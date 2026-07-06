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Thời tiết miền Bắc những ngày tới ra sao?

Nguyễn Hoài

TPO - Hôm nay (6/7), miền Bắc còn mưa dông rải rác, riêng khu vực Tây Bắc có mưa to. Từ ngày 7-11/7, miền Bắc nắng gián đoạn vào ban ngày, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Đêm qua và sáng sớm nay (6/7), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, riêng khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 5/7 giờ đến 03 giờ ngày 6/7 có nơi trên 100mm như tại trạm Hua Bum (Lai Châu) 233.4mm, Hạ Lang (Cao Bằng) 128.4mm.

Dự báo ngày và đêm nay, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm, riêng khu vực Tây Bắc mưa từ 20-40mm, có nơi mưa rất to trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhờ mưa dông, thời tiết miền Bắc mát mẻ với nhiệt độ cao nhất chỉ từ 30-33 độ, thấp nhất 24-27 độ. Riêng Điện Biên và Lai Châu, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, thấp nhất 23-24 độ.

Hà Nội hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, cao nhất 31-33 độ.

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Miền Bắc tiếp tục có mưa dông rải rác trong ngày và đêm nay (6/7).

Dự báo từ 7-11/7, miền Bắc ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 31-34 độ.

Dự báo những ngày tới, Thanh Hoá đến Huế tiếp tục có mưa dông rải rác vào chiều tối và đêm, ngày nắng gián đoạn, nắng nóng chưa có dấu hiệu xuất hiện trở lại.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, riêng Đà Nẵng đến Phú Yên cũ có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo trong những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #nắng nóng #mưa dông

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