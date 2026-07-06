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Thế giới

Nga nói Ukraine từ chối đề xuất ngừng bắn ở Donetsk

Minh Hạnh

TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Ukraine đã từ chối ngừng pháo kích thị trấn Konstantinovka (thuộc Donetsk) nên Nga không thể bàn giao thi thể các binh sĩ Ukraine tử trận.

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(Ảnh: Tass)

Trước đó, Mátxcơva đã đề nghị một lệnh ngừng bắn nhân đạo kéo dài 6 giờ vào ngày 6/7, để đảm bảo hài cốt của binh sĩ Ukraine có thể được bàn giao cho người thân và được chôn cất đúng cách.

Nga yêu cầu Ukraine thông báo trước cho Mátxcơva về quyết định của mình. “Nhưng phía Ukraine đã bác bỏ đề xuất này”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 5/7.

Động thái mới nhất này diễn ra vài ngày sau khi quân đội Nga báo cáo về việc giành quyền kiểm soát hoàn toàn Konstantinovka sau nhiều tuần giao tranh quyết liệt. Theo quân đội Nga, phía Ukraine đã mất khoảng 13.500 binh sĩ trong trận chiến.

Quân đội Ukraine đã bác bỏ tuyên bố của Nga, khẳng định vẫn kiểm soát Konstantinovka.

Trong diễn biến mới nhất, thủ đô Kiev của Ukraine đã hứng chịu một cuộc tấn công tên lửa của Nga vào sáng sớm 6/7, và các quan chức cho biết đã có nhiều người bị mắc kẹt bên trong một tòa nhà bị hư hại nặng gần trung tâm thành phố.

Các nhân chứng của Reuters báo cáo về một loạt vụ nổ trong và xung quanh thủ đô, cho biết hệ thống phòng không cũng đang hoạt động để đối phó với máy bay không người lái Nga.

Minh Hạnh
Reuters, RT
#xung đột Nga Ukraine #tin tức Nga Ukraine mới nhất #Donetsk #lệnh ngừng bắn #Nga giành được Konstantinovka

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