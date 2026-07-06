Bẫy hố sâu ngổn ngang ven nhà dân khi thi công mở rộng Quốc lộ 6

TPO - Nhiều hộ dân tại xã Phú Nghĩa (Hà Nội) rơi vào cảnh "mắc kẹt" bên các mương nước sâu hàng mét xuất hiện ngay trước cửa sau khi đơn vị thi công đào đường thi công ống nước để mở rộng Quốc lộ 6.