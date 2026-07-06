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Thế giới

Nhiều vụ nổ rung chuyển thủ đô Ukraine trong cuộc tấn công của Nga

Minh Hạnh

TPO - Thủ đô Kiev của Ukraine và vùng ngoại ô đã bị tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào sáng sớm 6/7. Các đoạn phim từ hiện trường cho thấy những vụ nổ thứ cấp mạnh mẽ.

Những tiếng nổ đầu tiên ở Kiev vang lên lúc 1h30 (giờ địa phương), tiếp theo là nhiều vụ nổ khác đến 5h sáng.

Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nhiều vụ nổ lớn trên khắp thủ đô của Ukraine. Một số vụ nổ kéo theo vụ nổ thứ cấp, cho thấy một kho vũ khí, cơ sở sản xuất hoặc hệ thống phòng không có thể đã bị tấn công.

Các vụ nổ ở Kiev sáng 6/7. (Nguồn: RT)

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã sử dụng vũ khí tầm xa và máy bay không người lái tấn công để nhắm vào các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, các cơ sở nhiên liệu và năng lượng ở Kiev và vùng Kiev, cũng như cơ sở hạ tầng sân bay quân sự trên nhiều khu vực của Ukraine nhằm trả đũa các cuộc tấn công của Kiev nhằm vào cơ sở hạ tầng bên trong lãnh thổ Nga.

Các quan chức ở Kiev báo cáo thiệt hại tại nhiều địa điểm, và công bố hình ảnh, video về một số tòa nhà bị hư hại.

Trước đó, Mátxcơva tuyên bố sẽ tiến hành “các cuộc tấn công có hệ thống và nhất quán” vào các cơ sở quân sự của Kiev. Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết hôm 3/7, rằng chiến dịch gần đây nhằm vào ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine đã làm suy yếu đáng kể khả năng sản xuất vũ khí tầm xa của Kiev.

Minh Hạnh
RT
#Ukraine #thủ đô Kiev #Bộ Quốc phòng Nga #xung đột Nga Ukraine #tin tức Nga Ukraine mới nhất

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