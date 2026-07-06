Thủ tướng: 'Bằng mọi giá phải đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương...'

TPO - Phát biểu chỉ đạo tại lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 vào sáng 6/7 tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng, thể hiện lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước luôn coi công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đồng thời là sự tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", trách nhiệm và tình cảm của thế hệ hôm nay đối với các anh hùng liệt sĩ.

"Sứ mệnh này sẽ vẫn tiếp tục được triển khai cho đến khi quy tập đầy đủ hài cốt các liệt sĩ", Thủ tướng Chính phủ khẳng định.

Thủ tướng cho biết, đối với nhiều gia đình liệt sĩ, chiến tranh vẫn chưa thực sự lùi xa, nỗi đau mất mát vẫn còn hiện hữu vì chưa tìm được người thân.

"Bằng mọi giá, chúng ta phải nỗ lực với quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình, với quê hương", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh hưng phát biểu tại buổi lễ.

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, việc triển khai tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng là kết quả của nhiều năm kiên trì thu thập, đối chiếu thông tin, nghiên cứu tư liệu lịch sử, trong đó có nhiều hồ sơ quân sự được giải mật và tài liệu do các tổ chức, cựu chiến binh Hoa Kỳ từng tham chiến tại Việt Nam cung cấp.

Trong Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Ban Chỉ đạo quốc gia và TPHCM đã tích cực phân tích, đánh giá tư liệu trên cơ sở lịch sử, khoa học và thực tiễn; kết hợp thông tin từ nhân chứng với các công nghệ hiện đại để khoanh vùng, thăm dò các khu vực nghi có mộ tập thể.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, TPHCM, các cơ quan chuyên môn, các nhà khoa học, nhân chứng lịch sử cùng các tổ chức, cá nhân đã kiên trì đồng hành, cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm.

"Những đóng góp thầm lặng ấy đã thắp lên hy vọng cho hàng nghìn gia đình liệt sĩ trên mọi miền Tổ quốc", Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đại biểu kiểm tra khu vực rãnh đào trong công viên Lê Thị Riêng.

Để hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phải được thực hiện bài bản, khoa học, an toàn, chặt chẽ và bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất.

"Việc tìm kiếm, quy tập phải được thực hiện với sự cẩn trọng, tỉ mỉ tuyệt đối, bởi mỗi dấu vết được bảo vệ nguyên vẹn chính là thêm một manh mối hy vọng để xác định danh tính liệt sĩ", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị TPHCM phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an huy động tối đa nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đặc biệt là công nghệ giám định ADN nhằm đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Bên cạnh đó, TPHCM cùng Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 cần khẩn trương rà soát, phân tích có hệ thống các hồ sơ liên quan đến những trận đánh lớn, tăng cường đối chứng tư liệu, khai thác lời kể của nhân chứng lịch sử và ứng dụng công nghệ hiện đại để xác minh, khoanh vùng các khu vực nghi có mộ tập thể.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định toàn Đảng, toàn dân sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng này, góp phần đáp lại sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước.

Thủ tướng kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài và các cựu binh từng tham chiến tại Việt Nam tiếp tục cung cấp thông tin, tư liệu để mở thêm cơ hội tìm kiếm, quy tập các liệt sĩ còn nằm lại trên khắp cả nước.