Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Bẫy hố sâu ngổn ngang ven nhà dân khi thi công mở rộng Quốc lộ 6

Phùng Linh

TPO - Nhiều hộ dân tại xã Phú Nghĩa (Hà Nội) rơi vào cảnh "mắc kẹt" bên các mương nước sâu hàng mét xuất hiện ngay trước cửa sau khi đơn vị thi công đào đường thi công ống nước để mở rộng Quốc lộ 6.

tp-ql6-23.jpg
Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai được khởi công từ tháng 12/2022, là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội.
tp-ql6-10.jpg
Dù đang được đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và tăng tốc thi công nhằm giảm ùn tắc cho cửa ngõ phía Tây Hà Nội cùng mục tiêu tăng kết nối vùng Tây Bắc, dự án mở rộng Quốc lộ 6 đoạn qua Khu công nghiệp Phú Nghĩa lại đang xuất hiện hàng loạt hố sâu nham nhở sau khi đơn vị thi công đào đường đặt ống cống.
tp-ql6-18.jpg
Việc đơn vị thi công đào nền đường sát khu vực nhà dân đã để lại nhiều hố sâu ngổn ngang. Tại một số vị trí, nước đọng thành những vũng lớn kéo dài nhiều ngày, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho cả người dân lẫn các phương tiện lưu thông qua khu vực.
tp-ql6-11.jpg
tp-ql6-01.jpg
tp-ql6-12.jpg
Việc đào đường thi công đã khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân sinh sống quanh khu vực này trở nên vô cùng chật vật, khó khăn. Người dân dọc tuyến phải tự bắc thang, chế lối đi tạm để "vượt" qua đoạn công trường nguy hiểm.
tp-ql6-02.jpg
"Chỉ mong công trình hạ ngầm này làm đến đâu dứt điểm đến đó để người dân trên dọc tuyến phố sớm ổn định cuộc sống. Nhà thầu cần có trách nhiệm hơn trong khâu hoàn trả mặt đường và rào chắn kỹ lưỡng các hố sâu, tránh để phát sinh bẫy nguy hiểm cho người đi bộ", ông Minh sinh sống tại khu vực chia sẻ.
tp-ql6-07.jpg
Những hố đào sâu hoắm kéo dài cả trăm mét ngay trước cửa nhà dân đang trở thành nỗi lo thường trực về nguy cơ mất an toàn.
tp-ql6-21.jpg
tp-ql6-14.jpg
tp-ql6-16.jpg
Do mặt đường bị đào sâu vài mét, nhiều ngôi nhà bị lộ nguyên cả móng; sau mỗi trận mưa, nước lại đọng thành vũng lớn sát vách khu dân cư.
tp-ql6-08.jpg
Việc thi công khiến nhiều nhà dân dọc tuyến Quốc lộ 6 rơi vào tình trạng chênh cao so với mặt đường.
tp-ql6-20.jpg
tp-ql6-19.jpg
tp-ql6-17.jpg
Đáng ngại hơn, xuất hiện nhiều hố đào sâu sát chân các công trình dân sinh nhưng biện pháp rào chắn, bảo đảm an toàn tại công trường vẫn còn rất sơ sài, bất cập.
tp-ql6-03.jpg
Thông tin về vấn đề này, đại diện đơn vị thi công là Công ty Xây dựng Long Thành lý giải việc đào sâu sát nhà dân là hạng mục kỹ thuật bắt buộc để xử lý nền đất yếu, đồng thời cho biết tiến độ hoàn trả mặt bằng bị chậm trễ do thời tiết mưa lớn và cam kết sẽ khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục để bảo đảm an toàn cho người dân.
Phùng Linh
#Quốc lộ 6 #Phú Nghĩa #thi công đường #an toàn giao thông #đào đường #hố sâu #Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe