Bẫy hố sâu ngổn ngang ven nhà dân khi thi công mở rộng Quốc lộ 6

TPO - Nhiều hộ dân tại xã Phú Nghĩa (Hà Nội) rơi vào cảnh "mắc kẹt" bên các mương nước sâu hàng mét xuất hiện ngay trước cửa sau khi đơn vị thi công đào đường thi công ống nước để mở rộng Quốc lộ 6.
Việc đào đường thi công đã khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân sinh sống quanh khu vực này trở nên vô cùng chật vật, khó khăn. Người dân dọc tuyến phải tự bắc thang, chế lối đi tạm để "vượt" qua đoạn công trường nguy hiểm.
Do mặt đường bị đào sâu vài mét, nhiều ngôi nhà bị lộ nguyên cả móng; sau mỗi trận mưa, nước lại đọng thành vũng lớn sát vách khu dân cư.
Đáng ngại hơn, xuất hiện nhiều hố đào sâu sát chân các công trình dân sinh nhưng biện pháp rào chắn, bảo đảm an toàn tại công trường vẫn còn rất sơ sài, bất cập.