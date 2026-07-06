5 anh tài gây phẫn nộ

TPO - Sau tập 2 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026, nhóm Biệt đội tái xuất - gồm 5 gương mặt cũ từ mùa 1 - bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích. Một bộ phận khán giả tỏ ra bức xúc trước chiến thắng của họ trong công diễn hội ngộ và cả thành tích trên bảng xếp hạng hỏa lực.

Tập 2 của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 lên sóng vào tối 4/7, tiếp nối tập đầu tiên với màn trình diễn của 6 nhóm anh tài còn lại tại công diễn hội ngộ.

Họ chia thành từng cặp đấu và lựa chọn nhóm chiến thắng dựa trên bình chọn của hơn 300 khán giả có mặt tại trường quay. Kết quả, các nhóm chiến thắng lần lượt là Anh tài nội lực, Anh chàng nhà bên và Biệt đội tái xuất. Các nhóm thua tương ứng là Anh tài hào hoa, Tổ đội sóng ngầm và Anh tài tình.

Chiến thắng gây tranh cãi

Trong ba cặp đấu, việc Biệt đội tái xuất - bao gồm 5 anh tài trở lại từ mùa 2024 là Jun Phạm, Thanh Duy, BB Trần, Neko Lê và Duy Khánh - vượt mặt nhóm Anh tài tình - quy tụ những nhà tạo hit (hit maker) đình đám là Nguyễn Văn Chung, Vương Anh Tú, Hoàng Dũng và 14 Casper - gây nhiều tranh cãi nhất.

Biệt đội tái xuất khiến sân khấu bùng nổ với tiết mục Xin hãy thứ tha.

Với tư cách anh tài “lưu ban”, Biệt đội tái xuất có ưu thế lớn nhất là kinh nghiệm sân khấu dày dặn, đồng thời quen với nhịp độ tập luyện và sức ép từ các thử thách từ chương trình. Tuy nhiên, như BB Trần chia sẻ, họ phải đối mặt với câu hỏi liệu có thể tạo ra những điều mới mẻ hơn để chinh phục khán giả.

Đúng với câu slogan “Không có lố nhất, chỉ có lố hơn”, bộ 5 mang đến sân khấu công diễn hội ngộ màn trình diễn mãn nhãn về phần nhìn. Họ xuất hiện trong hình tượng những nhân vật trong game, khoác lên mình những bộ cánh “chặt chém” pha trộn giữa cổ tích, siêu thực và khoa học viễn tưởng. Chuỗi tiết mục đậm chất giải trí, tổng hợp đầy đủ các yếu tố như dàn dựng sân khấu công phu, âm nhạc bắt tai và có sức khuấy động không khí, vũ đạo ấn tượng, còn có cả diễn xuất đa dạng và điểm nhấn về giọng hát đến từ Thanh Duy.

Đội đối thủ của họ lại mang màu sắc khác hẳn. Nguyễn Văn Chung, Vương Anh Tú, Hoàng Dũng và 14 Casper đều là những nhạc sĩ tài năng. Mỗi người sở hữu cho riêng mình những bản hit đình đám. Ngoại trừ Nguyễn Văn Chung, ba thành viên còn lại đều có khả năng thanh nhạc tốt, nội lực.

Ngược lại với sự sôi động, bùng cháy của Biệt đội anh tài, Anh tài tình mang đến không gian âm nhạc giàu cảm xúc, trữ tình.

Họ diện những bộ lễ phục lịch lãm, được ví như các chú rể, lần lượt thể hiện những ca khúc ballad gắn liền với tên tuổi mình. 14 Casper mở ra khung cảnh lãng mạn bằng Một đời. Nguyễn Văn Chung day dứt với ca khúc Anh say rồi. Vương Anh Tú tiếp nối bằng sự tiếc nuối của Thế giới song song. Hoàng Dũng thổi bùng cảm xúc bằng bản mashup Nửa thập kỷ - 30 cái chớp mắt. Cuối cùng tất cả vỡ òa khi giai điệu phiên bản làm mới của Nàng thơ vang lên.

Nhóm Anh tài tình mang đến chương trình Anh trai mùa 2 chuỗi tiết mục đong đầy cảm xúc.

Chính sự đối lập giữa hai màn trình diễn gây ra tranh cãi trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả lên tiếng phản đối kết quả cuối cùng. Họ cho rằng nhóm Anh tài tình xứng đáng giành chiến thắng hơn vì khoe được tài năng âm nhạc thuần tuý, trong khi Biệt đội tái xuất "lắm chiêu, nhiều trò". Những người khác lại chỉ trích chương trình và khán giả tại trường quay không công tâm, thiên vị các anh tài cũ.

Cư dân mạng bình luận: "Tôi thấy nhóm K24 (khóa 2024) chỉ được cái chiêu trò, chứ các tiết mục ở công 0 (chỉ công diễn hội ngộ) không đọng lại gì", "Dù tôi vẫn thích 5 người K24, nhưng công bằng mà nói các nhóm K26 (khóa 2026) hay và nổi bật hơn nhiều. Nghe bài nào thấy trầm trồ bài đó", "K24 làm tôi thất vọng, còn khán giả trường quay làm tôi tuyệt vọng luôn", "Khán giả chương trình quá ưu ái K24", "Thật sự tôi thấy chương trình quá ưu ái K24, thành ra không công bằng cho các anh tài K26", "Thấy kết quả mà tôi sốc luôn", "Mặc dù lụy các anh tài K24, nhưng tôi thích đội Anh tài tình hơn", "Fan đến với chương trình vì âm nhạc và tài năng chân chính, chứ không phải chiêu trò lố lăng. Cái gì cũng vừa đủ thôi", "Điểm trừ duy nhất của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 là mấy anh tài 2024"...



Theo một số ý kiến, trong số 5 thành viên Biệt đội tái xuất, chỉ có Jun Phạm và Thanh Duy xứng đáng trở lại, cũng như đủ sức cạnh tranh bằng thực lực với những anh tài mùa 2026.

Bảng xếp hạng thổi bùng làn sóng giận dữ

Giữa lúc kết quả công diễn hội ngộ chưa hết ồn ào, tranh cãi lại bùng lên khi Bảng xếp hạng hỏa lực cá nhân được công bố ở phần sau tập 2.

Theo danh sách, BB Trần xếp số 1, với 490 điểm hỏa lực. Hạng 2 thuộc về Jun Phạm với 480. Lịch sử một lần nữa được lặp lại khi hai anh tài này cũng có thứ hạng tương tự ở mùa 1.

Những thành viên còn lại trong Biệt đội tái xuất cũng nhận được điểm số tốt, cụ thể: Duy Khánh đạt 460 (hạng 3), Thanh Duy có 390 điểm (hạng 5) và Neko Lê đạt 250 điểm (hạng 20).

Hai anh tài "đội sổ" là K.O và 14 Casper, có cùng 110 điểm, đồng hạng 33. Lúc thấy bảng xếp hạng, cả hai đều để lộ biểu cảm thất vọng.

"Thực sự rất bất ngờ. Không ngờ lại đội sổ. Thế nên là nó có động vào lòng tự ái một chút xíu. Tôi nghĩ sự cố gắng của mình chắc không tệ đến mức đấy, nhưng mà cuối cùng nó đã tệ đến mức đấy rồi", 14 Casper chia sẻ.

K.O thừa nhận cảm thấy buồn. Anh nói: "Tôi bị bất ngờ. Tôi không suy nghĩ được gì trong thời điểm đó. Tôi chỉ tự hỏi, 'Tại sao lại như vậy?'".

14 Casper (trái) và K.O thất vọng vì có điểm hỏa lực cá nhân thấp nhất.

Cuộc tranh luận khác lại nổ ra. Nhiều người mô tả đó là "bảng xếp hạng tệ nhất từng thấy". Một mặt họ bức xúc vì các anh tài mùa 2024 có thứ hạng quá cao, mặt khác tỏ ra tiếc nuối cho những gương mặt mới bị đánh giá thấp. Thậm chí một số người đặt ra vấn đề liệu sự trở lại của những người cũ có đang tước đi cơ hội của nhóm mới.

"Tôi trở thành Gai con (cộng đồng fan Anh trai vượt ngàn chông gai) từ mùa 2024, nhưng thấy rõ khán giả ưu ái nhóm K24 làm các thí sinh K26 bị ảnh hưởng điểm rất nhiều. Hy vọng chương trình xem lại luật chơi để tôn trọng các anh tài mới", "Thực sự đặt câu hỏi lớn cho xếp hạng của K.O và 14 Casper", "Tôi nghĩ chương trình nên để nhóm tái xuất vào vai trò khác thay vì thí sinh", "K24 đã quá thành công rồi, nên dừng lại ở đó thôi, để cơ hội cho K26", "Bình chọn như một trò đùa", "Tôi lo sự trở lại của K24 khiến một số tài năng của K26 bị loại sớm"... là những ý kiến bất bình về bảng xếp hạng hỏa lực.



Mặt khác, không ít khán giả đưa ra cái nhìn khách quan hơn về sự việc. Họ tin rằng thắng - thua trong một cuộc thi là bình thường, không nên vì thất bại tạm thời mà tạo hiềm khích, bởi ai cũng đã cố gắng cho tiết mục của mình.

Người hâm mộ đồng tình với ý kiến Biệt đội tái xuất có lợi thế hơn những anh tài mới, nhưng chương trình mới chỉ bắt đầu, K26 có nhiều cơ hội để chinh phục khán giả. Hơn thế, ở những công diễn sau, nhóm cũ bị chia lẻ thành viên, do đó không còn chuyện nhóm nào được ưu ái hơn nữa, mà dựa hoàn toàn vào khả năng thuyết phục khán giả của các anh tài.

Chưa kể, fan phân tích vì có kinh nghiệm từ mùa 1 và nhiều concert, Biệt đội tái xuất nắm bắt được tâm lý khán giả, biết được dạng tiết mục nào có thể chinh phục được những người xem trực tiếp và từ đó áp đảo trên phương diện trình diễn.

Về K.O và 14 Casper bị xếp hạng thấp, khán giả giải thích họ đều là nghệ sĩ chưa có độ nhận diện cao, khó cạnh tranh với những người nổi tiếng hơn, cần có thêm thời gian để chứng minh bản thân.

Những người khác chỉ ra việc các anh tài từ mùa cũ trở lại mùa mới không phải do đơn vị sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 tự nghĩ ra, mà có từ phiên bản gốc của Trung Quốc.

Trên thực tế, mùa 2 của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai bản Trung (tên gọi khác là Call Me by Fire ) vào năm 2022 có 4 nghệ sĩ từ mùa 1 trở lại. Đó là các "anh tài": Trần Tiểu Xương (Jordan Chan), Trương Trí Lâm (Julian Cheung), Trương Vân Long (Zhang Yunlong) và Lý Thừa Huyễn (Nathan Lee).

Ngoài ra, người hâm mộ kêu gọi khán giả hãy xem chương trình vì tình yêu thực sự, không nên so sánh giữa K24 và K26. Họ cũng lên án những thành phần giả danh fan để kích động bạo lực mạng, vùi dập các anh tài.