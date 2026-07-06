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Pháp luật

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Khởi tố nhóm đối tượng tham ô hơn 1.200 tấn nguyên liệu chì

Văn Quân

TPO - Công an TP Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố 7 bị can để điều tra làm rõ về các hành vi tham ô tài sản, Trộm cắp tài sản và Không tố giác tội phạm.

Ngày 6/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Đồng Nai) đã khởi tố 7 bị can gồm: Nguyễn Hoàng Phong (SN 1994) - Tổ trưởng Bộ phận kho; Vũ Văn Toán (SN 1993) - Nhân viên quản lý vật liệu; Ngô Thị Thanh Tuyền (SN 2003) -Nhân viên vật liệu; Nguyễn Văn Hậu (SN 1989) - Tổ trưởng nhận nguyên liệu; Lê Văn Đông (SN 1983) - Tổ trưởng xe nâng đều ngụ tại TP Đồng Nai; Cao Văn Nam (SN 1995) - Quản lý kho và Trần Kim Thái (SN 1997) - Tổ trưởng xe nâng, đều ngụ tại quê tỉnh Đắk Lắk.

Các bị can đều làm tại Công ty TNHH L. B., Khu công nghiệp Becamex Bình Phước.

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Cơ quan công an đọc lệnh khám xét nhà bị can Nguyễn Hoàng Phong (ảnh:CACC)

Trước đó, các bị can này trực tiếp phụ trách kho vật liệu, hàng hoá nhập khẩu của công ty L.B, lợi dụng sự sơ hở trong công tác quản lý, các đối tượng này đã thực hiện hành vi chiếm đoạt nguyên liệu do mình quản lý sau đó bán ra ngoài lấy tiền tiêu xài.

Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận Phong, Hậu là người chủ mưu, cầm đầu thực hiện việc chiếm đoạt nguyên liệu chì của Công ty để bán ra ngoài, lấy tiền ăn chia.

Các đối tượng gồm: Tuyền, Nam, Thái, Đông, Toán có vai trò giúp sức để hợp thức hoá số liệu sổ sách và hàng tồn kho để qua mặt Ban Giám đốc doanh nghiệp.

Qua kiểm tra đối chiếu hệ thống sổ sách, kiểm kê hàng tồn kho, hồ sơ nhập khẩu và các tài liệu khác của công ty phát hiện từ tháng 6/2025 đến tháng 11/2025, doanh nghiệp bị thất thoát hơn 1.200 tấn nguyên liệu chì nhập khẩu, giá trị hơn 67 tỷ đồng.

Hiện Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Văn Quân
#Tham ô #KCN Becamex #công nhân #chì #nguyên liệu

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