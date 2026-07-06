Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị tăng biên chế Ban Chỉ huy quân sự cấp xã

TPO - “Căn cứ tình hình thực tiễn, Bộ Quốc phòng sẽ bảo đảm quân số để Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Bộ Quốc phòng nêu rõ khi trả lời kiến nghị của cử tri.

Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa, với nội dung: Đề nghị Bộ Quốc phòng quan tâm bổ sung biên chế, nâng cao chất lượng lực lượng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; xác định chức danh Chính trị viên là sĩ quan chuyên trách và hạn chế kiêm nhiệm để bảo đảm hiệu quả nhiệm vụ.

Trả lời nội dung này, Bộ Quốc phòng dẫn Kết luận số 234-KL/TW ngày 10/01/2026 của Bộ Chính trị về Đề án tổ chức biên chế Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hiện nay, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất tổ chức biên chế cơ quan quân sự địa phương bảo đảm phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp.

(Ảnh minh họa)

Về tổ chức biên chế Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, trước mắt là bổ sung 1 biên chế là quân nhân chuyên nghiệp với chức danh lái xe ô tô. Căn cứ tình hình thực tiễn, Bộ Quốc phòng sẽ bảo đảm quân số để Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đối với chức danh Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã hiện nay do Bí thư Đảng ủy cấp xã kiêm nhiệm theo quy định hiện hành.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để làm cơ sở điều chỉnh tổ chức biên chế (chức vụ, chức danh) cơ quan quân sự địa phương, trong đó có Ban Chỉ huy quân sự cấp xã cho phù hợp.

Điều chỉnh ổn định các tổ chức quân sự địa phương

Bộ Quốc phòng cũng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang, với nội dung: Đề nghị Bộ Quốc phòng ban hành hướng dẫn và quy định rõ về tổ chức biên chế, chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực.

Trả lời vấn đề này, Bộ Quốc phòng cho biết, sau 1 năm hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ đã chỉ đạo tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm từ cấp Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, thành phố, quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ đội Biên phòng và Bộ Quốc phòng.

Toàn quân thống nhất cao với chủ trương đúng đắn, sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về hoạt động của tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp;

Cùng với đó, các tổ chức quân sự địa phương đã điều chỉnh từng bước ổn định, đi vào hoạt động hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã điều chỉnh tổ chức biên chế Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là lực lượng thường trực và đã điều chỉnh cơ bản chức năng, nhiệm vụ công tác quân sự địa phương thuộc Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực về Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh. Việc điều chỉnh này để bảo đảm đồng bộ với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Căn cứ yêu cầu thực tiễn, Bộ Quốc phòng đã điều chỉnh tổ chức biên chế Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực thành Trung đoàn Bộ binh và Trung đoàn Bộ binh khung thường trực, trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác quân sự địa phương.

Do vậy, Bộ Quốc phòng không triển khai hướng dẫn về tổ chức biên chế và ban hành chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực.