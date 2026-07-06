Ronaldo và hàng loạt huấn luyện viên nhận ‘điểm liệt’

TPO - Nhà phê bình thời trang nổi tiếng người Italia - Guillermo Mariotto đã tạo nên làn sóng tranh luận khi công bố bảng chấm điểm phong cách của các cầu thủ, huấn luyện viên ở World Cup 2026. Theo bảng điểm này, Cristiano Ronaldo và hàng loạt huấn luyện viên bị chấm 0 điểm.

World Cup 2026 đang chứng minh sức hút vượt ra ngoài khuôn khổ của bóng đá. Bên cạnh những cuộc đối đầu căng thẳng, các câu chuyện về thời trang cũng trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm.

Trên tờ La Gazzetta dello Sport, nhà phê bình thời trang nổi tiếng người Italia - Guillermo Mariotto đã tạo nên làn sóng tranh luận khi công bố bảng chấm điểm phong cách của các cầu thủ, huấn luyện viên xuất hiện tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Điều khiến bảng điểm này nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội là hàng loạt cái tên nổi tiếng lại nhận số điểm rất thấp. Trong đó, Cristiano Ronaldo, huấn luyện viên Julian Nagelsmann và Ralf Rangnick đều bị Mariotto chấm 0 điểm về phong cách thời trang.

Cristiano Ronaldo bị Guillermo Mariotto chấm 0 điểm về phong cách thời trang gây tranh cãi.

Lionel Messi và huấn luyện viên Carlo Ancelotti đều được Guillermo Mariotto chấm 8 điểm.

Hàng loạt ngôi sao nhận ‘điểm liệt’ về thời trang

Không ít người hâm mộ tỏ ra bất ngờ khi một trong những biểu tượng thời trang của làng bóng đá như Ronaldo lại bị Guillermo Mariotto đánh giá thấp như vậy. Mariotto không chỉ chấm CR7 0 điểm mà còn đưa ra bình luận khá gay gắt.

Theo nhà phê bình người Italia, bộ trang phục Ronaldo mặc khi cùng đội tuyển Bồ Đào Nha đến địa điểm thi đấu ở World Cup 2026 là minh chứng cho việc tiền không thể mua được gu thẩm mỹ.

Ông cho rằng ngôi sao Bồ Đào Nha mặc quá nhiều món đồ xa xỉ, nhưng tổng thể lại thiếu sự hài hòa và cá tính. “Nghe nói bộ trang phục này có giá hơn một triệu USD, nhưng với tôi, nó chẳng khác gì một triệu con số 0”, Mariotto nói.

Trong khi đó, Lionel Messi được Mariotto chấm 8 điểm. Ông đánh giá cao phong cách tối giản của siêu sao Argentina, cho rằng sự giản dị nhưng nhất quán mới là yếu tố tạo nên đẳng cấp thời trang. Theo ông, Messi không chạy theo xu hướng mà vẫn giữ được dấu ấn riêng.

Không chỉ các cầu thủ, nhiều huấn luyện viên cũng trở thành đối tượng được chấm điểm bởi Mariotto. HLV Carlo Ancelotti nhận 8 điểm nhờ phong thái lịch lãm, trong khi Gustavo Alfaro được chấm tới 9 điểm.

Ngược lại, huấn luyện viên Julian Nagelsmann của đội tuyển Đức bị chấm 0 điểm, huấn luyện viên Ralf Rangnick của đội tuyển Áo cũng chỉ nhận 0 điểm còn huấn luyện viên Mauricio Pochettino của đội tuyển Mỹ chỉ được chấm 2 điểm.

Vì sao bảng điểm gây nhiều tranh cãi?

Nhà phê bình thời trang Guillermo Mariotto gây tranh cãi với những phát ngôn về phong cách của Cristiano Ronaldo.

Ngay sau khi được đăng tải, bảng chấm điểm của Mariotto tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người cho rằng bảng điểm này chỉ phản ánh quan điểm cá nhân của Mariotto, thay vì một chuẩn mực có thể áp dụng cho tất cả.

Không ít người hâm mộ cho rằng Mariotto cố tình sử dụng những phát ngôn gây tranh cãi để tạo hiệu ứng truyền thông. Guillermo Mariotto là nhà tạo mẫu và nhà phê bình thời trang kỳ cựu của Italia, được biết đến với phong cách nhận xét thẳng thắn, sắc sảo và không kém phần hài hước.

Tâm điểm tranh cãi của khán giả đang tập trung vào việc Cristiano Ronaldo bị Mariotto chấm điểm 0. Từ lâu, Cristiano Ronaldo được xem là một trong những biểu tượng thời trang của giới cầu thủ, thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá của những thương hiệu xa xỉ và tự xây dựng thành công thương hiệu thời trang mang tên CR7. Vì vậy, việc anh bị chấm 0 điểm khiến nhiều người cảm thấy khó thuyết phục.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng chỉ ra rằng bộ trang phục Ronaldo mặc là đồng phục công tác do nhà tài trợ chuẩn bị cho toàn bộ đội tuyển Bồ Đào Nha, chứ không phải trang phục do anh tự lựa chọn.

Khán giả cũng cho rằng, thời trang vốn là lĩnh vực không có đáp án tuyệt đối. Đó cũng là lý do nhiều nhà thiết kế và chuyên gia thời trang thường nhấn mạnh rằng một bảng điểm chỉ phản ánh góc nhìn của người đánh giá, chứ không thể đại diện cho toàn bộ công chúng.

Bảng điểm của Guillermo Mariotto và những cuộc tranh cãi về Cristiano Ronaldo và các huấn luyện viên cũng cho thấy thời trang từ lâu đã trở thành một chủ đề nóng của World Cup. Đôi khi, những cuộc tranh luận về gu ăn mặc cũng có thể thu hút sự chú ý không kém một trận cầu đỉnh cao.