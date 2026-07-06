Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt và Bệnh viện Tim Hà Nội hợp tác nâng cao chất lượng điều trị tim mạch

Ngày 02/07/2026, Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt và Bệnh viện Tim Hà Nội đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chuyên môn chiến lược. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt lớn, mở ra cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế tuyến Trung ương ngay tại địa phương cho người Phú Thọ và các tỉnh lân cận, đồng thời hoàn thiện hệ sinh thái y tế chuyên sâu của Lạc Việt.

Tăng cường kết nối chuyên môn, nâng cao chất lượng điều trị tim mạch

Bệnh tim mạch hiện nay đang là một trong những gánh nặng y tế lớn nhất tại Việt Nam. Sự gia tăng nhanh chóng của các trường hợp mắc tăng huyết áp, bệnh mạch vành, suy tim và rối loạn nhịp tim đã đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tiếp cận các dịch vụ chẩn đoán, điều trị chuyên sâu và kịp thời.

Toàn cảnh Lễ ký kết hợp tác chuyên môn giữa Bệnh viện Tim Hà Nội và Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt. Sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham dự và chứng kiến của lãnh đạo, y bác sĩ hai bên.

Trên tinh thần đồng hành vì sức khỏe cộng đồng, Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt và Bệnh viện Tim Hà Nội đã quyết định thiết lập mối quan hệ hợp tác chuyên môn toàn diện. Theo thỏa thuận được ký kết, hai đơn vị sẽ từng bước triển khai các hoạt động phối hợp chặt chẽ, từ việc chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, hỗ trợ hội chẩn các ca bệnh phức tạp, đến công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật nâng cao năng lực khám chữa bệnh chuyên khoa tim mạch.

Sự kết nối này được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực trong chất lượng chẩn đoán và điều trị, giúp người dân có cơ hội thụ hưởng các dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại các cơ sở Vĩnh Phúc và Phúc Yên - Phú Thọ, thuộc Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt mà không cần phải di chuyển xa lên các bệnh viện tuyến Trung ương.

Bảo chứng chất lượng từ sự kết hợp chuyên môn và hạ tầng toàn diện

Phát biểu tại lễ ký kết, ThS.BSNT Đỗ Trọng Thủy – đại diện Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt nhấn mạnh, nhu cầu khám chữa bệnh tim mạch của người dân tại Hà Nội, Phú Thọ và các tỉnh lân cận đang ngày càng gia tăng. Việc hợp tác với Bệnh viện Tim Hà Nội – một trong những đơn vị đầu ngành cả nước trong lĩnh vực tim mạch – là bước đi chiến lược nhằm tạo ra đột phá về năng lực điều trị tại chỗ, mở rộng cơ hội tiếp cận y tế chất lượng cao cho người dân ngay tại quê nhà.

PGS.TS.BS. Nguyễn Sinh Hiền - Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội phát biểu tại lễ ký kết hợp tác chuyên môn giữa hai đơn vị

Đại diện đơn vị tuyến đầu, PGS.TS.BS. Nguyễn Sinh Hiền – Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cũng dành những đánh giá tích cực cho định hướng phát triển của Lạc Việt. Theo PGS.TS.BS. Nguyễn Sinh Hiền, trong lĩnh vực tim mạch, sự kết hợp giữa trình độ chuyên môn sâu và việc đầu tư, ứng dụng công nghệ hiện đại là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả điều trị.

"Chúng tôi đánh giá cao tầm nhìn chiến lược và quyết tâm đầu tư bài bản của Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt trong việc xây dựng các chuyên khoa mũi nhọn. Với nền tảng hạ tầng hiện có cùng sự đồng hành, hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Tim Hà Nội, chúng tôi tin tưởng Lạc Việt sẽ từng bước khẳng định vị thế là một địa chỉ điều trị tim mạch uy tín, mang lại giá trị thiết thực cho người bệnh", Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội chia sẻ.

Lãnh đạo Bệnh viện Tim Hà Nội và Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt bắt tay chúc mừng sau khi ký kết thỏa thuận hợp tác. Đây là mốc son quan trọng, đánh dấu sự liên kết chặt chẽ giữa hai đơn vị y tế nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tim mạch cho người dân.

Phát biểu tại lễ ký kết, ThS.BSNT Đỗ Trọng Thủy - đại diện Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt cho biết, nhu cầu khám chữa bệnh tim mạch của người dân tại Phú Thọ và các tỉnh lân cận đang ngày càng gia tăng. Việc hợp tác với Bệnh viện Tim Hà Nội - đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực tim mạch - được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá về năng lực điều trị, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận các dịch vụ tim mạch chuyên sâu, chất lượng cao cho người dân ngay tại địa phương.

Với hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh, Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt hiện vận hành ba cơ sở y tế tại Hà Nội và Phú Thọ, không ngừng đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Hướng đến lợi ích tối ưu cho người bệnh

Đối với Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt, việc liên kết chuyên môn với các bệnh viện tuyến đầu là định hướng lâu dài nhằm tiếp cận những tiến bộ mới của y học hiện đại. Sự đồng hành của Bệnh viện Tim Hà Nội sẽ mang lại giải pháp an sinh ý nghĩa, giúp người dân tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí đi lại và giảm bớt gánh nặng tâm lý trong quá trình điều trị, đặc biệt đối với những trường hợp cần can thiệp sớm hoặc theo dõi định kỳ.

Với hành trình hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh, Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt hiện vận hành ba cơ sở y tế quy mô tại Hà Nội và Phú Thọ. Không chỉ chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Lạc Việt còn liên tục tiên phong trong việc đầu tư trang thiết bị công nghệ đỉnh cao.

Đáng chú ý, vào tháng 8/2026 tới đây, Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt sẽ chính thức đưa vào vận hành siêu máy chụp CT phổ PHILIPS Spectral CT 7500, trở thành bệnh viện tư nhân đầu tiên tại miền Bắc sở hữu công nghệ vượt trội này. Với khả năng quét phổ toàn thân trong chưa đầy 2 giây, hệ thống cho phép định danh các tổn thương và bất thường giai đoạn khởi phát, hỗ trợ đắc lực cho các chuyên gia trong việc chẩn đoán chính xác các bệnh lý tim mạch và mạch máu phức tạp.

Lễ ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Tim Hà Nội một lần nữa khẳng định cam kết mạnh mẽ của Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt trong việc lấy người bệnh làm trung tâm, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ hướng tới sự phát triển bền vững vì sức khỏe cộng đồng.

Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt là bệnh viện tư nhân đầu tiên tại miền Bắc sở hữu PHILIPS Spectral CT 7500