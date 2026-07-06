Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Mô tô phân khối lớn gặp nạn trên quốc lộ, một người tử vong

Thái Lâm

TPO - Điều khiển mô tô phân khối lớn lưu thông trên quốc lộ 1 qua xã Liên Hương (Lâm Đồng), một nam thanh niên 20 tuổi nghi đã tông vào hộ lan tôn tại đoạn đường cong rồi lao xuống vực, tử vong tại chỗ.

Ngày 6/7, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an xã Liên Hương đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một nam thanh niên tử vong xảy ra tại Km1615+200 quốc lộ 1.

Theo thông tin ban đầu, anh H.T.N. (SN 2005, trú xã Hoài Đức, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển mô tô phân khối lớn mang biển kiểm soát 59A3-393.58 lưu thông theo hướng Nam - Bắc.

img-6597.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến Km1615+200 quốc lộ 1, đoạn qua thôn Bình Thạnh (xã Liên Hương), phương tiện này đã va chạm với hộ lan tôn ven đường. Cú va chạm khiến cả người và xe lao xuống vực bên lề đường, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, chiếc mô tô nằm trong bụi cây dưới vực, cách mặt đường khoảng 50m.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an xã Liên Hương đã có mặt bảo vệ hiện trường, khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời thông báo cho gia đình nạn nhân.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Thái Lâm
#tai nạn giao thông #Lâm Đồng #quốc lộ 1 #tử vong #xã Liên Hương

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe