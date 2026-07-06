Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tây Ninh truy điệu, an táng 173 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

Nguyễn Tiến

TPO - Tây Ninh tổ chức lễ truy điệu, an táng 173 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, được quy tập, hồi hương trong mùa khô 2025-2026.

Sáng 6/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng (tỉnh Tây Ninh), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, được các Đội K70, K71, K73 tìm kiếm, quy tập và hồi hương trong đợt 2, giai đoạn 25, mùa khô 2025 - 2026.

Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc.

1783309784282-3477200958980349301-g5199597602318044188-1bf83541120427dcaa0968af4db6c48c.jpg
Lễ an táng hài cốt các liệt sĩ được tổ chức trọng thể. Ảnh: Tiến Bin

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ

Tham dự còn có các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an; Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết, cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, Quân khu 7, tỉnh Tây Ninh, các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, đại diện các lực lượng vũ trang, các Đội K70, K71, K73 và đông đảo nhân dân địa phương.

1783309784249-3477200958980349301-g5199597602318044188-5eb7a68b635220d08071b997cd5d19a2.jpg
Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng các đại biểu đưa hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng. Ảnh: Tiến Bin

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh khi thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia. Buổi lễ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia.

1783309783882-3477200958980349301-g5199597602318044188-4b16988cfe51384ac4417095ab427d7a.jpg
1783309784352-3477200958980349301-g5199597602318044188-b272bbd586377593aa678dfbd6301d11.jpg
Các liệt sĩ được an nghỉ trong lòng đất mẹ. Ảnh: Tiến Bin

Công tác tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ tiếp tục được xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, Quân đội cùng toàn xã hội đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Chỉ đạo quốc gia 515, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, tỉnh Tây Ninh với Chính phủ, Quân đội Hoàng gia, chính quyền và nhân dân Campuchia, công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ nhiều năm qua đã đạt nhiều kết quả tích cực.

1783309784314-3477200958980349301-g5199597602318044188-a477cf3bb107c5515637d4f41c94e411.jpg
1783309784137-3477200958980349301-g5199597602318044188-47f8d937b919770f9cb581f1bfee078a.jpg
1783309784063-3477200958980349301-g5199597602318044188-190d82d04a0573728201cc689511f01e.jpg
Các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước. Ảnh: Tiến Bin

Riêng đợt 2, giai đoạn 25, sau gần hai tháng triển khai nhiệm vụ, các Đội K70, K71 và K73 đã vượt qua nhiều khó khăn, kiên trì xác minh thông tin, tìm kiếm trên nhiều địa bàn để quy tập được 173 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt được quy tập trong toàn giai đoạn 25 lên 511.

1783309784385-3477200958980349301-g5199597602318044188-dc089fe313e2ea1102d1119a5e4128a8.jpg
Những nắm đất đầu tiên được các đại biểu thành kính vun lên phần mộ các liệt sĩ. Ảnh: Tiến Bin

Tính đến nay, qua 25 giai đoạn thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia, tỉnh Tây Ninh đã quy tập, hồi hương 9.183 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, trong đó có 282 hài cốt đã được xác định danh tính và địa chỉ.

Mỗi hài cốt được đưa trở về đất mẹ không chỉ góp phần xoa dịu nỗi đau của thân nhân các liệt sĩ mà còn là minh chứng cho sự tri ân của dân tộc đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. Những cống hiến ấy sẽ luôn được các thế hệ hôm nay và mai sau ghi nhớ, góp phần bồi đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia.

Nguyễn Tiến
#liệt sĩ #Campuchia #Tây Ninh #truy điệu #an táng #quân tình nguyện #hồi hương

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe