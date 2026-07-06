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Hình ảnh Thủ tướng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngô Tùng - Hữu Huy

TPO - Sáng 6/7, tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, nhân dịp triển khai đợt cao điểm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", đồng thời cũng là dịp để Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ các cấp triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt cán bộ, chiến sĩ cách mạng đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Video: Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại buổi lễ.
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Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Ngô Tùng

Đến dự và chủ trì buổi lễ có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Cùng dự buổi lễ có: Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân; nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

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Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, dâng hương tại Bia tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú trong Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Ngô Tùng

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của cố Tổng Bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

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Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ.
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Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tại Bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng.
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Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
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Nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh dâng hương tại Bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng.
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Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dâng hương tại Bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ.
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Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo 515 quốc gia, dâng hương tại Bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng.
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Nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dâng hương tại Bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng.
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Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM dâng hương tại Bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng.
Ngô Tùng - Hữu Huy
#Thủ tướng #Lê Minh Hưng #liệt sĩ #Lê Thị Riêng #Tết Mậu Thân #quy tập hài cốt #tưởng niệm

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