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Cháy lớn trong khu dân cư ở Thái Nguyên

Thanh Hiếu

TPO - Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng để dập lửa, hỗ trợ di dời tài sản của nhân dân. Đến 18h30, đám cháy cơ bản được dập tắt, không có thiệt hại về người.

Trao đổi với PV Tiền Phong cuối giờ chiều 5/7, lãnh đạo UBND phường Vạn Xuân (tỉnh Thái Nguyên) cho biết: Lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy lớn tại nhà một hộ dân trên Tổ dân phố Trường Thịnh (phường Vạn Xuân), xảy ra chiều cùng ngày.

Theo đó, khoảng 15h30, ngọn lửa bùng phát tại nhà một hộ dân gần quảng trường Vạn Xuân (thuộc Tổ dân phố Trường Thịnh, phường Vạn Xuân). Phát hiện vụ việc, người dân đã báo cơ quan chức năng và hỗ trợ ngăn cháy lan.

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Đám cháy tại phường Vạn Xuân nghi do chập điện.

Nhận được thông tin, UBND phường đã huy động lực lượng tới hiện trường, phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC triển khai các giải pháp cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ di dời tài sản của nhân dân.

Đến khoảng 18h30, đám cháy đã cơ bản được dập tắt. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người, cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân xảy ra cháy là do chập điện.

Hiện tại, lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Thanh Hiếu
#Phường Vạn Xuân #Chập điện #Cháy nhà dân #Thái Nguyên

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