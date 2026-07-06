Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

CSGT Hà Nội thi sát hạch ứng xử, lễ tiết, tác phong

Thanh Hà

TPO - Hơn 1.300 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội cùng dự kỳ thi sát hạch trực tuyến về ứng xử, lễ tiết, tác phong.

anh-2.jpg
Cán bộ, chiến sĩ CSGT Hà Nội tham dự kỳ thi trực tuyến.

Trong 2 ngày 5-6/7, hơn 1.300 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội bước vào kỳ thi sát hạch trực tuyến về ứng xử, lễ tiết, tác phong.

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, cuộc thi trực tuyến cấp Phòng năm nay bắt buộc 100% lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội tham gia, chỉ trừ thành viên Ban Tổ chức và bộ phận trực tiếp phục vụ.

Thí sinh dự thi có thể tận dụng khoảng thời gian đổi ca, trực ban để đăng nhập làm bài ngay trên máy vi tính, điện thoại thông minh hoặc bất cứ thiết bị nào có kết nối mạng. "Phòng thi" vì thế không cố định trong một hội trường, mà đi theo người lính đến tận ca trực.

anh-4.jpg
Mỗi thí sinh được cấp 1 tài khoản dự thi.

Mỗi thí sinh chỉ được cấp duy nhất một tài khoản, gắn với thông tin Căn cước công dân hoặc Giấy khai sinh. Khi thí sinh ấn nút "Bắt đầu", hệ thống chọn ngẫu nhiên 30 câu trắc nghiệm từ ngân hàng đề, đồng hồ đếm ngược 20 phút lập tức chạy. Mỗi câu chỉ có một đáp án đúng, và thí sinh phải quyết định nhanh.

Điều khiến cuộc thi được quan tâm và buộc từng người phải ôn luyện nghiêm túc chính là hệ thống lệnh quét kỹ thuật cùng chế tài xử lý vi phạm rất nặng. Ban Tổ chức quyết tâm chặn đứng tư tưởng thi cho xong, thi lấy thành tích tồn tại bấy lâu.

Mọi bài thi có dấu hiệu hoặc bị phát hiện gian lận, dùng thông tin giả, sử dụng tài khoản của người khác, nhờ người thi hộ đều bị hủy kết quả ngay lập tức. Hệ thống còn tự động ghi nhận hành vi rời khỏi màn hình bài thi để tra cứu tài liệu.

Đối với chiến sĩ vi phạm lỗi trên, hoặc có kết quả dưới 50% tổng điểm, sẽ bị Ban Tổ chức kiểm tra trực tiếp nhận thức. Kết quả được ghi nhận tự động ngay khi thí sinh nộp bài hoặc hết giờ. Đó là căn cứ thực chất để đơn vị đánh giá việc nghiên cứu, học tập quy định của từng cá nhân.

anh-1.jpg
Các câu hỏi xoay quanh quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ.

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, 30 câu hỏi trắc nghiệm bám sát Quy tắc ứng xử số 1333/QĐ-CAHN ban hành ngày 3/3/2026 của cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội, và Quyết định số 246/QĐ-PC08-CTHC ban hành ngày 28/4/2026 của Phòng CSGT về tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa giao tiếp.

Căn cứ số câu trả lời đúng nhiều nhất và thời gian hoàn thành ngắn nhất, những cá nhân xuất sắc sẽ được vinh danh trực tiếp tại Hội thi sân khấu hóa của đơn vị.

Mục đích cao nhất của cuộc thi là tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, về tinh thần phục vụ Nhân dân và thái độ ứng xử trong thực thi công vụ.

Thanh Hà
#Chấm thi trực tuyến CSGT Hà Nội #Đào tạo lễ tiết và tác phong cán bộ #Quy trình thi kiểm tra ứng xử #Chống gian lận thi cử trong lực lượng #Nâng cao nhận thức phục vụ nhân dân

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe