã xác định A Thin có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Làm việc với công an Thin đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan tố tụng nhận định, mặc dù hậu quả chết người không xảy ra, bị cáo đã dùng súng bắn vào vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân. Hành vi này thể hiện sự coi thường pháp luật, trực tiếp xâm phạm tính mạng người khác, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đánh giá bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên xem xét các tình tiết giảm nhẹ.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt A Thin 7 năm tù về tội giết người, 3 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 10 năm tù.

Nguyễn Ngọc
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