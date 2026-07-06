Các Anh trai đón ‘cú sốc’ nhập đảo Cù Lao Xanh

Say Hi Rực Rỡ tiếp tục hành trình khi đến với chặng biển tại Cù Lao Xanh (Gia Lai) cùng những thử thách không hề dễ dàng. Ngay từ ngày đầu nhập đảo, các Anh trai đã phải đối mặt với nhiều tình huống bất ngờ, hứa hẹn mang đến những màn tranh tài và sinh tồn đầy kịch tính.

Khép lại hành trình giữa đại ngàn Kon Ka Kinh, các Anh trai chính thức bước vào chặng biển với điểm đến là Cù Lao Xanh. Chặng biển có sự góp mặt của hai thành viên trở lại từ chặng rừng là NICKY và Hùng Huỳnh, cùng các Anh trai: ERIK, Ali Hoàng Dương, Phạm Anh Duy, Gemini Hùng Huỳnh, Gin Tuấn Kiệt, Đỗ Phú Quý, Vũ Thịnh, Anh Tú (Voi) và Phạm Đình Thái Ngân. Trong vai trò "Đảo Chủ", Lê Dương Bảo Lâm tiếp tục dẫn dắt hành trình và đưa ra những thử thách xuyên suốt chặng biển.

﻿ ﻿ Các Anh trai di chuyển lên đảo.

Nằm cách đất liền khoảng 24km, Cù Lao Xanh được biết đến với làn nước trong xanh, những bãi đá tự nhiên và khung cảnh biển còn giữ được nhiều nét hoang sơ. Tuy nhiên, vẻ đẹp ấy cũng đi kèm điều kiện thời tiết khắc nghiệt với nắng gió đặc trưng của miền biển, hứa hẹn mang đến không ít thử thách cho các Anh trai ngay từ ngày đầu nhập đảo.

Ngay khi đặt chân lên đảo, các Anh trai đã nhận "cú sốc" nhập đảo đầu tiên khi được thông báo chỉ được mang theo số lượng hành lý giới hạn. Thông tin bất ngờ khiến cả dàn cast không khỏi hoang mang, liên tục thương lượng và tìm mọi cách để giữ lại những món đồ mình cho là cần thiết trước khi chính thức bắt đầu cuộc sống trên đảo.

Bên cạnh đó, các Anh trai cũng nhanh chóng bước vào màn bầu chọn đội trưởng đầu tiên của chặng biển. Mỗi ứng viên đều mang đến một màn "tranh cử" đầy màu sắc với những thế mạnh rất riêng. Ali Hoàng Dương tự tin khẳng định mình có thể "hát, nhảy, leo rừng, lội suối"; Gin Tuấn Kiệt hài hước chia sẻ kinh nghiệm của một "ông bố bỉm sữa", tin rằng bản thân đủ khả năng chăm lo chuyện ăn ngủ cho cả đội sau một năm chăm con; Đỗ Phú Quý ghi điểm bằng sự thấu cảm và khả năng "chữa lành"; trong khi ERIK tự hào về sức mạnh cơ bắp thì ngay lập tức bị NICKY châm chọc: "Không cần cơ bắp, chỉ cần trí tuệ". Với những màn ứng cử vừa hài hước vừa đầy quyết tâm, ai sẽ là người nhận được sự tín nhiệm để trở thành đội trưởng đầu tiên của chặng biển?

Các Anh trai lên bờ gặp "cú sốc".

Những hình ảnh đầu tiên về cuộc sống trên đảo cũng dần được hé lộ. Trong khi Gin Tuấn Kiệt, Phạm Anh Duy, NICKY và Erik tất bật dựng lều, các Anh trai còn lại chật vật tìm kiếm những vật phẩm lênh đênh trên biển để phục vụ cho hành trình sinh tồn. Sau nhiều giờ phơi mình dưới cái nắng gay gắt của biển đảo, Ali Hoàng Dương dần kiệt sức trong quá trình dựng lều.

Ở một diễn biến khác, Hùng Huỳnh cũng phải đánh vật với sóng biển khi cùng các Anh trai thực hiện thử thách tìm kiếm vật phẩm giữa biển khơi. Liệu ngày đầu tiên tại Cù Lao Xanh sẽ còn mang đến những thử thách nào? Các Anh trai sẽ phải đối mặt với những khó khăn gì khi thích nghi với điều kiện sinh hoạt giữa nắng gió khắc nghiệt của biển đảo? Hành trình sinh tồn tại Cù Lao Xanh hứa hẹn sẽ mang đến không ít bất ngờ, những thử thách cam go cùng nhiều khoảnh khắc hài hước khi các Anh trai từng bước thích nghi với cuộc sống nơi đảo xa.