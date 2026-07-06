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Thế giới

Thủ tướng Úc xin lỗi sau phát biểu bị chỉ trích khiếm nhã

Bình Giang

TPO - Ngày 6/7, Thủ tướng Úc Anthony Albanese công khai xin lỗi sau khi ông có phát biểu bị chỉ trích là khiếm nhã về nữ ca sĩ Kylie Minogue trong chương trình podcast hài.

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Thủ tướng Úc Anthony Albanese. (Ảnh: AAP)

Phát biểu của ông Albanese làm dấy lên làn sóng chỉ trích từ các tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ và nghị sĩ đối lập.

Trong cuộc trò chuyện được phát cuối tuần trước, ngoài các chủ đề nhẹ nhàng như chó cưng hay quà nhận được từ các lãnh đạo thế giới, Osborne đề nghị ông Albanese chọn giữa Kylie Minogue, Nicole Kidman và Rhonda Burchmore trong trò chơi “kết hôn hoặc hẹn hò”.

Ban đầu, ông Albanese tỏ ra ngần ngại và đáp: “Tôi mới cưới được 6 tháng”.

Osborne liền nói đùa: “Nhưng cứ giả sử mọi chuyện đổ vỡ đi”.

Ông Albanese trả lời: “Rõ ràng là Kylie”.

Khi Osborne tiếp tục hỏi: “Ông sẽ cưới Kylie, ngủ với cô ấy và hẹn hò với cô ấy?”.

Ông đáp: “Tất cả những điều trên. Cô ấy thật tuyệt”.

Câu trả lời về Kylie lập tức vấp phải chỉ trích của nhiều nghị sĩ đối lập. Thượng nghị sĩ Sarah Henderson cho rằng những lời nói này “thiếu tôn trọng phụ nữ, khiến người Úc xấu hổ và làm giảm uy tín của thủ tướng”.

Nghị sĩ độc lập Zali Steggall cho rằng việc Thủ tướng tham gia trò chơi như vậy là “hoàn toàn không phù hợp”, cho rằng ông Albanese cần “biết cách từ chối, làm gương và lên tiếng phản đối những nội dung mang tính phân biệt giới”.

Trong tuyên bố đưa ra sáng 6/7, ông Albanese nói: “Tôi xin lỗi một cách vô điều kiện về những phát biểu đó”.

Đại diện của ca sĩ Kylie Minogue chưa trả lời đề nghị cho biết ý kiến về phát biểu này.

Úc vốn nổi tiếng với văn hóa giao tiếp thoải mái, và các chính trị gia nước này thường xuyên được hỏi về các chủ đề ngoài chính trị như văn hóa đại chúng hay thể thao trong các cuộc phỏng vấn.

Bộ trưởng Lao động Tanya Plibersek lên tiếng bảo vệ ông Albanese. Bà cho biết chưa nghe toàn bộ cuộc phỏng vấn nhưng nói: “Nếu điều Thủ tướng muốn nói chỉ là ông ấy hâm mộ Kylie Minogue thì ông ấy cũng giống hàng triệu người Úc khác, trong đó có tôi”.

“Tôi cũng là người rất yêu thích Kylie. Còn về bình đẳng giới, không có chính phủ nào làm tốt hơn chính phủ hiện nay, và cũng không có Thủ tướng nào làm tốt hơn”, bà Plibersek nói.

Bình Giang
Theo Reuters, The Guardian
#Thủ tướng Úc #Anthony Albanese #Khiếm nhã

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