Mô tô phân khối lớn gặp nạn trên quốc lộ, một người tử vong

TPO - Điều khiển mô tô phân khối lớn lưu thông trên quốc lộ 1 qua xã Liên Hương (Lâm Đồng), một nam thanh niên 20 tuổi nghi đã tông vào hộ lan tôn tại đoạn đường cong rồi lao xuống vực, tử vong tại chỗ.

Ngày 6/7, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an xã Liên Hương đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một nam thanh niên tử vong xảy ra tại Km1615+200 quốc lộ 1.

Theo thông tin ban đầu, anh H.T.N. (SN 2005, trú xã Hoài Đức, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển mô tô phân khối lớn mang biển kiểm soát 59A3-393.58 lưu thông theo hướng Nam - Bắc.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến Km1615+200 quốc lộ 1, đoạn qua thôn Bình Thạnh (xã Liên Hương), phương tiện này đã va chạm với hộ lan tôn ven đường. Cú va chạm khiến cả người và xe lao xuống vực bên lề đường, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, chiếc mô tô nằm trong bụi cây dưới vực, cách mặt đường khoảng 50m.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an xã Liên Hương đã có mặt bảo vệ hiện trường, khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời thông báo cho gia đình nạn nhân.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.