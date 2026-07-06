Tây Ninh truy điệu, an táng 173 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

Sáng 6/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng (tỉnh Tây Ninh), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, được các Đội K70, K71, K73 tìm kiếm, quy tập và hồi hương trong đợt 2, giai đoạn 25, mùa khô 2025 - 2026.

Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc.

Lễ an táng hài cốt các liệt sĩ được tổ chức trọng thể. Ảnh: Tiến Bin

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ

Tham dự còn có các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an; Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết, cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, Quân khu 7, tỉnh Tây Ninh, các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, đại diện các lực lượng vũ trang, các Đội K70, K71, K73 và đông đảo nhân dân địa phương.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng các đại biểu đưa hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng. Ảnh: Tiến Bin

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh khi thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Buổi lễ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia.

Các liệt sĩ được an nghỉ trong lòng đất mẹ. Ảnh: Tiến Bin

Công tác tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ tiếp tục được xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, Quân đội cùng toàn xã hội đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Chỉ đạo quốc gia 515, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, tỉnh Tây Ninh với Chính phủ, Quân đội Hoàng gia, chính quyền và nhân dân Campuchia, công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ nhiều năm qua đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước. Ảnh: Tiến Bin

Riêng đợt 2, giai đoạn 25, sau gần hai tháng triển khai nhiệm vụ, các Đội K70, K71 và K73 đã vượt qua nhiều khó khăn, kiên trì xác minh thông tin, tìm kiếm trên nhiều địa bàn để quy tập được 173 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt được quy tập trong toàn giai đoạn 25 lên 511.

Những nắm đất đầu tiên được các đại biểu thành kính vun lên phần mộ các liệt sĩ. Ảnh: Tiến Bin

Tính đến nay, qua 25 giai đoạn thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia, tỉnh Tây Ninh đã quy tập, hồi hương 9.183 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, trong đó có 282 hài cốt đã được xác định danh tính và địa chỉ.

Mỗi hài cốt được đưa trở về đất mẹ không chỉ góp phần xoa dịu nỗi đau của thân nhân các liệt sĩ mà còn là minh chứng cho sự tri ân của dân tộc đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. Những cống hiến ấy sẽ luôn được các thế hệ hôm nay và mai sau ghi nhớ, góp phần bồi đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia.