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Siêu bão Bavi có tác động đến Việt Nam?

Nguyễn Hoài

TPO - Xác suất siêu bão Bavi đi vào Biển Đông dưới 10% và gần như không có khả năng ảnh hưởng đến nước ta. Tuy nhiên, siêu bão này được nhận định sẽ là “cuồng phong” càn quét đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, lúc 16 giờ chiều nay (5/7), siêu bão Bavi (tên do Việt Nam đặt) cách miền Trung Philippines khoảng 2500km về phía đông.

Cường độ của bão đã mạnh cấp 17 (mức gió cao nhất trên thang cấp gió Beaufort), giật trên cấp 17. Đây là siêu bão thứ 3 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, sau siêu bão Sinlaku và Mekkhala.

Điều này cho thấy xu hướng siêu bão ngày càng trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong điều kiện trái đất ấm lên, lượng nhiệt dồi dào, tạo điều kiện cho các siêu bão phát triển.

Tính toán của các mô hình dự báo cũng như các Trung tâm dự báo bão thế giới cho thấy, trong đêm nay và ngày mai (6/7), bão Bavi sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ trung bình khoảng 20km/h.

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Dự báo đường đi của siêu bão Bavi, theo cơ quan khí tượng Nhật Bản.

Trong thời gian từ ngày 6-9/7, cơn bão này vẫn duy trì cường độ mạnh cấp siêu bão, hướng di chuyển chủ đạo vẫn là tây tây bắc.

Từ khoảng ngày 10/6, siêu bão Bavi có khả năng đổi hướng tây bắc, hướng về phía khu vực đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định, khả năng bão di chuyển vào khu vực Biển Đông là không cao, xác suất hiện tại dưới 10%. Tuy nhiên, với cường độ siêu mạnh, bão Bavi có thể tác động đến vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông trong các khoảng thời gian từ ngày 9-11/7.

Ngoài ra do ảnh hưởng hút gió của siêu bão, gió tây nam trên khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) từ ngày 9/7 cũng có xu hướng mạnh lên với cường độ gió trong các ngày 9-11/7 có thể mạnh cấp 6-7, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, vẫn đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão Bavi.

Nguyễn Hoài
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