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Sức khỏe

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Nhiều người nghi ngộ độc sau khi ăn cơm gà, Bộ Y tế yêu cầu truy xuất nguồn gốc thực phẩm

Hà Minh

TPO - Vụ nhiều thực khách đồng loạt xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc sau khi ăn tại một quán cơm gà ở Khánh Hòa đã khiến Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phải vào cuộc. Cơ quan này yêu cầu khẩn trương xác minh nguyên nhân, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi gây ngộ độc, đồng thời công khai kết quả điều tra nhằm kịp thời cảnh báo cộng đồng.

Sau vụ nhiều người phải nhập viện với các triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy sau khi ăn tại một quán cơm gà ở phường Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã yêu cầu ngành y tế địa phương khẩn trương điều tra nguyên nhân, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và sớm công khai kết quả để cảnh báo người dân.

Ngày 6/7 Cục An toàn thực phẩm có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đề nghị khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin Cục An toàn thực phẩm tiếp nhận, ngày 2/7, nhiều người sau khi ăn tại quán cơm gà Quỳnh Nga ở phường Cam Ranh đã xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm như đau bụng, buồn nôn và tiêu chảy. Các trường hợp này sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh để theo dõi và điều trị.

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Quán cơm gà ở phường Cam Ranh ( Khánh Hòa)

Trước diễn biến trên, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tập trung nhân lực, phương tiện để cấp cứu, điều trị tích cực cho các bệnh nhân, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Đồng thời, ngành y tế địa phương phải khẩn trương tổ chức điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu và thực phẩm liên quan. Các mẫu thực phẩm và bệnh phẩm cần được lấy để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nếu phát hiện sai phạm; đồng thời sớm công khai kết quả điều tra nhằm kịp thời cảnh báo cộng đồng, ngăn ngừa các vụ việc tương tự.

Bên cạnh việc xử lý vụ việc, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, hướng dẫn thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm, kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, vệ sinh trong quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm; thực hiện đầy đủ quy trình kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định.

Cơ quan chức năng cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân lựa chọn thực phẩm an toàn, sử dụng dịch vụ ăn uống tại các cơ sở bảo đảm điều kiện vệ sinh, đặc biệt trong các sự kiện tập trung đông người.

Ngoài ra, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế về tăng cường phòng, chống ngộ độc thực phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố; theo dõi sát diễn biến vụ việc, thực hiện báo cáo nhanh theo quy định và chủ động cung cấp thông tin chính thức đến người dân ngay khi có kết quả điều tra.

Hà Minh
#Ngộ độc thực phẩm tại Khánh Hòa #Điều tra nguồn gốc thực phẩm #Chỉ đạo xử lý vụ việc #Kiểm tra an toàn thực phẩm #Tăng cường phòng chống ngộ độc

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