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Thủ tướng dự Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngô Tùng

TPO - Sáng nay, diễn ra Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM). Công tác tìm kiếm sẽ diễn ra ở 3 khu vực có tổng diện tích khoảng 2.500m2.

Sáng 6/7, Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM) diễn ra trọng thể với sự tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các bộ, ngành Trung ương và địa phương

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Cùng dự buổi lễ còn có các nhân chứng lịch sử, đại diện các lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Theo kế hoạch được Bộ Tư lệnh TPHCM thông tin trước đó, buổi lễ gồm một số nội dung, như: báo cáo quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng; phát biểu của Thủ tướng Chính phủ; lực lượng làm nhiệm vụ phát biểu bày tỏ sự quyết tâm; lãnh đạo tặng quà cho lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập; thực hiện nghi thức triển khai... Sau đó, lực lượng tìm kiếm, quy tập thực hiện nhiệm vụ.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Theo kế hoạch, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng diễn ra ở 3 khu vực với tổng diện tích khoảng 2.500m2.

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Chiến sĩ công binh thực hiện rà quét bằng công nghệ radar xuyên mặt đất tại Công viên Lê Thị Riêng vào ngày 15/6 phục vụ công tác thăm dò, tìm kiếm và quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Ngô Tùng
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Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 TPHCM - chỉ đạo công tác chuẩn bị giám định ADN xác định danh tính với các hài cốt liệt sĩ sau khi được tìm kiếm, quy tập. Ảnh: Ngô Tùng

Trước đó vào chiều 5/7, bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515 quốc gia) đã chủ trì kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, TPHCM.

Sau khi kiểm tra toàn bộ kịch bản chương trình và các khâu tổ chức, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của buổi lễ.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 7, UBND TPHCM, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 và TPHCM rà soát kỹ từng phần việc, bảo đảm buổi lễ diễn ra an toàn, trang trọng, thể hiện sâu sắc truyền thống “uống nước, nhớ nguồn” của dân tộc.

Phó Thủ tướng yêu cầu các lực lượng chuyên môn triển khai công việc thận trọng, tỉ mỉ, khoa học, chính xác, “không để sót bất cứ điều gì dù là nhỏ nhất”. Đồng thời, báo cáo thường xuyên, kịp thời tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ về Ban Chỉ đạo 515 quốc gia để Ban Chỉ đạo nắm, có chỉ đạo và giải quyết vấn đề phát sinh.

Chuẩn bị cho công tác động thổ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, từ đầu tháng 6, lãnh đạo Quân khu 7, TPHCM, Bộ Tư lệnh TPHCM đã liên tục có nhiều buổi khảo sát, kiểm tra, chỉ đạo công tác rà soát, khoanh vùng các khu vực nghi chôn tập thể liệt sĩ, đồng thời chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho công tác khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại đây.

Ngô Tùng
#tìm kiếm #quy tập hài cốt liệt sĩ #Công viên Lê Thị Riêng #chiến sĩ #Anh hùng liệt sĩ #lãnh đạo Chính phủ #lễ triển khai

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