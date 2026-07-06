Phó Thủ tướng Thường trực: 'Tây Ninh lấy công nghiệp làm động lực tăng trưởng chiến lược'

TPO - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Tây Ninh phát triển công nghiệp nhưng không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng.

Ngày 6/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác Chính phủ đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh. Ảnh: Huỳnh Phong

Tiếp và làm việc với đoàn có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn cho biết, sau một năm hợp nhất, Tây Ninh đã tận dụng hiệu quả các lợi thế để tạo bước phát triển tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 10,12%, đứng đầu khu vực phía Nam và xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố cả nước.

Đến cuối tháng 6, địa phương giải ngân khoảng 15.200 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt gần 49% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 32.700 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với cùng kỳ và hoàn thành gần 60% dự toán năm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn khẳng định sự tăng trưởng tích cực của Tây Ninh trong 6 tháng đầu năm. Ảnh: Huỳnh Phong

Tỉnh Tây Ninh cũng đã công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế tư nhân, giáo dục và văn hóa.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết kiến nghị Trung ương ưu tiên bố trí vốn cho các dự án giao thông trọng điểm; điều tiết nguồn cát san lấp, đá xây dựng; điều chỉnh chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2025-2030 phù hợp với thực tế...

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết kiến nghị nhiều nội dung quan trọng với Trung ương. Ảnh: Huỳnh Phong

Địa phương cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành sớm tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, như Nhà máy bột giấy Phương Nam, Khu phức hợp giải trí HappyLand và Khu công nghiệp An Nhựt Tân nhằm khơi thông nguồn lực phát triển.

Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương cũng tập trung thảo luận nhiều giải pháp hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, phát triển thương mại, kinh tế cửa khẩu, khoa học - công nghệ và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đáng chú ý, dự án quốc lộ 62 dự kiến sẽ được khởi công vào quý IV/2026.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao những kết quả phát triển toàn diện của Tây Ninh, đặc biệt là mức tăng trưởng hơn 10% trong 6 tháng đầu năm, coi đây là nền tảng quan trọng để địa phương hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trong cả năm.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh. Ảnh: Huỳnh Phong

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Tây Ninh xác định công nghiệp là động lực tăng trưởng chiến lược, phát triển gắn với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số.

"Tây Ninh cần xác định công nghiệp là động lực tăng trưởng cốt lõi nhưng tuyệt đối không đánh đổi môi trường lấy kinh tế. Phải lấy việc nâng cao mức sống của người dân, bảo đảm an sinh xã hội làm thước đo cho sự phát triển bền vững", Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Đồng tình với định hướng "mở đường để phát triển" của địa phương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng phối hợp chặt chẽ với tỉnh để đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông kết nối liên vùng giữa Long An (cũ) và Tây Ninh, cùng các công trình hạ tầng giao thông, khu kinh tế cửa khẩu mà địa phương đã kiến nghị.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tỉnh Tây Ninh cần tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát huy hiệu quả các nguồn lực để vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả.